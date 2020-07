Lavín se lava las manos: se desmarca de Piñera pero no respalda el retiro del 10%

La jornada de este miércoles 15 de julio, en que se vota en la Cámara de Diputados la reforma que permite el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones, como una medida de ayuda para las familias afectadas por la pandemia, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI) criticó duramente el plan de clase media reforzado presentado este martes por el presidente Sebastián Piñera.

Cuando el Gobierno pide que toda su bancada de diputados esté alineada, el líder de la derecha Joaquín Lavín (UDI) se desmarcó de tal llamado y durante esta mañana declaró en el matinal Bienvenidos de Canal 13 que el plan del Ejecutivo “lo encuentro malo porque efectivamente queda gente fuera. Entonces mientras no me expliquen cómo metemos a esa gente no me gusta”.

El alcalde insistió en que “hay grupos muy relevantes del corazón de la clase media que por diversas razones no califican para el beneficio”. Por último, tampoco dio su aprobación al retiro de fondos de pensiones que se debate esta jornada: “hay que mejorar los dos proyectos. A veces cuesta elegir entre dos proyectos que son malos», dijo.

Mientras tanto, su hijo, el diputado Joaquín Lavín León (UDI) mantiene expectantes a toda su bancada, ya que no ha manifestado abiertamente su postura. En la votación general de la propuesta -realizada hace una semana- se abstuvo. El parlamentario también se desmarcó de La Moneda al abstenerse en la Comisión de Economía del veto presidencial en la ley de servicios básicos. “El Gobierno ha tenido una muy mala aproximación a la crisis social que ha generado la pandemia”, dijo ayer Lavín León.