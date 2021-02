Trois pandémies mortelles au XXe siècle : Avons-nous appris quelque chose pour arrêter la COVID-19 ?

«Il y a deux choses infinies : l’univers et la bêtise humaine, et je ne suis pas sûr de la première». Cette phrase est attribuée par les médias à Albert Einstein, lauréat du prix Nobel de physique en 1921 et dont le QI était supérieur à 160 (la moyenne est de 115). Il devait avoir raison, surtout quand on voit comment, face à COVID-19, les Gouvernements et les sociétés tombent dans les mêmes erreurs que celles commises lors des trois grandes pandémies de grippe du XXe siècle.

La «grippe espagnole» de 1918, la «grippe asiatique» de 1957 et la «grippe de Hong Kong» de 1958 ont créé des précédents, des protocoles et des actions préventives qui auraient pu contribuer à freiner et même à éradiquer rapidement l’épidémie actuelle du coronavirus SARS-CoV-2, à l’origine de la maladie COVID-19.

Cependant, la plupart des dirigeants des grandes puissances ont réagi trop tard. Même un an plus tard, avec 100 millions de personnes infectées et 2,3 millions de morts, certaines sociétés restent dans le déni. Ce sont eux qui risquent d’être une statistique malheureuse de plus de cette pandémie qui touche près de 200 pays, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

COVID-19 a atteint près de 200 pays sur 5 continents. Graphique: Université Johns Hopkins

Y a-t-il eu une réponse tardive à COVID-19 ?

L’historien Cédric Cotter, chercheur au Comité International de la Croix-Rouge, l’a très clairement exprimé dans une interview accordée à l’agence de presse EFE il y a quelques mois. «L’histoire ne se répète jamais complètement, mais des tendances peuvent être observées dans l’un de ces événements et aussi dans l’autre».

La grippe de 1918 a été excessivement meurtrière : 50 millions de morts (aucune étude n’est exacte et certains estiment à 100 millions). Chacun des deux suivants a causé environ 1,1 million de morts. Tous trois ont été étalés sur une période d’environ deux ans. La COVID-19 a déjà largement dépassé les deux derniers.

Lorsque la Chine a assiégé la ville de Wuhan, le monde a bâillé et regardé ailleurs. Puis, elle a totalement isolé plusieurs villes, personne n’a mis «sa barbe à tremper». Lorsque l’Italie est devenue l’épicentre de la pandémie, de nombreuses puissances doutaient encore du virus. Enfin, lorsque les États-Unis sont devenus la proie de COVID-19, il était trop tard : la pandémie était mondiale. Puis, les «fantômes des Noëls passés», comme dans une histoire de Charles Dickens, ont commencé à remplir les fosses communes de corps sans vie.

La grippe espagnole n’est pas apparue en Espagne, mais elle a été appelée comme ça pour cacher les effets de la guerre dans d’autres pays. Photo: Web

La grippe de 1918

En 1918, la pandémie a touché un tiers des 1,5 milliard d’habitants de la planète, en pleine décadence de la Première Guerre Mondiale. Le virus A, de sous-type H1N1, a tué ses victimes très rapidement, en quelques jours, voire quelques heures. Au final, son taux de mortalité a oscillé entre 10 et 20 %.

Des millions de personnes ont souffert de forte fièvre, de maux d’oreilles, de fatigue corporelle, de diarrhée, de vomissements, d’hémorragie pulmonaire, de saignements de nez et de pneumonie bactérienne secondaire – autant de symptômes qui se manifestent aujourd’hui. Résultat : 50 millions de morts. Pourtant, aujourd’hui encore, certains Gouvernements et certaines sociétés ne prennent pas COVID-19 au sérieux.

À l’époque, le port du masque était obligatoire, mais uniquement pour ceux qui travaillaient avec le public. De nombreux gouvernements ont fermé des cirques, des usines, des théâtres et des établissements commerciaux ; ils ont suspendu les manifestations de masse, interdit les importations et isolé les étrangers arrivant dans le pays, a rappelé un rapport du National Geographic. Résultat : 50 millions de morts. Aujourd’hui, il existe des sociétés qui apprécient et fréquentent les lieux et les événements décrits.

En 1918, il n’y a pas de traitement, mais les médias vendent des remèdes miraculeux, des élixirs, des herbes médicinales ; ils recommandent des analgésiques à doses excessives. Ils ont même suggéré de fumer beaucoup, car «l’inhalation de la fumée tue les germes». Résultat : 50 millions de morts. Pourtant, il y a quelques mois, Donald Trump a recommandé de prendre du désinfectant et beaucoup ont consommé ce poison.

En 1918, les pompes funèbres et les cimetières sont devenus insuffisants. Ensuite, des millions de corps ont fini dans des fosses communes, sans possibilité d’être vus ou observés par leurs proches. Oui, il y a eu 50 millions de morts, mais aujourd’hui encore, des milliers de personnes marchent dans les rues sans masque, sans respecter les mesures d’hygiène et mettent en danger leurs familles et leurs proches qui décident de prendre soin d’eux.

En 1957, le commerce international et les vols ne se sont pas arrêtés, ce qui a accéléré la propagation. Photo: Web

La grippe de 1957

En février 1957, le premier foyer a été signalé dans la province chinoise du Yunnan. On serait le résultat d’une mutation d’un virus commun aux canards sauvages qui a été croisé avec une souche porcine qui affecte les humains, rapporte ABC.

On n’a eu lieu que 30 ans après la précédente pandémie et beaucoup de ses survivants étaient encore en vie. Bien que de nombreuses mesures préventives aient été prises, les cours n’ont pas été suspendus, de sorte que les principales personnes touchées ont été «les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Tout a coïncidé avec l’effet de regroupement de la scène scolaire», comme le rappelle à juste titre le journal espagnol.

De même, le commerce et les vols internationaux n’ont pas cessé. Cela a accéléré la propagation du virus et a provoqué une deuxième vague, touchant cette fois les adultes. Aujourd’hui, bien que les cours aient été suspendus, ainsi que certains échanges internationaux et le tourisme, la principale leçon à tirer de cette pandémie est une autre : la mutation du virus.

Comme le virus de 1918, celui-ci a également développé un mécanisme de mutation adaptative. C’est ce qui lui a permis d’être un peu plus meurtrière lors d’une deuxième vague. Aujourd’hui, le SARS-CoV-2 a déjà muté plusieurs fois et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a averti que le monde doit se préparer, car les deuxième (déjà en cours) et troisième vagues seront plus dangereuses.

La «grippe de Hong Kong» est également connue sous le nom de «grippe oubliée». Photo: Web

La grippe de 1968

En juillet 1968, les premières apparitions ont été détectées à Hong Kong, jusqu’à ce que deux ans plus tard, elle disparaisse avec plus d’un million de morts. Mais pourquoi est-elle aussi connue sous le nom de «grippe oubliée» ? Cela tient au contexte : à l’époque, l’attention du monde était focalisée sur la Guerre du Vietnam. Puis vint l’arrivée supposée de l’homme sur la lune (1969) et le mouvement hippie. La lutte pour les droits civils aux États-Unis s’est également distinguée, avec l’assassinat de Martin Luther King (avril 1968) très récent.

Le monde a choisi de l’ignorer, mais en moins de deux mois, il avait déjà mis le pied sur le continent américain : les États-Unis. Dans un reportage de la BBC, le directeur du Musée Basque d’Histoire de la Médecine et Spécialiste de l’Histoire des Maladies, Anton Erkoreka, a rappelé que «les mesures préventives qui ont été prises n’étaient pas exceptionnelles puisqu’il était considéré comme une grippe de plus». Oui, cette dernière phrase ressemble à un air de déjà vu du président brésilien, Jair Bolsonaro.

De nombreux pays ont à nouveau imposé des mesures telles que la distanciation sociale, le lavage des mains et le port de masques. De plus, les transports publics sont limités, mais il n’y a pas de quarantaine, le travail n’est jamais arrêté. Les cours n’ont pas été suspendus, les compétitions sportives non plus et l’économie n’a connu qu’un léger ralentissement.

Le résultat : plus d’un million de morts. La BBC mentionne même à titre d’exemple qu’à Berlin, en Allemagne, «les autorités sanitaires stockaient les cadavres dans les tunnels du métro». Ils l’ont fait parce que les hôpitaux et les cimetières ne pouvaient pas faire face à tant de morts.

L’ego de certains dirigeants mondiaux a provoqué une croissance exponentielle du virus dans leurs pays. Photo: Web

Parallèles avec la pandémie COVID-19

Qu’ont donc en commun les trois précédentes pandémies avec la pandémie actuelle ? Eh bien, ces trois-là ont connu une deuxième vague qui, dans tous les cas, a été plus agressive et mortelle. Dans le cas de COVID-19, la deuxième vague est arrivée avant la première année, avec des souches mutantes et davantage d’infections et de décès.

Tous ont été politisés pour se dissocier de leurs responsabilités. La grippe de 1918 est appelée «Grippe Espagnole», mais pas une seule preuve ne montre qu’elle est née dans la nation européenne. De retour avec Cédric Cotter, dans son entretien avec EFE, il a expliqué ce cas. «La maladie n’est pas originaire d’Espagne. Mais, parce que leur presse pouvait le rapporter, beaucoup de gens se sont trompés. Pendant ce temps, d’autres pays n’ont pas signalé leurs cas en raison de la censure du temps de guerre».

La même agence affirme que différentes études confirment que l’épidémie a débuté au Kansas, aux États-Unis. En mars 1918, un soldat se serait présenté à l’infirmerie de Fort Riley avec de la fièvre. «En quelques heures, des centaines de recrues sont tombées malades avec des symptômes similaires, et dans les semaines qui ont suivi, beaucoup d’autres sont tombées malades».

Les États-Unis et le Brésil sont les deux pays les plus touchés et pourtant Bolsonaro et Trump ne croient pas totalement au virus. Photo: Agences

Xénophobie et négationnisme de la COVID-19

Aujourd’hui, Trump, pendant son mandat, et aussi une partie de la société, a alimenté la haine et la xénophobie en qualifiant le COVID-19 de «virus chinois». Cependant, l’origine du virus n’a pas encore été prouvée et le patient zéro n’est pas connu.

Un autre parallèle est le déni de certains secteurs qui refusent de se conformer aux mesures de prévention parce qu’ils les considèrent exagérées, inappropriées et inutiles. Cette attitude se manifeste aujourd’hui par des manifestations aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Brésil, en Allemagne, pour ne citer que ces trois pays. Tous sont dirigés par des groupes d’extrême droite qui dénoncent les violations des droits de l’homme.

En 1918, «certains ont allégué que l’utilisation obligatoire de masques était contraire à la constitution et à leurs libertés personnelles. Avec cette excuse, il y a eu des manifestations et des arrestations ultérieures», a déclaré Cotter à EFE.

Et la similitude la plus inquiétante est peut-être que, comme les précédents virus, le SARS-CoV-2 a été classé par l’OMS comme «un virus ayant la capacité de muter et un potentiel endémique». En d’autres termes, il peut se perpétuer dans le temps, tout comme la maladie COVID-19.

Cette dernière révélation met en alerte une réalité que le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a su très bien exposer. À plusieurs reprises, il a déclaré que le monde et les gens doivent se préparer «à vivre dans une normalité relative et contrôlée de la vie économique, familiale et professionnelle». La vie ne sera plus la même.

Ou peut-être que cela nous arrivera comme cette approche paraphrasée par de grands philosophes, des universitaires, des penseurs et même des présidents : «Les peuples qui ne connaissent pas leur histoire sont condamnés à la répéter».

Cela peut vous intéresser …