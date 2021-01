Carvativir : Maduro annonce la production en série des «gouttelettes miraculeuses» contre le coronavirus

Ce dimanche 24 janvier, le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé au monde entier que des scientifiques locaux ont réussi à produire un médicament capable de neutraliser le coronavirus SARS-CoV-2, qui provoque la maladie COVID-19. Le chef de l’État a qualifié cette nouvelle découverte de «gouttelettes miraculeuses». Son nom est “carvativir”.

Il s’agit d’un nouveau médicament créé et fabriqué au Venezuela sous le nom de «Carvativir». Selon le chef de l’État, on a été créé avec de l’isothymol comme ingrédient actif et fonctionne comme un inhibiteur sélectif de la principale protéase du virus.

«Le Carvativir, les gouttelettes miraculeuses de José Gregorio Hernández, neutralisent les symptômes du coronavirus. Du Venezuela au monde ! », A déclaré Maduro dans une allocution diffusée à la télévision. De plus, il a ajouté que cette semaine il va commencer à être produit en masse, «pour que le Système National de Santé Publique dispose de ce puissant antiviral».

Il a également souligné que cet antiviral est «totalement inoffensif», qu’il ne génère pas d’effets secondaires et qu’il a déjà été testé lors d’essais, sans toutefois donner de détails. «Il a été utilisé dans le cadre des traitements appliqués au Venezuela aux patients atteints de COVID-19, donnant de bons résultats. Le Carvativir est un puissant antiviral en provenance du Venezuela. Ici, nous pensons à l’humanité», a-t-il souligné.

Le président vénézuélien a souligné que le Carvativir sera incorporé au «kit de médecine» contre le coronavirus. Il a également indiqué que cette semaine il aura une réunion avec les autorités sanitaires «pour établir un système de distribution directe par milliers aux centres de santé du pays».

En outre, il a déclaré qu’il coordonnerait les efforts avec les pays de l’Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA) pour exporter la drogue.

El Carvativir, las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández, neutralizan los síntomas del Coronavirus. ¡De Venezuela para el mundo! A partir de esta semana comienza la producción masiva, para que todo el Sistema Público Nacional de Salud cuente con este poderoso antiviral. pic.twitter.com/lNcl3BxIJF January 25, 2021

Le Carvativir est un projet de recherche gouvernemental

Le journal vénézuélien El Nacional – un média ouvertement opposé au gouvernement de Maduro – a interviewé Raúl Ojeda Rondón «en exclusivité». Il est le chercheur principal du projet qui a conçu Carvativir.

Dans l’interview susmentionnée, le scientifique vénézuélien explique que «le Carvativir réduit le temps de récupération à l’hôpital. Cela est possible parce qu’il accélère la réponse immunitaire» du patient, ce qui en fait un médicament efficace contre le coronavirus.

Pour Rondón, «il est important de préciser qu’il s’agit d’une ligne de recherche scientifique de l’État vénézuélien par le biais du Ministère de la Science et de la Technologie. Les études ont commencé en mars et se sont terminées en décembre» de 2020.

Il a également expliqué que, outre le ministère, d’autres organisations sont également impliquées. Parmi eux, il a mis en avant l’Institut Vénézuélien de Recherche Scientifique, l’Institut National d’Hygiène Rafael Rangel, le Service National de Médecine et des Sciences Médico-Légales et le Ministère de la Santé.

Este antiviral ha sido utilizado como parte de los tratamientos aplicados en Venezuela a pacientes afectados con la COVID-19, dando buenos resultados. — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) January 24, 2021

Jusqu’à présent, la recherche a franchi trois étapes, comme l’exigent les réglementations internationales, sous le contrôle et avec l’accompagnement de l’Institut National d’Hygiène Rafael Rangel. En outre, un comité de bioéthique composé de 14 spécialistes de différents domaines a également participé.

«C’est une étude multicentrique, randomisée et placebo», a expliqué le chercheur. De même, il a souligné qu’ils ont utilisé l’analyse statistique Kaplan-Meier, utilisée par l’Université d’Oxford et la Russie.

«C’est un système qui permet d’évaluer les données et d’établir comment était le comportement de certains paramètres cliniques par rapport à un médicament, une molécule et un placebo. (…) Il s’agit d’une recherche scientifique, et non politique. Des tests ont été effectués en Turquie, en Iran et aux États-Unis», a-t-il souligné.

El Carvativir es un poderoso antiviral que ha probado ser efectivo para combatir al SARS-CoV-2, agente causal de la COVID-19.



Ha sido desarrollado por científicos venezolanos que ponen su conocimiento al servicio de la patria.

¡Seguimos luchando contra la pandemia, sin descanso! pic.twitter.com/M8G2V5FgBd — Gabriela Jiménez (@Gabrielasjr) January 25, 2021

La médecine : Questions et réponses

Qu’est-ce que le Carvativir ?

Ce n’est pas une monture ou une huile essentielle. Tu ne le manges pas non plus. Le Carvativir est une molécule qui est extraite d’un produit phytochimique, purifiée et modifiée, et placée dans un excipient, qui est le véhicule qui transportera la molécule dans le corps humain. L’excipient que nous utilisons est le squalène, qui permet d’accélérer la réponse immunitaire du système immunitaire des patients que nous traitons avec de l’isothymol modifié. Nous la modifions pour produire un médicament qui a un potentiel thérapeutique. Ce n’est pas une huile d’origan. Le Carvativir est une molécule purifiée, synthétisée et modifiée, avec un excipient qui a la propriété de stimuler la réponse du système immunitaire inné de l’être humain. Nous le vérifions à l’aide de tests cliniques et paracliniques. Avec des laboratoires reconnus.

Quelles ont été les étapes suivies avant les essais cliniques ?

Avant les essais cliniques, nous avons eu une étape préclinique : plusieurs tests ont été effectués à l’IVIC. Le Carvativir a été testé in vitro, dans des cellules infectées. Là, l’inhibition de la réplication virale a été vérifiée. En Turquie, nous avons travaillé avec un modèle de souris. Il a été vérifié s’il y avait ou non une activité antivirale dans un modulateur. Par la suite, un procès in silico a été mené au Venezuela.

Científicos venezolanos crean medicamento con efecto inhibidor de la replicación del SARS-CoV-2 👏



Se trata del Carvativir, presentado formalmente hoy por el Pdte. Nicolás Maduro.



Este antiviral es fruto de una línea de investigación para el desarrollo de fármacos potenciales. pic.twitter.com/vJaa2XJMsd January 25, 2021

Que fait le Carvativir pour les patients atteints de coronavirus ?

Carvativir présente scientifiquement, avec preuves à l’appui, une action thérapeutique. Il sert à traiter une maladie et à obtenir le rétablissement du patient dans un délai déterminé. Les essais cliniques nous donnent une moyenne. Le Carvativir réduit le temps de convalescence à l’hôpital car il accélère la réponse immunitaire. Cela fait partie des constatations faites au Venezuela. Nous avons pu déterminer qu’il a une activité thérapeutique antivirale. La molécule inhibe la réplication virale dans les cellules humaines. Il diminue la charge virale. Il potentialise également les facultés immunomodulatrices. Il diminue, ce que nous appelons en médecine, la tempête de cytokines, qui n’est rien d’autre que la réponse exagérée du système immunitaire, ce que l’on appelle l’inflammation pulmonaire par une pneumonie atypique due au Covid-19. C’est là qu’intervient le processus d’intubation.

On-t-ils évalué tous les types de patients ?

Nous avons eu des patients dans des états légers, modérés et graves. Il y avait des patients sans oxygène, avec de l’oxygène à basse vitesse, avec de l’oxygène supplémentaire à haute vitesse et des patients intubés. Le Carvativir a une activité thérapeutique dans le traitement du Covid-19 car il permet une récupération réussie et empêche la tempête de cytokines et, dans de nombreux cas, la mort.

On-t-ils informé l’Organisation Mondiale de la Santé ?

Oui, nous avons discuté avec l’Organisation Mondiale de la Santé et l’Organisation Panaméricaine de la Santé, mais nous allons maintenant rendre cela officiel. Nous allons soumettre les recherches que nous avons faites au Venezuela avec les preuves cliniques et paracliniques. En tant que chercheurs, nous demandons que l’OMS vienne valider, certifier, ce que nous faisons.

La médecine est-elle miraculeuse ?

Elle est efficace. La reprise est satisfaisante. Le problème du Covid-19 est immunologique. Avec le Carvativir, comme je viens de l’expliquer, il permet de donner une réponse satisfaisante dans le rétablissement des patients. C’est un traitement. Avec Carvativir, nous réduisons les délais de récupération et nous obtenons un post-covid moins agressif que ce que nous avons normalement. Cela est en cours d’évaluation. Ce n’est pas fini.

Qu’est-ce qui vient ensuite ?

La phase 4 arrive : production de masse du médicament et processus de pharmacovigilance. Nous allons évaluer comment la drogue se comporte dans la population générale. Nous allons nous ouvrir à toutes les communautés scientifiques du pays et de l’étranger afin qu’elles puissent voir ce que nous avons obtenu jusqu’à présent.

