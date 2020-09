Les adultes souffrent aussi : comment savoir si j’ai un déficit d’attention ?

Le déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDA-TDAH) chez les adultes existe et n’est pas propre aux enfants et adolescents, comme on le pense souvent. C’est un trouble qui, selon les approches abordées par le psychologue espagnol Francisco Pérez, peut entraîner de graves difficultés et problèmes pour les personnes dans leur environnement de travail.

Il est très courant pour quiconque oublie souvent une tâche au travail ou oublie de terminer un rapport en raison d’un manque d’organisation ou d’un surmenage. Mais que se passe-t-il lorsque cela devient récurrent au point d’erreurs continuelles qui mettent en péril l’emploi, les responsabilités de l’entreprise et un environnement de travail sain ?

Si cela vous arrive à plusieurs reprises, vous pourriez être victime d’un trouble déficitaire de l’attention – avec hyperactivité ou non – et vous ne savez toujours pas que vous devez traiter cette situation avec toute l’importance qu’elle mérite. Si vous n’agissez pas, votre vie en général pourrait souffrir d’une grande débâcle.

Francisco Pérez, psychologue de l’Université de Jaén, titulaire d’une Maîtrise en Psychologie Clinique et de la Santé de l’Université Complutense de Madrid (2008) ; et une Spécialisation en Thérapie Cognitive-Comportementale chez l’enfant et l’adolescence de l’UNED (2015) ; a rédigé un article détaillé publié sur le site La Mente es Maravillosa. Là, il explique les caractéristiques typiques des adultes qui souffrent de trouble déficitaire de l’attention et comment ils peuvent reconnaître s’ils sont victimes de cette maladie.

Une personne souffre de TDA-TDAH si a du mal à prêter suffisamment d’attention aux détails, si fait des erreurs imprudentes dans ses devoirs d’étude, au travail ou dans d’autres activités; si on a de la difficulté à maintenir l’attention dans des tâches ou des activités ludiques, si on dit qu’il semble que on n’écoutez pas lorsqu’ils parlent directement, si on ne suive souvent pas les instructions et ne remplis pas les tâches ou obligations ; si on a tendance à rêver, si on évite les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu et que on est facilement distrait par des stimuli non pertinents.

Êtes-vous un adulte avec un déficit d’attention ?

Pérez explique qu’on suppose souvent que le déficit d’attention avec ou sans hyperactivité ne se produit pas à l’âge adulte, mais des études récentes disent le contraire. «Aujourd’hui, cette hypothèse s’est clairement révélée inexacte, pour ne pas dire fausse. En fait, des études scientifiques ont montré la présence de ce déficit chez l’adulte».

«Cela se reflète très clairement dans les histoires et les commentaires qui sont entendus en consultation. En eux, des difficultés récurrentes se manifestent, depuis des années, dans différents domaines. À leur tour, ces difficultés sont une conséquence des effets négatifs des symptômes chroniques (…) Ainsi, il est aujourd’hui prouvé que le déficit d’attention, avec ou sans hyperactivité, n’est pas un trouble exclusif de l’enfance, car dans une proportion élevée de personnes, il continue à l’âge adulte», ajoute-t-il.

D’autre part, il explique qu’il n’en est pas moins vrai que l’adulte en déficit d’attention peut avoir développé de manière autonome certaines stratégies qui réussissent à compenser les difficultés liées au trouble.

Les comportements typiques chez un adulte avec déficit d’attention, avec ou sans hyperactivité, constituent des symptômes qui tendent à construire et à entretenir une subjectivité, un monde qui leur est propre, souvent non sans souffrance, limites et défis qui affectent un large éventail de domaines vitaux.

Selon une enquête menée par JR Valdizán, AC Izaguerri-Gracia, environ 4,4% de la population adulte pourrait souffrir de troubles du déficit de l’attention et d’impulsivité. De cette proportion, 1% aurait été diagnostiqué. De plus, une bonne partie de l’échantillon peut présenter une hyperactivité.

En outre, d’autres études suggèrent un pourcentage encore plus élevé. Du département de psychiatrie de l’Université de Syracuse, à New York, le TDAH aurait une incidence allant jusqu’à 5% dans la population adulte.

«De plus, 67% des enfants diagnostiqués avec un syndrome d’hyperactivité avec déficit de l’attention continuent de présenter des symptômes à l’âge adulte. Cela peut interférer avec leur performance dans de multiples domaines, comme les relations personnelles, le lieu de travail, la vocation ou le déroulement de leurs études», ajoute-t-il.

«L’existence d’un déficit d’attention, avec ou sans hyperactivité, chez l’adulte est irréfutable. De plus, avoir grandi avec ce syndrome sans le savoir peut avoir des effets dévastateurs. De plus, la prévalence du trouble est plus élevée chez les femmes, avec une prédominance d’inattention (c’est-à-dire sans présenter d’hyperactivité)», explique Pérez.

Une personne calme peut souffrir du trouble

Le manque d’hyperactivité à de nombreuses reprises déguise le problème et le fait passé inaperçu comme une réelle difficulté. En fait, ces dernières années, le déficit d’attention sans hyperactivité a commencé à être détecté et traité chez la femme.

En revanche, les comportements symptomatiques du déficit augmentent les risques affectifs, intellectuels, physiques, etc. «Les déficits chroniques entraînent d’énormes souffrances et conflits», souligne Pérez.

«Les difficultés à retenir l’attention se traduisent par des performances médiocres, des comportements de décision impulsifs, une faible estime de soi ou des problèmes familiaux. Il est plus difficile pour un adulte en déficit d’attention d’organiser et de contrôler sa vie de manière satisfaisante en général, à moins qu’il n’ait acquis des stratégies qui compensent précisément cette difficulté», explique le psychologue. Une étude de 2008 sur le sujet a été publiée dans le Journal World Psychiatry. Le Dr Stephen Faraone souligne qu’il y a 30 ans, la psychiatrie a commencé à percevoir l’impact et le grand besoin de prendre en compte l’adulte en déficit d’attention avec ou sans hyperactivité.

«Les études psychométriques nous montrent que les tests dont nous disposons actuellement ont une cohérence interne et une fiabilité élevées, et qu’ils sont donc utiles pour poser un diagnostic. Cependant, le problème est que tout le monde n’est pas conscient de son état clinique. Ils ont intégré ce comportement, cette approche, cette impulsivité depuis leur plus jeune âge jusqu’à ce qu’ils en viennent à penser que c’est leur propre personnalité», ajoute Pérez.

L’important, indique-t-il, c’est qu’il n’y a plus de doute sur le fait que ce trouble existe et est détectable chez l’adulte. De plus, une fois diagnostiqué, son traitement est efficace.

«Auparavant, on croyait que le déficit d’attention, avec ou sans hyperactivité, englobait une série de difficultés typiques de l’enfance. On pensait qu’avec la croissance, ils cédaient et disparaissaient. Malheureusement, dans de nombreux cas, ce n’est pas le cas. Une grande partie des enfants atteints de ce déficit continueront de le faire tout au long de leur vie», dit-il.

Il a également été prouvé – dit-il – que, lorsqu’ils sont légers, les symptômes du déficit peuvent aider à façonner un style, une manière d’être. Dans de nombreux cas, il change certaines de ses manifestations à mesure que l’adolescent grandit et devient adulte, mais les problèmes fondamentaux restent stables.

«Progressivement, les handicaps accumulent des conséquences secondaires douloureuses et complexes. Cela nuit au concept de soi et aux émotions qui en découlent (estime de soi). Et est-ce qu’une faible estime de soi est une conséquence typique chez les adultes qui souffrent de déficit», ajoute-t-il.

Les adultes ont souvent une faible estime de soi

Du département de psychologie de l’Université de Levander suggèrent une étude publiée dans le Nordic Journal of Psychiatry, qui explique que l’adulte en déficit présente généralement une détérioration sociale assez grave.

«Ainsi, il est important de préciser que le déficit d’attention se manifeste par différents symptômes qui ont été regroupés pour la classification. En ce sens, quelqu’un peut souffrir de ce trouble même s’il ne s’identifie pas à tous», explique Pérez.

Selon les textes de psychologie les plus utilisés, les premiers symptômes sont regroupés en trois grands groupes de base : l’attention, l’impulsivité et l’hyperactivité.

Symptômes signalés à l’attention :

Vous ne faites pas assez attention aux détails.

Fait des erreurs imprudentes dans le travail scolaire, le travail ou d’autres activités.

A de la difficulté à rester attentif aux tâches ou aux activités ludiques.

Il semble ne pas entendre lorsqu’on lui parle directement.

Ne suit pas les instructions et ne remplit pas les tâches ou obligations.

Rêve éveillé.

Évitez les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu.

Facilement distrait par des stimuli non pertinents.

Symptômes liés à l’hyperactivité :

Vous bougez excessivement vos mains ou vos pieds.

Il est souvent «en marche» ou agit comme s’il avait un moteur.

Parlez excessivement.

A de la difficulté à se livrer tranquillement à des activités de loisirs.

Symptômes liés à l’impulsivité :

Répondez rapidement avant que les questions ne soient terminées.

Vous avez du mal à garder votre tour.

Interrompt ou s’immisce dans les activités des autres.

«La recherche montre certains déficits, plusieurs déjà mentionnés, et ici quelque chose de plus spécifique : les déficits d’attention ne limitent pas ou n’entravent pas seulement la capacité à maintenir une attitude d’écoute. Par exemple, être capable d’activer, d’organiser, de démarrer et de maintenir l’attention au travail peut être une véritable épreuve», explique Pérez.

De plus, indique Pérez, il peut y avoir des problèmes pour maintenir l’énergie et l’effort. De même, il peut y avoir une humeur changeante et une sensibilité marquée à la critique. Les problèmes de mémoire sont également courants. Ils peuvent avoir des difficultés à retrouver des concepts déjà appris, à se souvenir des noms, des dates et des informations en général.

Autres caractéristiques du déficit d’attention

Tant ceux qui souffrent d’impulsivité et de déficit d’attention que ceux qui souffrent d’hyperactivité subissent des impacts énormes et larges liés aux symptômes décrits. Autour d’eux, une gamme de différentes formes de souffrance et de conséquences secondaires se déploient généralement, la plupart basées sur des malentendus.

«Il existe de multiples preuves de trouble déficitaire de l’attention, avec ou sans hyperactivité, dans les lignées familiales. La recherche prend en compte les facteurs génétiques présents dans le déficit», souligne le psychologue espagnol.

Parmi les autres caractéristiques que les gens présentent :

Faible résistance à la fatigue lorsqu’ils doivent effectuer une tâche pendant une longue période.

Problèmes de maîtrise de soi et de régulation du comportement.

Difficultés à réguler les émotions, la motivation, à s’activer pour …

Faible estime de soi.

Difficultés dans les relations personnelles.

Difficultés avec son impulsivité dans des domaines à risques potentiels importants : dépenses, addictions diverses, alimentation, sécurité physique, relations sexuelles et autres.

Difficulté à résister aux tentations.

«Comme on peut le voir, beaucoup d’informations qui circulent ces derniers temps sur le déficit ont pour objectif principal les enfants et les adolescents. Cependant, sans négliger le travail qui peut être fait avec eux, il est temps de prêter également attention aux adultes», souligne Pérez.

Alors, que devez-vous faire si vous vous identifiez à ces symptômes ? Pensez-vous que vous êtes un adulte avec un déficit d’attention avec ou sans hyperactivité ? Si la réponse est positive, il est préférable de commencer par la supposer et de consulter un spécialiste.

«Le déficit d’attention, avec ou sans hyperactivité, peut être traité de manière à ce que les difficultés qu’il peut vous occasionner dans votre vie quotidienne soient bien moindres, voire inexistantes, dans le meilleur des cas», conclut l’expert.