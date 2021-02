La réalité a dépassé la fiction : pourquoi le monde aime-t-il regarder des films sur le virus au milieu d’une pandémie ?

«Le support est le message», a déclaré le philosophe et théoricien canadien Marshall McLuhan, pour résumer que «la façon dont nous acquérons l’information nous affecte plus que l’information elle-même». Ce concept s’applique à 100% au cinéma et à ses énormes machines de publicité et de propagande, et permet d’expliquer comment, en pleine pandémie mondiale, les gens apprécient et désirent ardemment des films sur les virus, les épidémies et les catastrophes biologiques.

En plein isolement collectif, les films américains «Contagio» (2011), «Outbreak» (1995) et le sud-coréen «Virus» (2013) sont devenus trois des films les plus regardés sur les différentes plateformes audiovisuelles qui proposent du home cinéma. Qu’est-ce qui motive cette réaction sociale ? Peut-être le fait que de nombreux cinéastes ont tendance à considérer la panique comme une réponse sociale inévitable et à en tirer profit. Alfred Hitchcock l’a mieux expliqué à l’époque dans cette interview :

Aujourd’hui, alors que COVID-19 traque l’humanité, «la faiblesse psychologique de la société joue un rôle fondamental, et sous pression face à une situation qui provoque de l’anxiété et du stress, elle tend à rechercher davantage d’informations sur la cause de son instabilité émotionnelle», explique Galvarino Riveros, sociologue à l’Université Centrale du Venezuela, dans un entretien exclusif.

«Les scénarios que nous vivons ont toujours besoin d’une préparation de l’imaginaire collectif. Le cinéma et les médias servent, et ont servi, de sorte que lorsque des changements et des transformations se produisent, la société naturalise déjà ce processus. En d’autres termes, le cinéma prépare nos esprits à accepter ce que les gouvernements, les entreprises et les chefs religieux qui gèrent l’industrie veulent mettre en œuvre», a déclaré Riveros.

À cela, nous pouvons ajouter les mots du neuroscientifique Mariano Sigman, qui dans une interview avec El País a souligné que «le cinéma est comme un vaccin émotionnel, on s’expose à la peur ou à d’autres émotions à petites doses atténuées pour gagner en résilience. C’est comme un entraînement sentimental à petites doses (…) On s’expose volontairement et on imagine les pires scénarios comme dans les cauchemars, qui sont une simulation dans laquelle on se prépare cognitivement à l’adversité».

Dans “Virus”, vous pouvez voir une histoire d’amour et d’amitié au milieu de la situation humanitaire malheureuse. Photo: Virus

Le cinéma de la pandémie

La dernière pandémie de grande ampleur a été la grippe de Hong Kong (1968-1970), qui a tué plus d’un million de personnes. Si l’on considère que le continent dont la moyenne d’âge est la plus élevée est l’Europe, avec 42 ans (selon une étude de Visual Capitalist), il n’est pas oser affirmer qu’une bonne partie de la population mondiale ne sait pas vivre en quarantaine. Ils décident donc de se tourner vers le cinéma, un art qui intègre les réalités, les fantasmes, les rêves et les idées qui circulent dans la société et les transforme en un récit audiovisuel.

C’est ainsi que les films sur les virus, au milieu d’une ignorance consciente, servent «d’expérience», de «leçon de vie» ou d’une sorte de «catharsis émotionnelle» pour rire, pleurer, crier et même applaudir des personnages de fiction dont le spectateur se sent proche, bien qu’il ait «vécu» avec eux ou les «connaisse» pendant une heure seulement.

Dans une interview exclusive, William Castillo, journaliste et expert en communication politique, a déclaré : «Pourquoi les gens regardent-ils tant de films d’action et de guerre ? Parce que depuis des décennies, nous vivons dans une société en guerre. Le cinéma réagit en tant qu’industrie culturelle aux phénomènes sociaux et les gens réagissent en consommant ces produits qui finissent par faire partie de l’imaginaire et de la réalité des gens».

“Epidemic” a réuni un casting de luxe pour montrer un virus similaire à Ebola, qui avait gagné du terrain dans la seconde moitié du 20e siècle. Photo: Outbreak

Castillo a poursuivi, «il est logique que dans une situation de tragédie sanitaire et de pandémie aussi agressive et surprenante, qui génère de nombreuses craintes collectives, les gens recherchent des références cinématographiques, qui les aide à comprendre ce qui se passe ou à projeter leurs propres peurs et incertitudes».

«Je ne pense pas que ce soit un désir morbide pour les gens de se voir refléter dans leur propre tragédie, je pense qu’il y a une grande incertitude et une désinformation, un grand besoin de savoir», a déclaré Castillo.

Pour sa part, Marycleen Stelling, sociologue et professeur d’université, est d’accord et affirme qu’en période d’incertitude, de peur du présent et de l’avenir, les gens cherchent des informations, même si elles sont cinématographiques.

«La nouvelle normalité recréée dans le cinéma devient une sorte de référence face à l’inconnu. D’autres diront que c’est par curiosité morbide que les gens vont voir ce genre de films. Je ne pense pas. C’est plutôt une façon, à partir d’un présent incertain, de regarder vers un futur cinématographique», a-t-il déclaré dans une interview exclusive.

Le spectateur a le pouvoir absolu de croire tout ce qu’il voit dans un film ou de remettre en question certains arguments. Photo: Matrix

Fiction ou réalité ?

Le détail, ou peut-être le problème, réside dans le nombre d’éléments fictifs impliqués dans l’intrigue du film, la part de ce que nous voyons et entendons à l’écran qui est réellement adaptable à la réalité. Les réactions des protagonistes, des gouvernements et même des virus eux-mêmes sont-elles conformes au monde réel ? Et c’est là qu’intervient le «politiquement correct», pour décider qui agit bien ou mal face à l’urgence.

À cet égard, José Egido, docteur en sociologie de l’Université de Marseille, dans une interview exclusive, a rappelé que «par définition, le cinéma est une recréation de la réalité qui, selon l’objectif du film, peut se rapprocher ou s’éloigner de la réalité qu’il présente».

«Nous avons un cinéma de propagande qui cherche à présenter au mieux un groupe d’acteurs (ou de personnages) ; un cinéma éducatif qui cherche à faire prendre conscience de ce qui est pédagogiquement légitime et nécessaire ; et un cinéma de divertissement dont le métier est de faire de l’argent, et ce dernier ne s’intéresse pas à la réalité», a-t-il déclaré.

Alors, l’industrie du divertissement profite de ce type de situation, et elle à deux stratégies pour le faire. La première consiste à produire des films sur l’événement en question, comme en 2011 lorsqu’ils ont filmé Contagio, deux ans seulement après la crise sanitaire provoquée par la propagation de la grippe H1N1.

La série Pandemic a été financée par Bill Gates et Netflix l’a parmi ses principales recommandations. Photo: Pandemic

«Mais ils ne font pas que des films de fiction, ils font aussi des documentaires. Un exemple est la série ‘Pandemic’, qui traite de la recherche supposée d’un vaccin et qui est financée par Bill Gates. Lorsque on regarde la série, à part quelques arguments scientifiques, cela ressemble à une campagne publicitaire de Bill Gates pour faire croire aux gens qu’il sera le sauveur de l’humanité parce qu’il trouvera un vaccin», a déclaré William Castillo.

La deuxième stratégie consiste à sauver d’anciennes productions, comme Contagio, Outbreak ou Virus, et c’est là que les plateformes numériques gagnent en pertinence, car elles placent ces films parmi leurs principales recommandations pour profiter de la recherche avide d’informations de la société.

Galvarino Riveros l’a décrit ainsi : «Les espaces comme Netflix conditionnent ce qu’il faut lire, quelles informations rechercher et même quel film le monde devrait regarder. Cela génère un conditionnement social qui limite les gens, parce que quelqu’un d’autre construit leur tâche, les ‘force’ à regarder ce qui est ‘à la mode’, et établit une action qu’ils doivent imiter ou répéter» afin de ne pas être victimes d’une sorte d’ignorance en supination.

Contagion Certains films, comme Contagio, dénoncent la façon dont les gouvernements cachent des informations dans des situations de crise sanitaire. Photo: Contagio

Mythes et réalités concernant ces films

Une recherche publiée en décembre 2019 sur le site web des Centres Américains de Contrôle des Maladies a mis en garde contre l’influence trompeuse que ces films peuvent avoir sur la réaction de la société. «Les films nous font croire que dans ces crises, les gens ont une réaction immorale et égoïste, et que les gouvernements réagissent par des mesures brutales, injustes et violentes», même si ce n’est pas le cas.

Dans les films, les nations ayant un Gouvernement communiste ou de gauche sont représentées comme les méchants et utilisent même des arguments pour transformer leur affirmation en fait scientifique, alors que les grands systèmes néolibéraux sont les seuls à être prêts à se sacrifier et à sauver l’humanité.

De la fiction à la réalité, William Castillo a expliqué qu’avec COVID-19, il est devenu évident qu’il n’y a pas de réponse du marché ou de systèmes privés et néolibéraux pour éradiquer la pandémie, une approche commune dans des films comme «Contagio».

«Aujourd’hui, tout le monde réclame l’intervention de l’État, le renforcement des systèmes de santé publique et des mesures de quarantaine sociale. Il a été prouvé que c’est la réponse appropriée pour arrêter la chaîne de contagion, car la Chine, le Vietnam, les pays d’Asie du Sud-Est et même le Venezuela et Cuba y sont parvenus», a-t-il déclaré.

Le gouvernement chinois a construit un hôpital de 34000 mètres carrés à Wuhan en seulement 10 jours, dès que la première pandémie de COVID-19 a été enregistrée. Photo: Agences

En revanche, face à COVID-19, les héros habituels du cinéma ont choisi de défendre l’économie et la liberté de mobilité plutôt que le bien-être social, au point de faire la sourde oreille aux avertissements de l’Organisation Mondiale de la Santé. Les États-Unis, le Brésil, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni en sont de bons exemples.

Le philosophe slovène Slavoj Žižek, malgré ses origines anticommunistes, a exprimé dans son dernier livre intitulé «Pandémie», que la situation actuelle est devenue une opportunité d’installer un nouveau système social pour remplacer le «Nouvel Ordre Mondial Libéral-Capitaliste», qui serait une sorte de reformulation du «communisme», dans lequel la confiance dans l’État lui-même prévaudrait.

Cité par El Diario, Žižek a expliqué que «la mondialisation, le marché capitaliste et la fugacité des riches» seraient désormais des concepts favorables à la propagation du virus, c’est pourquoi il propose de profiter de la panique pour améliorer l’organisation du monde, et a cité comme exemple : «Israël coopère et aide la Palestine dans la crise, non pas par gentillesse, mais parce que la pandémie ne fait pas de distinction entre les juifs et les palestiniens.

La pandémie de COVID-19 atteint aujourd’hui 188 pays, selon l’Université Johns Hopkins. Photo: Web

En ce sens, William Castillo a conclu par une réflexion : «Žižek fait simplement référence à la nécessité de vivre dans une société plus solidaire, qui se tourne vers les systèmes publics de santé et de contrôle social face aux tragédies, pour revenir au collectif et oublier que les systèmes privés répondront pour nous. C’est tout simplement une nouvelle façon de défendre la vie».

Dans cette veine, Marycleen Stelling a soutenu que «le monde tel que nous le connaissons a disparu. Il est temps de trouver, après les temps de colère, de nouvelles façons de vivre et de vivre ensemble, de travailler, de se divertir, d’aimer, de faire de la politique et de repenser l’économie».

Mais, malheureusement, cette fin proposée par Slavoj Žižek ne sera jamais montrée dans un film, ou du moins dans un film qui a une portée mondiale et qui est distribué sur les mêmes plateformes que celles qui proposent aujourd’hui «Contagio», «Outbreak» et «Virus».

