«Il me traitait comme de la merde», ainsi fut l’enfer que vécut l’ex-femme de George Forsyth

L’histoire a commencé en 2017, lorsque l’actuel candidat présidentiel péruvien George Forsyth a participé à l’émission de téléréalité «El Dorado». Il y a rencontré celle qui, en principe, était son adversaire, Vanessa Terkes.

La rivalité entre les deux était due au fait qu’ils appartenaient à des équipes différentes. Cette émission de télévision traite des défis extrêmes et des aventures en plein air. À l’époque, c’était la deuxième émission de téléréalité à laquelle Forsyth participait en moins d’un an. Auparavant, il a également participé au spectacle de danse «The Big Show», dont il a été éliminé en peu de temps.

Ainsi commence l’histoire d’amour entre Vanessa et George qui, fin 2017, sont capturés alors qu’ils dînent dans la ville de Cuzco. La presse et les réseaux sociaux ont commencé à spéculer sur une éventuelle relation, car ils se trouvaient dans une position très romantique.

Vanessa Terkes et George Forsyth. (Photo: Instagram)

En effet, la relation s’était concrétisée. Peu de temps après, tous deux ont confirmé leur relation en partageant des photos et des vidéos d’un voyage qu’ils ont fait au Mexique. Dans l’un des clichés, on les voit s’embrasser dans un coucher de soleil parfait dans le pays du nord.

Après plusieurs mois, Vanessa a avoué qu’elle était fiancée à George Forsyth. La proposition officielle a eu lieu en janvier 2018 sur une plage de Tulum, au Mexique.

Vanessa Terkes et George Forsyth se sont mariés civilement dans la municipalité de La Victoria, en août 2018. Un mois plus tard, ils ont également eu la cérémonie religieuse, dans l’église de Saint-Pierre.

Vanessa Terkes et George Forsyth montrent leurs alliances après avoir dit «oui». (Photo: Alonso Chero / El Comercio)

Début et fin de la nouvelle famille Forsyth

Le 25 août 2018 a eu lieu le mariage civil du nouveau couple. Ensuite, le mariage religieux a eu lieu le 15 septembre de la même année. Le nuage sentimental des Forsyth ne dura que très peu, une fois leur mariage officialisé.

Selon Vanessa Terkes elle-même, cinq jours seulement après leur mariage, l’enfer intrafamilial a commencé. Peu à peu, George se montrait sous son vrai jour : un homme misogyne et abusif.

En mai 2019, Terkes a annoncé à la presse sa séparation avec Forsyth. Cela s’est produit après avoir dénoncé son mari encore en vie pour violence domestique. Dans l’accusation, elle alléguait des violences psychologiques depuis le cinquième jour de leur mariage.

«Doublement béni. L’amour, la foi, l’engagement et le Pape François. Un moment et un sentiment que je n’oublierai jamais. Merci Seigneur», a écrit Vanessa Terkes sur son compte Instagram

Les médias ont commencé à spéculer sur la fin imminente du mariage entre Forsyth et Terkes. L’animatrice et actrice de télévision et le maire de La Victoria ont été plongés dans une crise sentimentale causée par la violence sexiste.

La situation difficile a été endurée par Vanessa pendant huit mois. C’est là qu’elle a trouvé le courage de «mettre fin à son enfer et à son mariage» et que, dans ses moments agréables, elle les a conduits à voyager à Tokyo, en France, en Italie, en Grèce et enfin à Rome. Ils ont même rencontré le Souverain Pontife, le Pape François, lors de leur voyage au Vatican.

Terkes a confirmé la fin de sa relation avec Forsyth par un communiqué de presse. Elle a pu y clarifier sa situation sentimentale et faire savoir au public qu’elle était déjà séparée de son agresseur.

«Une séparation douloureuse»

«Tout le monde sait qu’une séparation est douloureuse. Mais cela ne va pas m’empêcher de poursuivre mes plans d’avenir et le développement de mes prochains projets artistiques et sociaux», dit Vanessa à propos de sa séparation.

L’actrice a demandé le respect de cette décision difficile et a remercié le public pour son intérêt et sa considération. Cependant, quelques semaines plus tard, l’actrice a accordé une interview à la journaliste Milagros Leivas et a raconté en détail «l’enfer» dans lequel elle a vécu.

Là, Vanessa a avoué que Forsyth l’insultée en disant «tu es une merde», «tu ne vaux rien», parmi de nombreuses insultes. Elle a même dit que Forsyth lui rotait au visage et la comparait à d’autres femmes après avoir eu des relations sexuelles. Elle se souvient également que tout cela se passait parfois alors que le maire de l’époque rentrait chez lui ivre.

Après la séparation, l’ancien maire a affirmé qu’il avait maintenu le contact avec sa femme encore en vie, mais elle affirme que cela n’a jamais été le cas. «Mensonges, je ne lui ai pas parlé depuis le jour de la déclaration, qui était le lendemain du poste, il m’a traité comme de la merde. J’étais dans une mauvaise passe. J’ai fait une dépression nerveuse que je n’avais jamais eue auparavant», a-t-elle déclaré.

En ce sens, elle a déclaré que la crise psychologique l’avait tellement affectée que «j’ai été soignée par un médecin pour que mon corps ne bouge pas tout seul. J’ai des mouvements étranges dans mon corps», avouait l’actrice un mois après la séparation.

Dans cette interview, la jeune actrice a reconnu que le jour où elle a quitté sa maison d’alors, elle a laissé plusieurs œufs cassés dans le lit conjugal, ainsi qu’une lettre qui disait : «Ce sont les œufs que tu n’as pas à avoir avec une femme comme moi».

