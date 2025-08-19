Bachelet alertó por «fragilidad» en avances de igualdad de género: «La mitad del planeta sigue siendo calificada de minoría»

En el ámbito político-democrático, la expresidenta de Chile advirtió nuevamente sobre los riesgos del avance de fuerzas "que erosionan instituciones y derechos", por lo que llamó a "cuidar y proteger" la democracia.

Bachelet alertó por «fragilidad» en avances de igualdad de género: «La mitad del planeta sigue siendo calificada de minoría»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

En el cierre de la 7° Conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), realizada en Ciudad de México, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, reiteró su llamado en cuanto a advertir que los avances en igualdad de género «siguen siendo sumamente frágiles».

La exmandataria subrayó también la necesidad de incorporar a más mujeres con perspectiva de género en todos los espacios de poder, destacando que si bien actualmente hay más mujeres en parlamentos y gabinetes, la mitad del planeta «sigue siendo calificada de minoría».

«Estos logros siguen siendo sumamente frágiles, persisten barreras estructurales, la violencia política de género ha evolucionado lamentablemente, especialmente en el ámbito digital y en muchos lugares enfrentamos retrocesos alarmantes», declaró Bachelet, citada por la agencia EFE.

Datos duros

Según los datos citados por Michelle Bachelet, solo en 6 países las mujeres ocupan la mitad de los escaños parlamentarios; únicamente 9 países han alcanzado la paridad en gabinetes; el 87% de las ministras está en carteras de género o igualdad; y menos del 15% lidera áreas como agricultura, energía, defensa o transporte.

En esa línea, la expresidenta comentó que la participación plena de las mujeres no solo responde a justicia e igualdad, sino que «mejora la calidad de la política, así como la toma de decisiones y fortalece nuestras democracias», poniendo como ejemplo de ello el periodo de pandemia, donde los aquellos países con mayor presencia femenina tuvieron respuestas con enfoque de género frente al aumento de la violencia intrafamiliar.

Finalmente, en el plano político-democrático, Bachelet advirtió sobre los riesgos del avance de fuerzas que erosionan instituciones y derechos, por lo que llamó a «cuidar y proteger» la democracia.

Sigue leyendo:

Jeannette Jara se reunió con Michelle Bachelet: ¿De qué conversaron?

Jeannette Jara consolida su liderazgo y evoca la conexión ciudadana de Michelle Bachelet

Michelle Bachelet: «El mejor rol que puedo tener es contribuir a la unidad del progresismo»

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Un mercado laboral que sigue castigando a las mujeres

Hace 2 meses
El Ciudadano

Gobierno da luz verde a Más Mujeres en Directorios

Hace 6 días
El Ciudadano

“Las mujeres sostienen la mitad del cielo”: China y Chile fortalecen vínculos con mirada de género

Hace 3 meses
El Ciudadano

Cuidar lo que hemos construido

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Secretaría de Mujeres y Cobaep firman convenio por la igualdad sustantiva

Hace 3 meses
El Ciudadano

Encuentro de OLA Chile visibiliza avances y desafíos en derechos sexuales

Hace 23 horas
El Ciudadano

Mineras Lundin y BHP hallan megayacimiento en frontera Chile-Argentina: cobre, oro y plata entre los 10 mayores del mundo

Hace 3 meses
El Ciudadano

EEUU y el giro autoritario: retrocesos que amenazan a la democracia a nivel global

Hace 3 meses
El Ciudadano

53 parlamentarios rechazan proyecto Dominga y alertan sobre graves riesgos ambientales e institucionales

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano