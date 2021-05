Lenín Moreno s’achève : que laisse derrière lui l’ancien président équatorien qui a trahi le corréisme ?

Après quatre ans de trahison envers le peuple qui l’a élu le 24 mai 2017, croyant qu’il serait la continuité de la Révolution citoyenne initiée par l’ancien président Rafael Correa, le désormais aussi ancien chef d’État de l’Équateur Lenín Moreno a laissé un pays en profonde crise économique, qui présente des indicateurs inquiétants de faim, de misère, d’inégalité, profondément endetté auprès du Fonds Monétaire International et une mauvaise gestion non seulement du gouvernement mais avant la crise sanitaire engendrée par le covid-19.

Lenín Moreno, décrit comme le plus grand traître de l’histoire de l’Équateur, a cédé le poste à Guillermo Lasso, qui a remporté les dernières élections dans le pays et qui a promis de mettre fin aux persécutions politiques qui ont encouragé son prédécesseur.

«Le pays dont a hérité Lenín Moreno est un pays qui, bien que confronté à certains problèmes, était en général sur une bonne voie», a déclaré Miguel Ruiz, professeur à l’Université Centrale de l’Équateur (UCE), au micro d’Edgar Romero de RT.

Ruiz souligne que les gouvernements de Correa (2007-2017) ont été guidés «plus ou moins» par le principe du «peuple d’abord, les Équatoriens d’abord avant les engagements internationaux, en honorant avant tout la dette sociale».

«Descorreization de Lenín en Équateur».

Bien qu’il soit arrivé main dans la main avec son prédécesseur, peu après son installation à la présidence, il a entamé un processus que beaucoup ont qualifié de «descorreization» du pays ; tournant le dos à la Révolution Citoyenne, dont il a également fait partie en tant que vice-président entre 2007 et 2013, et changeant de cap vers un modèle complètement différent.

Ruiz mentionne qu’un «nouveau bloc de pouvoir» s’est formé autour de Lenín Moreno, avec les «adversaires historiques de la Révolution Citoyenne», qui font «partie des élites économiques, politiques et médiatiques du pays».

Il indique que «dé-corriger le pays» signifiait «désinstitutionnaliser beaucoup d’espaces qui avaient été construits avec beaucoup de travail depuis la Constitution de Montecristi (de 2008), des espaces de participation citoyenne, etc.»

Dès la première année du mandat, il y a eu d’importants changements institutionnels, pour lesquels une consultation populaire a été organisée en février 2018, promue par Lenín Moreno, dans laquelle il a été approuvé, entre autres, de mettre fin au mandat des membres du Conseil de Participation Citoyenne et de Contrôle Social (CPCCS), ce qui a permis d’en installer un transitoire, qui a nommé de nouveaux titulaires dans des institutions clés du pays, comme le Bureau du procureur général, le Conseil National Electoral, le Conseil Judiciaire, la Cour Constitutionnelle, le Tribunal du Contentieux Electoral et le Bureau du Procureur Général.

Après ces quatre années, selon Ruiz, les institutions de l’État se sont retrouvées avec une «profonde crise de légitimité» aux yeux des citoyens.

En plus de la désinstitutionalisation et de la «descorreization du pays», Ruiz ajoute «la persécution politique et judiciaire d’une bonne partie du militantisme, de la direction et de l’encadrement intermédiaire de la Révolution Citoyenne». Au cours de cette période gouvernementale, par exemple, Correa, l’ancien président Jorge Glas et d’autres anciens fonctionnaires de l’administration précédente ont été jugés et condamnés.

Selon l’analyste, il n’y a pas eu de processus «propre et transparent» dans ces affaires, mais le système judiciaire a été utilisé «de manière arbitraire et partiale pour une véritable chasse aux sorcières» dans le but de «discréditer politiquement la plus grande force politique du pays, à savoir la Révolution Citoyenne », un objectif qu’ils ont, selon lui, «largement atteint».

À propos de cette nouvelle orientation politique prise par le pays et qui s’étend avec la victoire de la droite lors des dernières élections présidentielles, au cours desquelles Guillermo Lasso a été élu, Lenín Moreno, dans une interview accordée au quotidien chilien El Mercurio début mai, a déclaré : «Le socialisme du XXIe siècle peut être vaincu de manière démocratique. C’est ce qu’on a fait ici en Équateur».

Crise sanitaire

L’Équateur n’a pas échappé à la crise provoquée par le coronavirus, mais, dans ce cas, elle est survenue à un moment difficile pour le système de santé publique du pays.

Le premier cas a été connu fin février 2020, près d’un an après que le licenciement de plus de 2.500 travailleurs du secteur de la santé publique a été ordonné, dans le cadre du Plan de Prospérité 2018-2021 et du Plan d’Optimisation de la Fonction Exécutive, comme l’a dénoncé l’Organisation Syndicale Unique Nationale des Travailleurs du Ministère de la Santé Publique (Osuntramsa).

La gestion de la pandémie par le Gouvernement a été sévèrement critiquée. Les premiers mois de la crise sanitaire ont frappé durement Guayaquil, capitale de la province de Guayas, où l’on a vu des cadavres dans les rues et sur les trottoirs, ainsi que l’effondrement des hôpitaux et des cimetières.

Il y a également eu des scandales de corruption, comme le fait de faire payer indûment les proches des défunts dans les hôpitaux publics pour qu’ils remettent leurs corps et les prix excessifs des achats publics pendant l’urgence.

Selon le Ministère de la Santé, à la date du dimanche 23 mai, l’Équateur avait enregistré 418.851 infections à coronavirus depuis le début de la pandémie et 20.193 décès – 14.764 décès confirmés et 5.429 décès probables dus au Covid-19.

Toutefois, le nombre de décès pourrait être plus élevé. Le pays a clôturé l’année 2020 avec 14.034 décès dus au Covid-19, mais, selon les données du registre civil, l’année dernière, 115.150 personnes sont mortes dans ce pays d’Amérique du Sud de différentes causes (dont le coronavirus), soit une augmentation de 41.413 par rapport à 2019, où l’on a enregistré 73.737 décès ; alors que l’année précédente, 2018, les décès étaient de 71.317, soit seulement 2.420 de différence.

Dans ce contexte difficile, en décembre dernier, 572 médecins, infirmières et personnel administratif ont été licenciés de tous les hôpitaux d’Équateur, comme l’a dénoncé la Confédération nationale des fonctionnaires (Conasep).

Une autre critique porte sur le fait que cinq ministres étaient à la tête du Ministère de la Santé pendant la pandémie (et six pendant toute la durée du mandat), qui ont été démissionnés ou changés face à divers scandales, principalement liés au processus de vaccination.

Le président s’était engagé à vacciner au moins 2 millions de personnes contre le coronavirus entre janvier 2021 et la date de son départ, ce 24 mai ; il n’a toutefois pas atteint cet objectif. Selon le site web de «Plan Vacunarse», à la date du 19 mai, 1.627.070 vaccins au Covid-19 avaient été administrés, et sur ce nombre, seules 401.335 personnes avaient reçu les deux doses requises.

En ce qui concerne les infrastructures de santé, Lenín Moreno a indiqué la semaine dernière que 749,1 millions de dollars avaient été investis dans six nouveaux hôpitaux et dans la modernisation de 20 autres. Sur les six hôpitaux construits, seuls deux ont été livrés : le Général Napoleón Dávila Córdova de Chone et les Spécialités de Portoviejo, tous deux dans la province de Manabí et dont la construction a commencé pendant le mandat de Correa.

Lenín et les accords avec le FMI (et les protestations)

En mars 2019, le gouvernement équatorien a signé un programme avec le Fonds Monétaire International (FMI), pour accéder à un crédit de 4,2 milliards de dollars, qui a été suspendu en 2020 car le pays n’a pas atteint certains des objectifs fixés par l’agence ; en septembre 2020, le Conseil d’Administration de l’institution a approuvé un nouvel accord, pour un prêt de 6,5 milliards de dollars sur une durée de 27 mois, dans le cadre de la Facilité Elargie du FMI (SAF).

«Avec le FMI, nous avons une fois de plus baissé la tête», dit Ruiz, notant que les conditions imposées étaient sévères, comme «l’austérité budgétaire, la réduction des dépenses publiques et de la masse salariale», entre autres.

Quelques mois après avoir signé le premier accord avec le FMI, en octobre 2019, Moreno a annoncé une série de mesures économiques et un ensemble de réformes. L’une de ces actions a été la suppression des subventions à l’essence extra et à l’essence ecopaís, les plus utilisées en Équateur, ainsi qu’au diesel, ce qui a entraîné une hausse de leurs prix.

Cela a généré une explosion sociale, qui a duré du 3 au 13 octobre et a fait 11 morts, 1.340 blessés – dont 11 personnes qui ont perdu un œil – et 1.192 détenus, selon le bureau du médiateur. À la suite d’un accord, Moreno a abrogé le Décret Exécutif 883, qui supprimait ces subventions, la protestation a été levée et les prix des carburants sont redescendus.

Une commission spéciale pour la vérité et la justice, qui a analysé ces manifestations, a publié un rapport en mars dernier concluant que l’État était responsable de la répression et des violations des droits de l’homme lors de ces manifestations. Suite à cela, une plainte a été déposée auprès du bureau du procureur général contre Moreno pour de prétendus crimes contre l’humanité.

Bien que le Décret Exécutif controversé 883 ait été abrogé, le président a établi en 2020 un système de fourchettes de prix des carburants pour réduire progressivement la subvention de l’État. Cela signifie que les prix de ces produits fluctuent chaque mois, en fonction de la moyenne des prix de l’Oriente et du pétrole WTI sur le marché international. Le 5 mai, lors de sa participation au Forum pour la Défense de la Démocratie dans les Amériques à Miami, Moreno a déclaré : «Finalement, nous nous en sommes un peu sortis».

En réponse à la SAF du FMI, la ‘Loi Organique de Réforme du Code Monétaire et Financier Organique pour la Défense de la Dollarisation», que certains analystes ont définie comme une réglementation privatisant la Banque Centrale de l’Équateur, a également été approuvée au cours du dernier mois de son mandat.

Au cours du mandat de Moreno, et en partie l’année dernière en raison de la crise sanitaire du coronavirus, des chiffres négatifs ont été enregistrés pour certains indicateurs, tels que l’indice de pauvreté et d’extrême pauvreté.

En décembre 2016, cinq mois avant la prise de fonction de Moreno, la pauvreté en Équateur atteignait 22,9 % et l’extrême pauvreté 8,7 %, selon les données de l’Institut National des Statistiques et du Recensement (Inec). Au cours du même mois de 2020, le taux de pauvreté s’élevait à 32,4 % et l’extrême pauvreté à 14,9 %.

Selon un article de l’Observatoire des Dépenses Publiques, jusqu’à la fin de 2020, le Gouvernement équatorien avait une dette extérieure de 45.367 millions de dollars et 42% de ce montant correspond à des obligations auprès d’organisations internationales comme le FMI ou le Fonds de Réserve Latino-Américain (FLAR).

Quant à la dette intérieure, elle dépassait 17 milliards de dollars à l’époque. Le Gouvernement devait 500 millions de dollars à la Banque Centrale, 1.509 millions de dollars à la Banque de Développement de l’Équateur, 381 millions de dollars à la sécurité sociale et 14 697 millions de dollars en titres de créance émis.

Démantèlement de l’État

Pendant son mandat, Moreno s’est engagé à réduire la taille de l’État. Il a éliminé et fusionné des ministères et des secrétariats, ce qui a entraîné des licenciements dans le secteur public.

Au milieu de la pandémie, le personnel de santé n’a pas été le seul à être licencié, mais aussi celui de l’éducation. Selon le Syndicat National des Educateurs (UNE), environ 10.000 enseignants ont été licenciés de leur poste pendant la crise sanitaire.

Les ressources consacrées à l’éducation, à la santé et à la culture, entre autres, ont été réduites dans le Formulaire du Budget de l’État.

En mai 2020, Moreno a annoncé la liquidation de huit entreprises publiques : la compagnie aérienne Tame, Ferrocarriles del Ecuador, Correos del Ecuador, Medios Públicos, Centros de Alto Rendimiento, Ecuador Estratégico, Siembra (Yachay Tech) et Unidad de Almacenamiento (commercialisation de produits agricoles). A cette occasion, il a également annoncé l’économie de 980 millions de dollars dans la «masse salariale» publique.

Elle a également fermé des ambassades et des bureaux diplomatiques. Plus précisément, les ambassades de Malaisie, d’Iran, du Nicaragua, d’Algérie, du Nigeria, du Belarus, d’Éthiopie et d’Angola, la représentation auprès de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et le Secrétariat du Parlement Andin ont été supprimés.

Plus près des États-Unis

Moreno a initié un rapprochement avec les États-Unis ou une réorientation de la politique étrangère de l’Équateur avec Washington.

«Le gouvernement de Rafael Correa a été une période au cours de laquelle l’Équateur s’est distancé d’une vieille soumission que la classe politique et économique équatorienne avait avec les diktats de la géopolitique américaine», explique Ruiz.

L’analyste souligne qu’avec Moreno, il y a eu un changement de politique envers les États-Unis à différents niveaux. L’une d’entre elles est l’économie-commerciale. Les deux pays ont signé un «Accord Commercial de Première Phase» – comme l’appelaient les médias – qui étaient en fait un «Nouveau Protocole sur les Règles Commerciales et la Transparence», qui actualisait «l’Accord du Conseil du Commerce et de l’Investissement (TIC pour son acronyme en anglais) États-Unis-Équateur», signé en 1990.

Il y a aussi «les questions géopolitiques», dit Ruiz, «où la soumission à l’agenda de la politique étrangère des États-Unis était très évidente». Il nomme notamment le retrait de l’asile politique pour le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, en 2019, après avoir séjourné à l’ambassade d’Équateur à Londres depuis 2012 ; la ligne avec le Venezuela, qui comprend la reconnaissance du président intérimaire autoproclamé de ce pays, Juan Guaidó ; et le départ et «l’enterrement» de l’Union des Nations Sud-Américaines (Unasur), dont le siège se trouvait à l’extérieur de Quito.

En outre, «des accords de coopération policière et militaire ont été signés entre les deux gouvernements», ajoute Ruiz.

Au cours de ces quatre années, le Secrétaire d’État Adjoint Américain aux Affaires Politiques de l’époque, Thomas A. Shannon, une mission du Commandement Sud des États-Unis, Mark Green, alors administrateur de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID pour son acronyme en anglais), une agence qui avait quitté le pays en 2013, David Hale, qui était sous-ministre d’État américain aux Affaires Politiques, et le Secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, ont visité le pays sud-américain.

En février 2020, Moreno et le président américain de l’époque, Donald Trump, se sont rencontrés à la Maison Blanche.

Avant de quitter le Palais Carondelet, le 18 mai, Moreno a remis la Décoration du Mérite à l’Ambassadeur des Etats-Unis en Equateur, Michael Fitzpatrick.

Gaffes verbales

Lors de ses nombreux discours publics, Moreno a suscité la controverse pour plusieurs commentaires. Par exemple, en avril 2018, lors d’un événement à Cuenca, il a esquissé quelques mots contre les médecins : «Quand on vous dit que vous avez un cancer, il est possible que le seul qui soit content soit le médecin. Celui qui a un cancer change sa vie et à la fin le médecin change sa voiture».

En août 2019, parlant de l’entrepreneuriat en Équateur, il a approuvé le travail des enfants et a utilisé un terme péjoratif pour désigner les enfants, en déclarant : «Nous sommes un pays d’entrepreneurs, nécessité oblige». C’est pourquoi vous voyez à Guayaquil (…), pardonnez le terme, je ne le dis pas en termes péjoratifs, un singe de 5 ans : il a déjà acheté un cola, des gobelets en plastique et vend du soda au coin de la rue (…) c’est dans l’essence même des équatoriens».

En janvier 2020, lors d’une réunion avec des investisseurs à Guayaquil, ses propos imprudents étaient dirigés contre les femmes : «Nous, les hommes, sommes soumis en permanence au danger d’être accusés de harcèlement. Et je vois que les femmes dénoncent souvent le harcèlement, c’est vrai, et c’est bien qu’elles le fassent, mais parfois je vois qu’elles sont en colère contre ces personnes moches dans le harcèlement ; c’est-à-dire que le harcèlement c’est quand ça vient d’une personne moche, mais si la personne est bien présentée, selon les canons, elles ne pensent pas forcément que c’est du harcèlement».

En avril dernier, dans son émission de radio ‘De Frente con el Presidente’, le président a déclaré qu’alors qu’ils voyageaient dans un véhicule dont la fenêtre était ouverte, une femme s’est approchée de lui pour lui dire que les équatoriens avaient faim. Après avoir décrit la femme comme une personne ‘bien en chair’, Moreno se rappelle qu’il l’a réprimandée : «Pas vous, madame. Vous avez l’air plutôt grosse».

Le dernier commentaire, au début du mois de mai, lors de sa participation au forum de Miami, était le suivant : «À un moment donné, une personne m’a dit et m’a dit de manière frontale comme les gens le font habituellement : j’aimerais que nous ayons un meilleur président. Je lui ai dit : J’aimerais aussi avoir un meilleur peuple».

La popularité de Lenín

Lenín Moreno a remporté l’élection de 2017 avec 51,15 % des voix et bénéficiait d’une cote de popularité de 66 % auprès des équatoriens au moment de sa prise de fonction en mai de la même année, selon Cedatos. Toutefois, un an plus tard, cette approbation a chuté à 46 % ; en mai 2019, on a atteint 26 % et, au cours du même mois de l’année dernière, on était de 18,7 %.

En termes de crédibilité, Lenín Moreno a commencé avec 63 % en mai 2017, a chuté à 42,3 % en mai 2018, 24,7 % en mai 2019, 10,4 % en octobre 2019 et 14,7 % lorsqu’il aura terminé ses trois ans de mandat en mai 2020.

En mars de cette année, la cote de popularité de Lenín Moreno n’était que de 4,8% et la crédibilité de sa parole de 2,8%, selon le même institut de sondage.