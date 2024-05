¡Después de un año! Decretan prisión preventiva al único acusado del femicidio de joven malabarista de Penco

De acuerdo a información recopilada por BBCL Investiga, el pasado martes se confirmó la detención de Antican tras una declaración clave que entregó su ex conviviente, Valentina, quien reveló detalles de las conductas sexualmente violentas que ejercía el imputado durante su relación.

“Diego me hacía sentir que yo era de su propiedad, lo que él incluso siempre me decía en las peleas constantes que teníamos. Diego era muy agresivo, no controlaba su ira y cada vez que discutíamos él comenzaba a romper las cosas de la casa, a autoinfligirse golpes y a golpearse contra las paredes. Y en más de una oportunidad nos empujamos peleando, lo cual me asustaba ya que él tiene mucha fuerza”, declaró Valentina ante la Policía de Investigaciones.

Luego de la información recabada tras la detención de Diego Antican Ramírez, el Juzgado de Garantía de Concepción lo declaró en prisión preventiva al considerar que su libertad constituye un peligro para la sociedad.

Integrantes de organizaciones feministas y usuarias de redes sociales han demostrado su molestia debido a la lentitud del proceso en el caso de Rennatta Rozas. Además, cabe recalcar que la investigación se extenderá por al menos cinco meses, pues la Fiscalía cuenta con diligencias pendientes que serán de utilidad para el potencial juicio oral.

*Fotografía de BBCL Investiga*