Ministro de Educación israelí sugiere aplicar terapia de reorientación a personas LGBTI

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, se lavó las manos del asunto, pues «condenó» las palabras de Peretz y resaltó que «no reflejan la posición» del Gobierno»

¿Cómo te sentirías si la sociedad te discriminara por querer compartir tu vida con alguien que amas, indiferentemente si es mujer u hombre, si te señalaran, te cerraran las puertas al desarrollo profesional y quisieran llevarte a terapia para «cambiar ese gusto por otro»?

Este fin de semana una polémica sobre este tema se suscitó en Israel, producto de las declaraciones del ministro de Educación Rafi Peretz, exrabino en jefe del Ejército, antiguo colono en Gaza y líder del partido ultranacionalista Hogar Judío, quien afirmó que estaba a favor de las terapias de conversión para las personas homosexuales.

Resulta que la mencionada terapia de conversión, llamada también terapia de reorientación sexual, trata la homosexualidad como un problema mental. Además, los resultados de esta práctica demuestran que al final genera en los pacientes una mayor depresión, ansiedad y deseos de suicidio.

De por si, ya sentirse incomprendido -no solo por la sociedad sino también dentro del núcleo familiar que recurre a estas terapias- puede llevar a la persona a un estado de depresión y la única salida que verá será el atentar contra su vida.

La terapia de reorientación sexual trata la homosexualidad como un problema mental. Foto: Web

A pesar de ello, el Ministro israelí aseguró que sí “es posible” realizar terapias de conversión en casos de homosexualidad e, incluso, confesó haberlas ejercido.

Ante las declaraciones ofrecidas por el titular de la cartera de Educación al canal de televisión 12 de Israel, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se lavó las manos del asunto, pues «condenó» las palabras de Peretz y resaltó que «no reflejan la posición» del Gobierno».

A través de su cuenta en Twitter, Netanyahu se dirigió al pueblo y aclaró que la educación no implementaría cambios y que «el sistema de educación israelí continuará aceptando a todos los niños y niñas sin ninguna diferencia de orientación sexual».

Ante la posición del Primer Ministro y tras el revuelo que causaron sus declaraciones, Peretz intentó retractarse en su cuenta de Facebook, al publicar que él “no apoya” tal práctica y que sus palabras se habían malinterpretado y habían sido utilizadas por sus adversarios para desprestigiarlo.

En su mensaje también resaltó que defiende una política educativa de amor y respeto por todos y tildó de «populismo barato» la reacción a la entrevista.

Sin embargo, no se trata de la primera vez que el Ministro de Educación pone de manifiesto su posición ultraconservadora. Hace pocos días consideró que los matrimonios de judíos con no judíos, especialmente en Estados Unidos, eran “como un segundo holocausto”.

El ambiente que se vivió en las calles tras las declaraciones de Peretz fue de protesta. Miles de israelíes exigieron su renuncia. «Volvemos a las calles para protestar contra la discriminación de la comunidad LGBTI en Israel. Rechazamos que el Ministro de Educación apoye las terapias de conversión. Le pedimos al Primer Ministro que lo despida y que defienda a nuestra comunidad«, puntualizó Chen Shmilo, uno de los manifestantes citados por France 24.

Durante la movilización por la capital, otra ciudadana israelí, Ila Pee, indicó al medio que protestan «para que en Israel los niños no piensen y sientan que ser gay es un error y que deberías tratar de cambiar aunque eso te haga daño».

Asimismo, los manifestantes advirtieron que no permitirán que los logros alcanzados por la comunidad LGTBI sean pisoteados, al recordar que las familias LGTBI han sido reconocidas en Israel.

Miles de manifestantes israelíes exigen al Ejecutivo que despida al Ministro de Educación por sus declaraciones. Foto: Web

El portal La Razón reseña que tanto en el Ejército y como en el Parlamento israelí se reformaron los formularios de reclutamiento, después de muchas peticiones. En ellos ya no se solicita el nombre del padre y de la madre, sino los datos del «progenitor 1» y del «progenitor 2».

En Israel existen cinco diputados que pertenecen a la comunidad LGBTI. La medida también involucra el formulario que deben llenar las familias de los parlamentarios, en los que se pide manifestar si tienen pareja de hecho.

Anteriormente solo se refería como unidad familiar a la compuesta por marido y mujer. Ahora, independientemente de su orientación sexual, todos serán incluidos, y esto les permitirá acceso permanente a la Cámara, serán invitados a las ceremonias y eventos oficiales, y podrán conducir vehículos asignados a los parlamentarios.

¿Quién es el ministro de Educación?

Rafi Peretz es de ascendencia judía marroquí, tiene 63 años de edad, está casado y tiene 12 hijos. Forma parte de un sector ultraortodoxo del sionismo religioso” que interpreta con rigidez los mandamientos de la Torá, “donde está escrito que el sexo entre hombres está prohibido”, así lo difunde La Vanguardia en una entrevista que realizó a Yair Sheleg, investigador del Instituto para la Democracia de Israel.

El hoy ministro fue General de Brigada del Ejército, es un conocido líder del sionismo religioso y mantiene una línea favorable a la colonización de los territorios palestinos ocupados.

Efectos de la terapia de orientación sexual

De acuerdo con el portal Estrending, en China se llegó a poner en práctica esta terapia. Testimonios de jóvenes chinos, con edades comprendidas de 15 a 35 años, que vivieron estas prácticas de conversión entre 2009 y 2017 revelaron que fueron sometidos a ese tratamiento en instalaciones médicas -muchos de ellos llevados por sus propios padres y familiares-, sin que ninguno diera su consentimiento.

Las víctimas manifestaron que fueron sometidos a medicación forzada, descargas eléctricas, abusos verbales, discriminación y confinamiento involuntario. Todas estas acciones se ejecutaron durante las sesiones.

“No sabía que iban a usar descargas eléctricas (…) El doctor me pidió que me relajara ya que iba a practicar un tipo de hipnosis y que pensara sobre escenas de sexo con mi novio. En ese momento sentí dolor en ambas muñecas. Me asusté, no sabía qué estaba pasando”, destacó Gong Lei, uno de los pacientes, que recibió descargas eléctricas, difunde Estrending.

Países que prohíben la terapia de reorientación sexual

Solo tres países, Brasil, Ecuador y Malta, tienen leyes que prohíben expresamente este tipo de prácticas, mientras que otras naciones solo cuentan con ciudades o estados que han legislado en esa materia.

Australia

Desde febrero de 2017, en el estado de Victoria está prohibida la terapia de conversión.

España

Las terapias de conversión se encuentran prohibidas en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia.

Taiwan

En 2016, la Oficina de Salud del gobierno de la ciudad de Taichung solicitó a todas las instituciones médicas no poner en práctica actividades como las terapias de conversión.

Ecuador

En la nación suramericana no existe una ley que establezca explícitamente que la terapia de conversión está prohibida. Sin embargo, sí está incluida en la ley de 1999 que prohíbe la discriminación contra los homosexuales.

Sudáfrica

Hubo incidentes en los que el asesinato, el maltrato infantil y el asalto en los procesos de terapia de conversión, derivaron en la prohibición definitiva en varios estados.

Estados Unidos

En Washington sigue pendiente un proyecto de ley de terapia de conversión que prohibiría a los profesionales de la salud tratar de convertir la sexualidad de un menor.

Reino Unido

El Gobierno de Reino Unido planea prohibir la llamada terapia de conversión de gais como parte de un esfuerzo para contrarrestar la intolerancia y la discriminación.

Canadá

Este país no prohíbe a las personas someterse al proceso de terapia de conversión, pero casi la mitad de la población vive en regiones con leyes locales que no permiten la práctica.

India

La Sociedad de Psiquiatría emitió una declaración en la que pide una prohibición de la terapia de conversión, pero hasta el momento no se ha emitido nada desde el Gobierno.

Finalmente, Irlanda y Líbano también pertenecen a la misma categoría, ya que se oponen a la terapia, pero no se ha hecho ningún anuncio oficial desde el Gobierno.

Continúa leyendo…