Clítoris gigante instalada a las afueras del Museo de Bellas Artes es vandalizada en un claro acto de violencia de género

Posterior a su detención, la Colectiva en conjunto con la concejala Yasna Tapia realizaron la denuncia en carabineros. Desde la organización declaran que “es importante que este tema no sea tratado como tabú; Educar en Sexualidad, Afectividad y Género es parte de una obligación como sociedad, entendiéndola como una herramienta clave para proteger a nuestra niñez”

La actividad comenzó alrededor de las 16:00 horas. A las afueras del Museo de Bellas Artes, diversos organismos se instalaron en la feria de stands en torno a la Educación Sexual Integral (ESI), la clítoris inflable se desplegaba como la gran protagonista de la jornada.

El encuentro inició con palabras de bienvenida de Yasna Tapia, concejala de Santiago, colectiva Las Clito y CIDEM. Luego, la organización de médicas “Ginecólogas Chile” declaró que no es posible hacer una consulta ginecológica sin enfoque de género, Japi Jane junto a Regina Educa mencionaron la importancia de la diversión en torno al placer sexual y la Sub-dirección de Igualdad de la Municipalidad de Santiago se pronunció en torno a la importancia de la ESI a través del stand del Departamento de Diversidad Sexual y de la Dirección de Educación.

En ese contexto y con una alta convocatoria, fue que ad portas de comenzar el conversatorio “El placer de jugar”, dictado por Japi Jane y la educadora sexual Regina Educa, emergió entre los asistentes, un hombre de 41 años, quien rajó la clítoris gigante para luego intentar, sin éxito, darse a la fuga.

H.L. M. G. corrió por el Parque Forestal intentando huir. Sin embargo, fue retenido por los Inspectores de la Dirección de prevención y seguridad comunitaria de la Municipalidad de Santiago, quienes esperaron a Carabineros para que fuera detenido. Una vez en la comisaría, H.L.M.G. confesó que cometió el ataque, declarando que lo hizo porque tiene una hija, y que “no quiere que vea esas cosas”.

El hombre, mientras era retenido por los guardias de seguridad municipal, fue interpelado por uno de los asistentes a la actividad, a quien le dijo que “la intervención no era una obra de arte, que no debía estar en el espacio público y que no era apto para niños”. Dijo también que huyó porque “la que había era gente violenta y podían hacerle algo si se quedaba”.

Desde colectiva Las Clito declaran: “lo de hoy solo da cuenta del analfabetismo sexual, lo importante y urgente que es la educación sexual Integral para combatirlo y lo que puede llegar a provocar dar a conocer información que no existe en los libros de anatomía, como es la clítoris. H.L.M.G, antes de darse a la fuga señalaba «no quiero que mis hijas vean esto». ¿Qué es lo que no quiere que vean? ¿Por qué no quiere que lo vean? ¿Cómo podrá la hija de H. cuidar sus partes íntimas si alguien quisiera tocarla? Hablar de la clítoris, nombrarla, saber en qué parte del cuerpo se ubica, es también una forma de cuidar y proteger a todas las niñas de la cultura de la violación, toda vez que el 80% de los abusos sexuales infantiles ocurren al interior de la familia. Debemos dejar de asociar el placer a la culpa, dejar de verlo como algo sucio, que no merecemos”.

Como organización realizaron la denuncia en contra de H.L.M.G., quien quedó detenido para luego pasar a control de detención durante la jornada del sábado. A pesar del lamentable hecho, La actividad siguió su curso, logrando realizar el conversatorio en torno al placer sexual, los stands informativos se mantuvieron y la afluencia de público aumentó. Al terminar la jornada, la alcaldesa de la comuna Irací Hasler, se acercó hasta el lugar para conversar acerca de lo ocurrido y manifestar apoyo legal a la organización víctima. La gira de la clítoris inflable de cinco metros continúa este fin de semana. El día sábado estará en el Parque Cultural de Valparaíso desde las 16:00 hrs, donde la colectiva dará el conversatorio “Por la vida y los placeres”, para luego trasladarse hasta Viña del Mar el día domingo, donde acompañará la marcha de diversidades y disidencias, desde el reloj de flores hasta Plaza Sucre desde las 14:30 hrs.