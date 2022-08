Política, machismo y Gonzalo de la Carrera: ¿cuánto soporta la «democracia» y la Comisión de Ética?

En menos de una semana el diputado Gonzalo de la Carrera ha sido trending topic en redes sociales dos veces. Como buen fanático de los reflectores, el legislador de ultraderecha ha vuelto a dar que hablar. Primero, por su despreciable tuit burlándose del Servel, la campaña del Apruebo y los muertos del cementerio general.

Segundo, y el más reciente, fue el tuit que publicó la tarde de este martes, en el que criticaba a los «grandes empresarios» y al ministro de Hacienda, Mario Marcel, señalando que ya no defenderá más a los grandes empresarios en las comisiones.

Al diputado de la bancada republicana lo siguen una serie de polémicas. Y, en buena parte, ha cimentado su «fama» a través de comentarios fuera de lugar, indolentes y que promueven discursos de odio. Pero, dentro de su amplio abanico de fallas, uno de los discursos por los que más se ha caracterizado este político del Rechazo, ha sido por sus comentarios machistas y transfobicos contra sus propias colegas parlamentarias y otras mujeres de la esfera pública.

Pese a lo detestable e intolerable del comportamiento de este político, pareciera que lo cubre un manto de protección, pues sus dichos y acciones permanecen impunes, pese a que dentro de la Cámara Baja existe una Comisión de Ética para sancionar estos hechos.

A continuación haremos un repaso del cuestionable y machista historial del diputado de ultraderecha, aportando algunos antecedentes nuevos que pueden ser de interés de las (os) ciudadanas (os).

Comentarios fuera de lugar en el Congreso

El último acontecimiento del que se ha enterado esta redacción tuvo lugar durante la Cuenta Pública del Congreso Nacional, en Valparaíso el 20 de julio de 2022. El requerimiento elevado a la Comisión de Ética por la diputada Marisela Santibañez relata lo siguiente:

«Siendo aproximadamente las 11 am, hace su ingreso al salón de Honor el Presidente de la República don Gabriel Boric. Yo estaba sentada en primera fila aplaudiendo el ingreso del presidente, momento en el cual se acerca por mi costado el diputado Gonzalo de la Carrera y estando a mi lado, le comienza a gritar al Presidente: “súbete el cierre Huevón”, yo en ese momento le dije que se callara y que no fuera falta de respeto, que se ubicara, pero el Diputado hizo caso omiso y siguió gritándole esos improperios al presidente de la República. Luego, el denunciado se dirige a su asiento asignado y yo lo sigo replicándole que cambiara su actitud, a lo que él me señala en tono irónico, burlesco y prepotente: “ay me siento violentada” esbozando una sonrisa, momento en el cual volví a mi puesto».

Pese a la evidente infracción cometida por de la Carrera durante el acto ceremonial, que dista en su totalidad del comportamiento que debe tener un parlamentario, la respuesta de la Comisión de Ética presidida por el diputado Nelson Venegas (PS) y conformada por las y los diputados Héctor Barría (DC); Bernardo Berger (IND-RN); Mercedes Bulnes (IND-FA); Tomás Hirsch (IND-PC); Pamela Jiles (PH); José Carlos Meza (P. Republicano); Helia Molina (PPD) y Renzo Trisotti (UDI), no fue la esperada.

En un oficio con fecha 19 de agosto de 2022, la Comisión de Ética y Transparencia le respondió a la diputada que «el requerimiento presentado en contra del Diputado Gonzalo De La Carrera, ha sido declarado inadmisible. Lo anterior, en virtud del criterio acordado por ésta, en orden a que las declaraciones emanadas por un parlamentario no serán motivo de pronunciamiento, a menos que sea de tal entidad que constituyan la imputación de un delito o una agresión evidente hacia otro ciudadano o funcionario público».

La lógica que plantea la Comisión de Ética no hace sentido, sobretodo en su argumentar, ya que el insulto hacia el presidente Boric y la burla hacia la diputada Santibañez corresponde a «una evidente agresión hacia otro funcionario público». Es por esto que la diputada, en conversación con este medio ha señalado que desde su equipo impugnarán la decisión de la Comisión y perseverarán en buscar sanciones contra el diputado por su actuar.

«Aquí hay algo que no está siendo transparente», señaló la diputada.

Por desgracia, esta actitud de De la Carrera en dependencias del Congreso no es un hecho aislado. El trato irrespetuoso con las distintas diputadas se ha vuelto una costumbre, de hacer comentarios -no solicitados- sobre la apariencia de las legisladoras, o de tirarles besos en los hemiciclos. «Tirando besos de lado a lado, siendo un tipo muy repudiado y no aceptado entre las compañeras, provocación constante», detalló Santibañez.

Otro episodio fue el vivido por la diputada Lorena Pizarro, al interior de un ascensor, donde De la Carrera le habría comentado cosas como «que es guapa usted, tiene lindos ojos». Al respecto la diputada señaló sentirse violentada en aquel momento, pero sobretodo sintió que toda la performance del diputado era una clara provocación. «Yo le dije ‘qué pretende usted, qué quiere’ (…) Él cree que tiene ese derecho, a referirse así de sus colegas, y lo encuentro peligroso, creo que tiene que ver con una conducta muy misógina porque generalmente estas conductas de él son hacia mujeres, no es posible que una no pueda andar tranquila en los pasillos del Congreso porque te puedes encontrar con sujetos como este. Eso no puede seguir siendo, el Parlamento no puede tolerar eso».

De la Carrera, recién asumido el cargo como diputado, ha tenido problemas incluso con diputadas de su propio sector político. En marzo de este año tuvo un altercado con Erika Olivera (RN) al acusarla por twitter de votar «alineada con la izquierda». Olivera encaró al diputado por esta razón, enseñándole que en el Congreso las cosas se hablan, no se tuitean.

Consultada por este medio sobre las actitudes del diputado denunciadas por otras parlamentarias, como la de tirar besos en el hemiciclo, Olivera señaló que «no me relaciono demasiado con el diputado de la Carrera y, por lo tanto, no escucho sus comentarios y no lo he visto tirar besos en los pasillos a otras diputadas. Pero si es así, me parecería una falta grave, para él o para cualquier otro parlamentario o parlamentaria. No creo que ninguno de mis colegas tenga el derecho a faltar de ese modo el respeto a nadie y, sinceramente, si alguien se ha sentido intimidada o acosada lo correcto es que denuncie porque es impresentable en cualquier parte y con mayor razón en el Congreso. Hemos legislado y trabajado por un cambio cultural, por terminar con el trato sexista y no se entendería que hiciéramos vista gorda en el Congreso».

Al preguntarle si se ha sentido hostigada por este diputado, la diputada de RN respondió que «al principio, me llamó la atención que el diputado de a Carrera estuviera atento a mí y a algunas otras parlamentarias e ignorara -completamente- a los parlamentarios, aún cuando votaran u opinarán lo mismo que nosotras siendo del mismo sector. Pero, también me llamó la atención el silencio del resto de mis colegas frente a estas actitudes».

Comentarios transfóbicos contra la diputada Schneider

Otro episodio, ocurrido esta vez durante el primer semestre de este año, involucra a la diputada Emilia Schneider (Comunes). En un evento convocado en un lugar externo al Congreso, en el que participaron diputados y diputadas de diferentes bancadas, la diputada sufrió un hostigamiento por parte de la Carrera.

El evento era un cocktail y tuvo lugar en la embajada palestina. Varias diputadas del oficialismo se encontraban reunidas, en aquel entonces se estaba discutiendo en la Cámara Baja el proyecto de ley sobre personas menstruantes, que busca garantizar, entre otras cosas, el acceso a productos de gestión menstrual y establece el rol de Estado de educar, apoyar, favorecer y promover las diversas políticas públicas que se generen para el adecuado ejercicio de una gestión menstrual libre y digna.

Ya se establecía los primeros enfrentamientos por parte de Republicanos y la UDI, quienes se oponían al término «personas menstruantes» y querían sustituirlo por «mujeres», desconociendo la totalidad del espectro y queriendo pasar por encima de leyes como la de identidad de género.

Es en ese contexto, Gonzalo de La Carrera intercepta a Emilia Schneider cuando esta llega al evento y se acerca al grupo donde estaban reunidas las parlamentarias de su bancada. Según testigos, afectado por el alcohol, de la Carrera interpela directamente a la diputada Schneider para decirle con sorna: «Emilia ¿tú sabes que nunca vas a poder menstruar?». Emilia Schneider es la primera diputada trans en llegar al Parlamento.

La acción fue vista como una evidente provocación por las legisladoras que fueron testigos del bochornoso suceso. Al ser consultada por este hecho, la diputada Schneider señaló a este medio que «por un momento pensé que era una genuina ignorancia, pero evidentemente fue solo una provocación hacia mí. Eso habla mucho del estilo que él tiene y la fijación que él tiene sobre todo con las mujeres políticas de izquierda, que es bien compleja, y habla más de él que del resto».

Testigos señalan que esa noche el diputado terminó siendo expulsado del evento por armar un escándalo, desde su propia bancada. Al día siguiente el diputado Cristóbal Urruticoechea le pidió disculpas a la diputada Schneider en nombre de la bancada por la afrenta de la Carrera.

2021: comentarios sobre la apariencia de Monserrat Álvarez… a los 12 años

En 2021 de La Carrera descolocó a la periodista Monserrat Álvarez durante un contacto en vivo para el programa Contigo en la mañana de Chilevisión. Luego de comentar las polémicas en que se encontraba envuelto el entonces diputado electo Johannes Kaiser, de la Carrera, que había sido compañero de universidad del hermano de la conductora, se tomó un minuto para decirle a Álvarez que “desde ese tiempo te encuentro guapa y todavía te encuentro guapa”.

Entonces, Álvarez le respondió enfática que “con eso no arregla nada”, ante lo que este replicó “No arreglo nada, pero tenía que decírtelo”. Esto le generó críticas de las redes sociales, quienes le recordaron que Álvarez tenía alrededor de 12 años cuando de la Carrera la conoció, siendo él ya mayor de edad.

El diputado electo Gonzalo de la Carrera entró a estudiar Ingeniería Comercial en la UC en 1981, cuando Monserrat Álvarez tenía 12 años.

¿A qué edad la habrá encontrado "guapa"? https://t.co/YermQ8kVPd November 30, 2021

2019: compartió fotos en bikini de la diputada Orsini

En 2019 la diputada Maite Orsini criticó al entonces presidente Sebastián Piñera por invitar al Presidente brasileño Jair Bolsonaro al país con bombos y platillos, pese a ser un mandatario reconocido por sus dichos xenófobos y machistas.

Además, cuestionó que se pidiera a las invitadas que fueran con vestido corto. Ante lo cual, de la Carrera mediante su cuenta de Twitter, respondió “Claramente lo que se pretende evitar es que alguien vaya de gala a un almuerzo (…) O bien, que otras más progres del FA se le ocurra ir vestida así”, escribió compartiendo imágenes de la diputada en bikini, de los tiempos cuando Orsini trabajaba en el programa televisivo Calle 7 de Televisión Nacional.

Consultada por este medio, la diputada Orsini optó por no referirse al tema.

«Jovencitas primer anal» y tuit sobre liceanas: El rey de las fake news acusó montaje

Pese a no estar comprobados, vale la pena recordar los mensajes sexualizantes y de tintes pedófilos que rondaron el perfil de Twitter del actual diputado. El primero, se supone era de 2015. La imagen que corrió por las redes era un supuesto tuit del diputado de extrema derecha que decía: «Hoy pasé por fuera del liceo 1 y no sé qué están comiendo estas niñitas. Tan desarrolladas a los 15 y uno no es de palo, deberían estar legalizadas jajajaj».

En otra oportunidad, en 2019, desde la cuenta del diputado se publicó un tuit corto, en el que solo se leía «jovencitas primer anal». El que fue rápidamente borrado.

Como buscar "jovencitas primer anal" o legalizar a las de 15? @carreragonzalo?? pic.twitter.com/ChJndsybz9 — Panchu Gabo (@panchu_gabo) November 19, 2021

Pese a la polémica, en ambos casos de la Carrera denunció que eran tuits falsos, resultado de suplantación de identidad, acusando además a la «extrema izquierda» de los montajes.

Es un tuit falso . Creado por la extrema izquierda. Mi tuits son for iPhone no for Android pic.twitter.com/MPyBAX5qli — 🎸 Gonzalo de la Carrera DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) April 24, 2019

Para algunos (as) un vil montaje, para otros (as) una verdad, y para el resto simplemente una cucharada de su propia medicina. Pues el diputado se ha hecho famoso, además de todo lo ya relatado, por ser un ávido difusor de fake news.

«Viejo verde facho»

Como olvidar cuando a finales de 2018 de la Carrera acusó, a través de un tuit, a la entonces diputada Camila Vallejo de abalar la pedofilia. El mensaje fue rápidamente borrado por su autor, pero no pudo escapar de la avalancha de críticas.

No es la primera provocación del diputado de la Carrera contra la actual ministra Vallejo. Algunas personas señalan que el legislador tiene una fijación con Vallejo hace tiempo, que iría más allá de las ideas políticas de cada uno (a), instalándose en el terreno de lo sexual. Así lo señaló Carlos Correa Bau, uno de los excolegas del diputado durante sus tiempos en Radio Agricultura. La información está consignada en una entrevista con The Clinic de 2019.

“Gonzalo de la Carrera tenía una obsesión de viejo facho verde con Camila Vallejo”, señaló Correa en aquella oportunidad, añadiendo además que el actual diputado «siempre hacía comentarios sexistas, de hecho tuvimos problemas con panelistas mujeres. No voy a dar los nombres, pero mujeres, aun panelistas de derecha, sentían que los comentarios de este hombre estaban fuera de tono».

Más allá de los rumores, las fake news y los comentarios sexistas, la mayoría de las parlamentarias con las que conversó esta redacción comparten un diagnóstico en común: figuras como de la Carrera, además de mostrar nulo interés por aprender e implementar un enfoque de género en su quehacer y comunicación política, lo que buscan es polemizar, marcar pauta en la opinión pública, siguiendo fielmente la escuela de Trump y Bolsonaro.

Y por lo general lo consiguen, se vuelven trending topic, desviando el debate de los asuntos realmente urgentes y relevantes: pan y circo. Sin embargo, en un esfuerzo por no quedarnos solo con los hechos rimbombantes y despreciables de este tipo de figuras, invitamos a hacer una segunda lectura, una más profunda que pone en el centro el cuidado de la democracia.

¿Un diputado electo en las urnas tiene el derecho a decir y actuar como se le dé la gana, pese a que esos actos atenten contra parlamentarias tan democráticamente electas como él?, ¿hasta dónde llega la supuesta «libertad de expresión» cuando esa libertad enarbola discursos de odio? ¿cuál es el mensaje que se le envía a las nuevas generaciones de niñas y disidencias, cuando discursos machistas, misóginos y/o transfobicos circulan libremente en las más altas esferas de la política chilena? la legitimación de la violencia.

«Creo que efectivamente con discursos de odio, con mentiras, con apologías a la impunidad se va horadando la convivencia democrática. La democracia no es solamente el procedimiento del voto, sino que tiene que ver también con la forma de convivir en sociedad en un marco de respeto, a los derechos humanos por ejemplo. Me pasa que Gonzalo de la Carrera y los Republicanos en general están tensionando ese límite (…) Él está usando una tribuna pública, financiada con dinero público, para difundir discursos de odio. Y eso es gravísimo, daña la democracia, la fe pública y la confianza en las instituciones», señaló la diputada Schneider.

Son muchas las preguntas que abren el debate, pero sin duda, lo que se espera de las instituciones políticas es que funcionen, y no solo eso, sino que funcionen bajo el más alto estándar ético, estándar que hasta ahora no ha quedado del todo demostrado. Si existen comisiones de Ética en las cámaras, se espera de ellas eficacia, que fiscalicen, que resuelvan y que sancionen cuando haya que hacerlo.

Y, por último, que esas sanciones no pasen desapercibidas, sino que sienten precedentes sobre lo que se tolerará y lo que no de nuestros más altos representantes políticos.