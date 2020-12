Jordan Goudreau : «Le FBI veut me faire disparaître pour effacer les liens avec Trump»

Jordan Goudreau, une ancienne escorte du président américain Donald Trump, était le chroniqueur militaire derrière l’échec de l’opération Gedeon. Les 3 et 4 mai 2020, son plan était de kidnapper et / ou d’assassiner le troupeau vénézuélien Nicolás Maduro. Aujourd’hui, il accuse Washington, en particulier le Bureau Fédéral d’Investigation (FBI), d’avoir tenté de l’assassiner et de le faire disparaître.

Le mercenaire engagé par Juan Guaidó se compare au fondateur de Wikileaks Julian Assange et à l’ancien entrepreneur de la NSA devenu le lanceur d’alerte Edward Snowden. Il l’a fait lors d’une interview accordée au magazine Rolling Stone, publiée ces derniers jours.

Goudreau est le «directeur exécutive» de la société de sécurité privée Silvercorp, chargée de l’exécution du complot mercenaire contre Maduro. Dans l’interview, il a révélé que le FBI avait effectué un raid sur son domicile en Floride le 21 mai. De plus, il a affirmé que des agents fédéraux veulent l’assassiner pour effacer les traces qui lient la Maison Blanche à l’Opération Gedeon.

«J’ai enlevé ma chemise. Ils n’avaient aucune raison de pratiquer le death-by-cop (méthode du «suicide» dans laquelle une personne pointe une arme sur un policier «forçant» l’officier à tirer). Ils connaissaient mon parcours. Ils savaient que j’avais une arme à feu», va-t-il déclaré à Rolling Stone.

Goudreau a déclaré qu’il faisait l’objet d’une enquête du Ministère de la Justice, bien qu’aucune accusation n’ait encore été déposée. De plus, il craint qu’ils ne puissent facilement l’enfermer pendant longtemps, tout comme ils le souhaitent avec Assange et Snowden.

Jordan Goudreau en Afghanistan

Cherche à se cacher à Assange et Snowden

«Si le Ministère de la Justice veut m’en prendre à moi, ils peuvent m’accuser de marche imprudente et ensuite me mettre en prison pendant 20 putains d’années», va-t-il dit. Goudreau a préparé l’opération susmentionnée en Colombie sous la protection du régime Uribe d’Iván Duque.

«Il est rare dans ce monde d’avoir des gars comme Julian Assange. C’est aussi étrange pour des gars comme Edward Snowden de regarder quelque chose qui est foiré et de dire: ‘Vous savez quoi? Je vais essayer de le réparer’. Sais-tu pourquoi c’est bizarre? Parce que ces gouvernements se réunissent et ne font que les détruire», a déclaré l’ancien soldat des forces spéciales devenu mercenaire.

De même, il a rejeté certaines déclarations de Juan Guaidó et de l’administration Trump, car tous deux nient leurs liens avec l’échec de l’opération Gedeon. Il prétend même que s’il avait réussi, ils réclameraient instantanément un crédit.

«Si nous avions réussi, pensez- vous vraiment que Guaidó aurait dit:» Ce n’est pas nous, nous ne voulons rien avoir à voir avec ça’. Pensez-vous que Donald Trump aurait dit: ‘Ce n’était pas nous’? Chaque fils de pute à qui j’ai parlé aurait dit: ‘C’était nous! Amérique, bébé!’ Ils auraient pris le crédit pour tout. Et si vous dites que ce n’est pas vrai, vous êtes assez naïf», a insisté Goudreau.

Le contrat avec les cabinets Goudreau, Juan Guaidó et Juan José Rendón

Goudreau a déposé une plainte pour 1,4 million

En novembre dernier, Goudreau a déposé une poursuite pour rupture de contrat de 1,4 million de dollars. Il l’a fait devant un tribunal de Miami contre l’ex-conseiller de Guaidó, Juan José Rendón.

Rendón a affirmé en mai que l’opposition vénézuélienne avait rompu ses liens avec Goudreau. Cependant, le mercenaire soutient que Guaidó et Rendón ont signé un contrat de «services généraux» de 213 millions de dollars avec Silvercorp. Face à la brèche, il a dû collecter des dons de migrants vénézuéliens vivant en Colombie pour financer son plan.

1/ Jordan Goudreau, el mercenario alquilado por Juan Guaidó para asesinar al Presidente Nicolás Maduro, está demandando en un tribunal de EEUU a sus socios en el acto terrorista por incumplimiento de contrato. Presenta pruebas documentales. pic.twitter.com/ZJOopBiDTn — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) October 31, 2020

Dans son procès, Goudreau a également révélé qu’Erik Prince, fondateur de la société militaire privée Blackwater, avait proposé une offre compétitive pour renverser le gouvernement bolivarien du Venezuela.

En août, un tribunal vénézuélien a prononcé des peines de 20 ans de prison contre Luke Denman et Airan Berry. Ce sont tous deux des mercenaires américains impliqués dans l’Opération Gedeon. Ils ont été inculpés de crimes de complot, d’association, de trafic illicite d’armes de guerre et de terrorisme.

Auparavant, Goudreau lui-même avait déclaré au Nuevo Herald que la Maison Blanche – en particulier Trump – connaissait les détails de l’incursion de mercenaires armés ratée au Venezuela. En fait, autant Goudreau que Denman et Berry avoué que Trump était leur «patron suprême».

Cela peut vous intéresser …