Condenan a exorcista de confianza de cardenal Chomalí por abuso sexual: “El demonio estaba adentro”

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción condenó este miércoles al exsacerdote Roberto Carlos Valderrama Bastidas por delitos de abuso sexual, cometidos mientras realizaba ritos de exorcismo y sanación como parte de sus funciones pastorales en la Parroquia El Sagrario de la capital penquista.

Valderrama Bastidas, quien era conocido en la región del Bio Bío como un religioso experto en exorcismos y por haber sido secretario canciller del Arzobispado de Concepción, fue expulsado del estado clerical por decisión del Vaticano, en un proceso canónico finalizado en el mes de mayo de 2024.

“Se ha notificado al presbítero Roberto Valderrama Bastidas, el término del proceso administrativo penal en su contra, en el que se ha dictaminado la pena de expulsión del estado clerical, por delitos reservados a la competencia del Dicasterio para la Doctrina de la Fe”, informaron en aquella oportunidad mediante un comunicado.

Exorcista de confianza de cardenal Chomalí

En medio de la pandemia de Covid-19, el entonces sacerdote fue acusado por realizar tocaciones indebidas durante un ritual de exorcismo en contra de su prima, Scarlett Valderrama, al interior de la Parroquia del Sagrario en Concepción.

La denuncia fue presentada en 2021 al Arzobispado de Concepción y, en junio del 2022, llegó la respuesta confirmando la responsabilidad del sacerdote en casos de abuso sexual.

Posteriormente, tras esta denuncia inicial, otras víctimas se sumaron a las acusaciones contra el presbítero.

En conversación con 24 Horas, Scarlett Valderrama relató el momento en que ocurrió el abuso. «Me empezó a tocar y manosear, me puse a llorar y me traté de parar y me puso una cruz encima fuerte y me dice ‘sigue llorando porque nadie te va a escuchar'», explicó.

Indicó que su primo, «hablaba en un lenguaje extraño (…) y que incluso llegó a amenazarla: ‘Scarlett lo que pasó acá, se queda acá, te trabajaron con tierra de cementerio y si tú le llegas a contar a alguien y la bruja se entera, te vas a morir», narró.

En el año 2018, Valderrama fue presentado como integrante del Consejo Arquidiocesano para la Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas, mientras el Arzobispado de Concepción se encontraba liderado por el monseñor Fernando Chomalí, actual Arzobispo de Santiago.

Durante su nombramiento, declaró: «La Iglesia ha mantenido siempre la confiabilidad de estos casos», palabras que muestran su grado de cinismo y doble moral.

En conversación con Radio ADN, el hermano de la víctima y familiar del acusado, Edgardo Valderrama, aseguró que el arzobispo Chomalí estaba al tanto de las acusaciones, pero que nunca atendió a la familia.

Señaló que Roberto Carlos Valderrama “gozaba de mucho poder, y ese poder se lo otorgó Fernando Chomalí”.

“Yo pedí muchas veces tener una audiencia con Fernando Chomalí y nunca me quiso atender, nunca. Scarlett no era la primera (víctima) entonces comenzamos a buscar y logramos dar con más víctimas de abusos sexuales y abuso de poder de parte de Roberto Valderrama”, aseguró.

Tras estos señalamientos, el medio se contactó con el arzobispo Chomalí, para conocer sus comentarios, pero a través de un mensaje de texto respondió que la jurisdicción eclesiástica es Concepción y declinó entregar declaraciones.

«El demonio en persona»

No obstante, desde la Red de Laicos de Concepción, aseguraron que Valderrama era un hombre con mucho poder, la mano derecha de Fernando Chomalí y lo definieron cono «el demonio en persona».

“Valderrama era un hombre que gozaba de mucho poder, y ese poder se lo otorgó Fernando Chomalí. Este hombre abusó de su cargo (…) Los exorcismos son algo delicado y me parece que teníamos al demonio metido haciendo cosas dignas de un hombre no cristiano”, afirmó a Radio ADN, Carol Crisosto de la Red de Laicos.

El medio digital Página 7 informó que está previsto que en los próximos días se conozcan los detalles de la condena impuesta por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción contra el exsacerdote Roberto Carlos Valderrama Bastidas.