Bachelet alertó por «fragilidad» en avances de igualdad de género: «La mitad del planeta sigue siendo calificada de minoría»

En el cierre de la 7° Conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), realizada en Ciudad de México, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, reiteró su llamado en cuanto a advertir que los avances en igualdad de género «siguen siendo sumamente frágiles».

La exmandataria subrayó también la necesidad de incorporar a más mujeres con perspectiva de género en todos los espacios de poder, destacando que si bien actualmente hay más mujeres en parlamentos y gabinetes, la mitad del planeta «sigue siendo calificada de minoría».

«Estos logros siguen siendo sumamente frágiles, persisten barreras estructurales, la violencia política de género ha evolucionado lamentablemente, especialmente en el ámbito digital y en muchos lugares enfrentamos retrocesos alarmantes», declaró Bachelet, citada por la agencia EFE.

Datos duros

Según los datos citados por Michelle Bachelet, solo en 6 países las mujeres ocupan la mitad de los escaños parlamentarios; únicamente 9 países han alcanzado la paridad en gabinetes; el 87% de las ministras está en carteras de género o igualdad; y menos del 15% lidera áreas como agricultura, energía, defensa o transporte.

En esa línea, la expresidenta comentó que la participación plena de las mujeres no solo responde a justicia e igualdad, sino que «mejora la calidad de la política, así como la toma de decisiones y fortalece nuestras democracias», poniendo como ejemplo de ello el periodo de pandemia, donde los aquellos países con mayor presencia femenina tuvieron respuestas con enfoque de género frente al aumento de la violencia intrafamiliar.

Finalmente, en el plano político-democrático, Bachelet advirtió sobre los riesgos del avance de fuerzas que erosionan instituciones y derechos, por lo que llamó a «cuidar y proteger» la democracia.

