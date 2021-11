Age of Cryptology: «Nuestra prioridad es hacer un juego de estrategia entretenido donde se use la inteligencia»

Para adentrarnos en el mundo de los juegos NFT logramos entrevistar a Mauricio Muñoz (24), Ingeniero en telecomunicaciones español, experto en blockchain, quien actualmente es el CEO de uno de los videojuegos NFT con más hype del momento: Me refiero nada más ni nada menos que a Age of Cryptology, proyecto que mezcla la mitología de la Antigüedad con una propuesta económica para que las personas que lo jueguen puedan divertirse y al mismo tiempo ganar dinero desde la comodidad de su hogar. ¿Cómo así? Pues mandando a batallar desde simples soldados, hasta a los mismos Dioses como Zeus u Odín para vencer a lobos gigantes, sirenas y arañas en la Roma Antigua o vencer a distintos monstruos de los pabellones, celtas, nórdicos e incluso japoneses, entre otros. Sin más preámbulos los dejamos con la entrevista a Mauricio, quien también es amante del rap y del videojuego Call of Duty.

LR: Muchas gracias Mauricio por crear un espacio en tu agenda para la entrevista, sabemos que en estos momentos se está jugando la beta pública de Age of Cryptology y que en pocos días se lanzará el Modo Aventura lo que representa la culminación de la primera parte de un largo camino. Pero vamos al comienzo ¿Cómo surgió la idea de desarrollar AOC y además tus propios videojuegos?

MM: Desde pequeño me apasionan los videojueos, todavía recuerdo jugar en la Playstation al juego de “Hércules” con mi padre o que estaba jugando al modo Zombie “Kino der Toten” en el Call Of Duty Black Ops, iba por la ronda 129 y después de muchas horas jugando vino mi madre y me apagó la Playstation, nunca olvidaré ese día.

Pero más concretamente la historia de AOC comenzó hace unos años cuando realicé mi trabajo final de grado, trataba sobre un juego basado en blockchain, y yo quería montar un juego NFT, pero en aquel momento no había mucho mercado. Hace unos meses, tras ver el boom de los juegos NFT´s decidí apostar mi tiempo en esto, se lo comenté a mis mejores amigos los que sin pensárselo se unieron al proyecto. A Roberto (CTO) le conocí jugando al ajedrez, Iñigo era mi compañero de universidad y a Javier le conocí hace años porque teníamos amigos en común. Todo el equipo ha pasado mucho tiempo jugando a juegos de mitología como Age of Empires, Gladiatus, Imperium… Llevo con la idea en la cabeza mucho tiempo. Desde hace unos tres años ya tenía en mente que quería desarrollar un juego en el ecosistema de las criptomonedas.

Equipo principal de Age of Cryptology.

LR: En el mundo de las criptomonedas tres años es un siglo por la rapidez de las cosas que pasan.

MM: Hace tres años no se podía porque no había comunidad, incluso no había la tecnología necesaria. No existía siquiera la Binance Smart Chain (BSC) y otros desarrollos que ahora sí hay y que lo hacen posible. Y bueno todos los proyectos en los que he estado los he hecho con Roberto que es el CTO y Javier es amigo mío desde hace ya seis años y como él estaba muy metido también en el tema blockchain y NFT dije, vamos a montar un juego y empezamos los tres en esto. La temática del juego salió sola porque a mí me gustaba el Gladiatus, pero este juego va un paso más allá, porque Gladiatus estaba centrado en Roma y la cultura y mitología de este imperio se nos quedaron cortas y decidimos incorporar a los panteones de otras mitologías importantes. Y una vez que nos pusimos de acuerdo Javi se ha hecho parte del área de marketing y mantener cohesionada a la comunidad y luego estamos Roberto y yo que nos hacemos cargo de tecnología, el juego, problemas técnicos, tokenomics, etc. Montamos el whitepaper y seguimos un plan.

Gladiatus, el antiguo juego de navegador inspirado en las batallas del Coliseo romano, marcó generaciones y aún puede jugarse online.

LR: ¿Qué otros juegos han servido de influencia para la creación de AOC?

MM: El principal Gladiatus, un juego muy simple de navegador en el que he pasado mucho tiempo de mi vida jugando y me marcó por así decirlo. Otros que nos han servido para algunas ideas son Age of Mitology, Age of Empires, Imperium, Ikariam, Brutus…

LR: ¿Los juegos NFT en comparación con los videojuegos clásicos son muy diferentes?

MM: No hay tanta diferencia, al final cualquier videojuego tradicional utiliza un token para gastar en el juego y tienes que pagar por él. La diferencia principal es que en los juegos NFT son tuyos y la economía es bidireccional, se puede sacar y meter dinero.

LR: ¿Cuáles son los pros y los contras de los juegos NFT?

MM: Los pros son que tienes libertad para comprar y vender tus NFT; además puedes generar ingresos por ellos, que en algunos países supone una ayuda importante para la economía de los jugadores. Los contras son que ahora están empezando, por lo que todavía no hay juegos de gran calidad, pero poco a poco se irán creando juegos con mejores gráficos y mayor jugabilidad.

LR: ¿Cuál es el rol de las comunidades de redes sociales en los juegos NFT de la actualidad?

MM: Actualmente la comunidad es muy importante en los juegos NFT, hay que saber escucharla, porque aportan gran cantidad de ideas y propuestas. Hay que escuchar a las dos partes, una de gente experimentada en las criptomonedas e incluso en juegos NFT, y otra parte de jugadores nuevos que están comenzando en el mundo blockchain. Es una combinación bonita en la cual se pueden sacar ideas originales y adaptarse a los nuevos jugadores.

LR: ¿Qué hace diferente a AOC de los demás juegos NFT en la actualidad?

MM: El lore, el algoritmo de batalla, la estrategia, la visión y el equipo. Para poder obtener buenos resultados en AOC no solo tendrás que equipar a los héroes, tendrás que saber posicionarlos en el campo de batalla, distribuir los puntos de experiencia de los héroes adecuadamente, buscar el meta, en definitiva, realizar una buena estrategia. Por último, el equipo de AOC tiene miembros profesionales en cada ámbito, ideas muy innovadoras y la ambición de crear un proyecto sólido y estable.

En esta captura se pueden apreciar héroes pertenecientes a distintas culturas de la Antigüedad.

LR: Claro, muchos juegos NFT nacen y mueren, se ve el caso de algunos que han durado apenas un par de días. ¿Cómo harán para evitar que suceda?

MM: La principal diferencia de nuestro juego y otros que mueren a los dos días es el ROI (Retorno de inversión). Los juegos donde la gente recupera la inversión en poco tiempo están destinados a morir si no entra un flujo grande y constante de nuevos usuarios. Nuestro juego tiene un ROI de aproximadamente un mes, esto hace que la economía sea mucho más estable. Otra diferencia notoria es la utilidad del token, que en AOC se utiliza para todo, tanto para comprar NFTs como para mejorar tu objeto en el herrero. Tenemos muchas dinámicas para que la gente quiera reinvertir el token dentro del juego.

LR: Lo que más les han criticado es el retraso en la salida del juego. ¿Es difícil gestionar una comunidad en redes sociales, lo que hace Javier? Porque la comunidad es brava y no perdona los retrasos muchas veces.

MM: La estabilidad del token se ha mantenido en cuanto a precio, es más está subiendo poco a poco y Javier ha llevado a la comunidad bastante bien. Aguanta, no afloja. Es exigente la comunidad, pero también comprensiva. En ese aspecto estoy contento con la comunidad que hemos hecho. A veces hay un poco de FUD (Fear, uncertainty and doubt) porque están impacientes por jugar y no hemos sido muchas veces claros con los plazos a propósito porque si no puedes cumplirlos es un suicidio.

LR: ¿Se necesita mucho dinero para hacer un juego?

MM: No se necesita mucho dinero, pero sí tener a la gente adecuada. Si no eres tú mismo o quienes te rodean, entonces te va a costar dinero porque las personas que sepan realmente son muy caras de conseguir. Por ejemplo, yo sé de interfaz, de blockchain, de servidores, etc. Controlo esas tecnologías y me ahorro esa parte. Pero tenemos que contratar igual a mucha gente y otra nos ayuda. Por ejemplo, a expertos en blockchain como mínimo les tenemos que pagar 60 mil dólares al año, porque es muy específico. Si no eres la persona que sabe del tema estás en problemas. La web la hicimos nosotros, casi todo lo hicimos nosotros dentro de nuestra empresa. Te vas a gastar algunos miles, pero no cientos de miles. Además, nuestro juego es a pequeña escala, porque hay juegos gigantes como Myst, Hero Battle, que van a comunidades de cientos de miles de personas.

Algunos de los enemigos a los que enfrentarás en los calabozos de Roma, mientras más alto el nivel del rival más dinero ganarás por derrotarlo.

LR: ¿La mecánica del juego estaba clara desde un comienzo o fue saliendo sobre la marcha?

MM: Cuando ya teníamos la temática que iba a ser mitológica, tuvimos que pensar en nuestras debilidades porque no teníamos a nadie del equipo que supiera de Unity por ejemplo, que tiene que ver con la parte visual de los videojuegos. Entonces el juego que mejor cuadraba con nosotros era de tipo estático como Gladiatus, en el que lo bonito sea la dinámica y el algoritmo. Si no tienes un motor gráfico ahorras mucho dinero y mucho trabajo y creo que eso no tiene por qué estar mal, es más, yo creo que vale más un juego que esté bien diseñado, que sea divertido, que tenga muchas dinámicas, antes que un juego que sea una mierda con un pequeño motor gráfico que te permita hacer cuatro tonterías. Es verdad que ese juego sería más bonito pero estamos acostumbrados a juegos top y es difícil competir contra ellos. Es como si saliera un nft de fútbol, o hacen un FIFA o la gente se va a quedar como que falta algo, porque están acostumbrados a jugar Call of Duty y Dark Souls por decir algo, que son juegos muy caros y también muy buenos.

«Vale más un juego que esté bien diseñado, que sea divertido, que tenga muchas dinámicas, antes que un juego que sea una mierda con un pequeño motor gráfico que te permita hacer cuatro tonterías». Mauricio Muñoz, CEO Age of Cryptology

LR: Siento que en la actualidad se ha descuidado un aspecto muy importante que es la jugabilidad. Porque ahora en las últimas consolas muchas veces miras videos todo el rato y solo de vez en cuando interactúas. Pero por ejemplo en cualquier Pokemon antiguo de Gameboy con gráficas de 8 o 16 bits puedes pasar horas entretenido.

MM: Estoy de acuerdo.

LR: Después del éxito de Cryptomines la gente está entendiendo el uso de diferentes herramientas en economía digital como es el caso del Oráculo ¿Lo implementarás en Age of Cryptology?

MM: Lo del Oráculo es una muy buena idea, lo estuve mirando y lo implementamos. Así como siga subiendo el valor del token tienes que un héroe puede costar 300 o 400 euros lo que no puede ser. Entonces este precio se transforma en una barrera de entrada para gente nueva que no es la que queremos nosotros, y esto se soluciona con el Oráculo que ancla el precio de minteo de un NFT o de las recompensas a una moneda estable como el dólar digital.

LR: ¿Cuáles son las principales formas que hay de quemar tokens en el juego para que no se devalúen tanto las monedas?

MM: Tenemos varias formas de mantener una economía estable para que la moneda se mantenga y no baje a cero, pero a medida que aumente el nivel de los héroes aumentará el flujo saliente de los tokens. Entonces nuestra prioridad es hacer un juego de estrategia entretenido donde se use la inteligencia, para que se gaste y reinvierta el dinero para minimizar lo máximo esa salida hacia los exchanges. Entonces la idea es que se gasten los dos tokens dentro del juego, desde cambiar tu nombre o resetear tus estadísticas hasta mejorar el arma. La idea no es hacer un pay to win, pero si implementar algunas cosas que no puedas pagarlas con AUREO y tengas que utilizar ARGEO. Cuando hagamos ciudades y gremios habrá ciertas cosas que pagar con ARGEO para aumentar de nivel la ciudad más rápido o sus edificios. La idea es hacer stacking, farming para que se reinvierta el dinero, alargando la vida de AOC y a medida que vaya ingresando más gente en el juego se vaya equilibrando la economía. Las recompensas se irán ajustando con un oráculo porque si crece el valor del AUREO y no ponemos este mecanismo las recompensas serían altísimas y el juego duraría semanas. Creemos en lo que hizo Axie Infinity que alargó un poco el ROI pero que permite sostenibilidad en el tiempo.

Vista de una de las ciudades del juego donde encontrarás al alquimista, al herrero, al banco y donde podrás enviar a tus héroes a ganar experiencia en el bosque.

LR: Con respecto al retiro ¿Qué sistema implementarán?

MM: Escogeremos el modelo de retirar cada 15 días con un impuesto decreciente porque no ha dado muy buenos resultados el modelo de retirar un día específico a la semana ya que ese día la gente cobra en masa para vender en un Exchange bajando el precio del token. Pensamos en que la recompensa puede ser cada dos semanas o una semana y media, cada persona lo hace cuando quiera asumiendo el impuesto que conlleva retirarla temprano, pero no usando un día concreto a la semana, porque lo que sucede es que ese día las ballenas saben que va a bajar el token y venden miles de dólares bajando aún más el valor del token para luego comprar más barato. Apuestan contra la moneda y te la hunden.

LR: ¿Tendrán becas en AOC?

MM: Sí, no es difícil de implementar y genera ciertamente un atractivo para quienes compraron héroes NFT y no tienen tiempo para jugar, por lo tanto otras personas que sí tienen tiempo juegan por ellas y el dueño de los NFT recibe dinero pasivo. Eso generará una comunidad que solo comprará héroes para recibir dinero pasivo.

LR: ¿El dinero destinado al equipo de desarrollo y cercanos está bloqueado? Porque mucha gente tiene miedo de invertir si no lo está, debido a que en cualquier momento pueden vender sus tokens y tumbar el precio del AUREO ganando solo ustedes.

MM: Al equipo nos corresponde un 15% de los tokens, pero claro, los tenemos bloqueados hasta el año que viene. Además, una parte se destina a marketing, servidores, desarrollo, mantenimiento. Tenemos una wallet con el 50% de los tokens por seguridad en un hardware digital que servirá para entregar liquidez a la pool de recompensas.

LR: Ahora, son cosa de todos los días las noticias de hackers que vacían las arcas de un token o de un juego NFT, entonces ¿Tienen algún mecanismo de protección para que no pase esto? Porque una wallet de las que tienen en el juego concentra mucho dinero, cerca de un 50%.

MM: Para el modo aventura y para el bridge tienen que haber “wallets calientes”, que se utilizan en el día a día del juego, manualmente o de forma automatizada por contratos inteligentes en la blockchain. Entonces no es una buena idea tener todo tu AUREO en una wallet caliente, así minimizas riesgos ante cualquier brecha de seguridad. No digo que vaya a pasar, pero ha pasado o imagina por ejemplo que un astuto descubre un truco para sacar más AUREO en una misión, entonces podría eventualmente llevarse todo el AUREO si está todo en esa wallet. Por eso limitaremos esa wallet caliente y le iremos soltando liquidez poco a poco por si acaso llegara a pasar algo en un escenario remoto y que aun así no pase nada de todas formas.

La wallet que tiene todo ese dinero respecto a la que preguntabas es una wallet fría, de harware, asegurada incluso a nivel físico. Eso está seguro, ya hemos demostrado con creces que no somos scam y que velamos en pos del interés y bienestar del juego.

LR: ¿Qué es el juego para ti, solo un negocio o el amor de tu vida?

MM: Lo veo como una proyección de mí mismo y no quiero que le vaya mal, pero no solo a nivel económico, quiero al juego y el objetivo que se desarrolle, pero sí, tenemos esa wallet fría bien asegurada para darle tranquilidad a toda la gente.

El 40% del total del dinero del juego está destinado para recompensas.

LR: Claro, hay mucha desconfianza en la actualidad entre los usuarios de criptomonedas y quizás son más los juegos scam que los que no. ¿Los trataron alguna vez con desconfianza?

MM: Nadie nos dijo que éramos scam por algún motivo en especial pero sí por el ecosistema en general donde hay mucha desconfianza. Por ejemplo, un par de personas se ponen a inventar cosas y pueden ser realmente muy ruidosas. Hay muchos casos de scam, entonces la gente tiene miedo y está bien que lo tenga, por lo tanto, tiene que asegurarse bien antes de invertir.

LR: ¿Has caído en algún scam?

MM: Sí claro, te cuento algo, Javier se metió en el supuesto y esperado juego Myst, pero era una página web de mentira phising, anunciada por Google Ads, entonces ya es el colmo porque es como si Google te hiciera scam. La página era idéntica a la de Myst y metió un BNB y vamos, ese BNB no lo ha vuelto a ver. En mi caso caí en Cryptozoon, el de Logan Paul, y fue vergonzoso, yo ahí pensando que porque estaba Logan Paul iban a hacerlo bien, y de repente dos minutos antes de que terminara el día que correspondía a la venta de huevos, una wallet vendió el 50% y fui mano blanda y vendí, luego subió un poco de nuevo, pero yo ya estaba afuera.

Cada día aparecen decenas de juegos que pretenden estafar a los usuarios del ecosistema de los NFT´s.

LR: ¿Qué otra cosa que están desarrollando en este momento dentro de AOC puedes contarnos?

MM: Para mí lo más guapo serán las pasivas y las habilidades especiales de los ítems, eso no va a estar el día que lancemos el modo aventura porque estamos trabajando en ello, pero eso va dar jugabilidad real a AOC, que los ítems tengan habilidades únicas y que los héroes también. Por ejemplo, que cada dos turnos un NFT le sube la vida a todo su equipo. Eso complejiza mucho más el juego que ya es complicado de por sí. Eso generaría un market place de habilidades, porque ahora el sistema de bendiciones simplemente te bonifica tu fuerza o agilidad o resistencia etc. En un futuro también las vamos a cambiar porque el objetivo es que te den cosas especiales que hagan único a tu héroe. Las bendiciones te darían un concepto no aumentarían lo que ya tienes, vale decir, me bendice el dios de la velocidad y puedo atacar más rápido un 50% más de las veces, o aumenta el daño crítico un 50% durante tres turnos, puede ser cualquier cosa que se te ocurra.

Por cada nivel que suba tu héroe puedes repartir los puntos de experiencia que obtengas.

LR: Eso llevaría al juego más allá de la probabilidad, escaparía un poco de la estadística.

MM: Claro, eso es una decisión, lo que haga que uno gane y otro pierda tiene que ser estratégico, o sea si yo equipo a este héroe con esta habilidad pasiva y a este otro con esta otra pasiva derroto a mi enemigo. Claro la idea es que una persona no pueda juntar un par de habilidades que les ganen a todas las demás, pero todos los juegos tienen desbalances y la idea es ir equilibrándolos de forma constante.

LR: ¿Es imposible hacer un juego balanceado?

MM: Te mentiría si te dijese que es posible, no lo vamos a hacer, porque es imposible, lo que hay que hacer es analizar que hacen los usuarios, porque continuamente encuentran trucos, son unos linces.

LR: Hablando de linces ¿Cómo ves tú a las ballenas que compran AUREO o a los traders en general, que a la mayoría no le interesa jugar?

MM: Causan daño las ballenas y los bots, sobre todo a la liquidez porque les están robando el dinero a los otros traders o holders más pequeños, pero los inversores son gente que también tiene dinero metido en el juego en forma de AUREO y eso está bien mientras no se aprovechen y apuesten por el proyecto. Es parecido a comprar acciones de una empresa.

LR: Ustedes se han preocupado por su comunidad, eso es algo que personalmente me gusta mucho, por ejemplo, el hecho de que crearan un bridge dentro del juego que permitiría a la gente ahorrar dinero en transacciones con la blockchain BSC.

MM: Es lo que hacen otros juegos como Axie Infinity, es un concepto en el que traspasas la funcionalidad que en vez de estar en blockchain la mueves a un servidor tradicional. Lo que haces es como montar un sitio de cambios en un aeropuerto, donde cambias libras por euros. Entonces ahí cambias el dinero generado en el ecosistema tradicional del juego por el AUREO real, ahorrándote pagar comisiones por cada batalla. Por ejemplo, gano 10 AUREOS por una batalla, esa cantidad de token se ha generado dentro del bridge es real pero no existe dentro de la blockchain, todavía. Para poder pasarlo a la blockchain necesitas sacarlo dentro del bridge y lo transformas de AUREO local a AUREO real. Eso te ahorra pagar las comisiones por interactuar con el Smart contract de imagínate unas cien batallas al día por decir algo, sino que vas juntando el AUREO local y después retiras lo que estimes conveniente pagando una sola transacción.

LR: ¿Cómo llegaron a esta economía?

MM: Hemos incorporado lo que creemos mejor de cada juego, por ejemplo, pusimos stacking; un token dentro del juego; oráculo para la entrada y salida del juego; bridge. La clave es coger lo que ha funcionado en el pasado y no inventarse cosas porque la probabilidad de que vayan mal es muy alta.

LR: ¿Cuánto es el tiempo promedio que tendría que jugar una persona diariamente para que sea atractivo en cuanto a ganancias?

MM: El mínimo de tiempo de juego debería rondar cerca de una hora en la que gastas tu energía diaria y ganas tu AUREO diario y después ya puedes hacer otras cosas opcionales si quieres avanzar más rápido o simplemente si te viciaste puedes ir al Marketplace, a las subastas, a generar alianzas, un modo pvp, subir en el ránking. Mi idea es que las personas puedan estar todo el día haciendo cosas útiles en el juego pero que eso sea opcional.

LR: ¿Tienen pensado desarrollar algún otro juego a futuro?

MM: De momento no, tenemos otras líneas de negocios como software o e-commerce pero no otro juego en corto plazo, porque tenemos que dedicarnos al 100% para que AOC sea el juego que queremos y tenemos una carga de trabajo alta. No somos millonarios para contratar recursos humanos infinitos, entonces eso explica lo agotados que nos vemos, como me dijiste en un principio, porque si no estamos trabajando sin dormir casi todo el día esto no sale, para poder cumplirle a los usuarios y a nosotros mismos, porque de verdad creemos en el juego y de todo corazón esperamos que les guste a los usuarios y que pueda ser ayuda en la economía de las personas.

LR: Muchas gracias.

Acá les dejamos la guía de Age of Cryptology para meterse a fondo en el prometedor juego que corre en la blockchain de Binance Smart Chain y que cuenta con apenas 100 millones de supply.