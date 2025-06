Entrevista a Gonzalo Armúa, dirigente del Partido Patria Grande, sobre la detención de Juan Grabois: “Somos enemigos de este gobierno y frente a eso hay que tener una clara política de confrontación y de ataque”

En el marco de la X Conferencia de CLACSO en Bogotá conversamos con Gonzalo Armúa, encargado de Relaciones Internacionales del Partido Patria Grande y asesor del referente político argentino Juan Grabois, quien fue detenido hace una semana en el contexto de la recuperación de la Casa de Evita Perón, la cual estaba siendo desvalijada por el Gobierno de Javier Milei. En esta entrevista Gonzalo analiza el contexto político de Argentina, la detención de Juan Grabois y los desafíos para las elecciones legislativas del presente año.

Javier Pineda: ¿Cuál es el contexto político que se vive en Argentina en estos momentos?

Gonzalo Armúa: Estamos viviendo un contexto de un gobierno autoritario que si bien llegó al poder a través de elecciones se ha ido degradando. No de su legitimidad, pero sí su legalidad en cuanto al marco del Estado de Derecho y esto se da en tres planos. En el plano económico hay una serie de modificaciones en cuanto a las políticas públicas con un recorte abrumador de las políticas públicas del Estado argentino, despidos masivos de empleados del Estado. En el plano de la justicia hay una persecución de líderes sociales de movimientos sociales, de organizaciones populares, de partidos de oposición. Hay un ataque sistemático a los periodistas en Argentina independientemente de su posición histórica e ideológica. Cualquier periodista que ose hacer alguna pequeña crítica contra el gobierno, instantáneamente estos lanzan su ejército de bots y de trolls en redes sociales amparados también con los servicios de inteligencia que ahora están bajo el poder del Ejecutivo, directamente, a través de Santiago Caputo, quien es uno de los principales asesores y armadores del gobierno.

Estos operan con lo que es la inteligencia interior hacia todos los opositores y periodistas con el amedrentamiento a través de redes sociales y todos sus dispositivos de comunicación. Y también con la judicialización de los distintos procesos y organizaciones populares y un aspecto represivo que aparece en cada tipo de manifestación de movilización popular. Por ejemplo, con los movimientos de los jubilados, los pensionados que todos los miércoles movilizan por sus condiciones que cada vez son peores. Hay una política represiva contra los jubilados, contra el movimiento feminista, contra los movimientos populares.

Hay una salida del Estado de Derecho de este gobierno que lo convierte en un gobierno autoritario al margen de la democracia y que va permeando hacia toda la situación económica y social del país de una forma totalmente degradante, pero con una rapidez que no habíamos visto nunca en comparación con el gobierno de Mauricio Macri. Ese gobierno provocó una situación social y económica bastante complicada y caótica en este caso. En pocos meses logró generar una situación nociva para los sectores populares, para la clase trabajadora, para lo poco que funcionaba del esquema democrático argentino con todos los problemas que venía acarreando pero sin embargo lo que se ve en la evidencia es que en vez de tratar de reparar lo que no funcionaba directamente, destruye, con una política exterior totalmente subordinada o colonial con la política exterior norteamericana y el Estado de Israel. O sea, no tenemos política exterior soberana sino que es un seguidismo de lo que dicta el gobierno norteamericano.

JP: Uno de los referentes en este contexto ha sido Juan Grabois quien es abogado, fue candidato presidencial en las últimas PASO y quien también es un referente del Partido Patria Grande. El sábado pasado se conmocionó un poco la militancia de izquierda a nivel internacional por su detención ¿podrías comentarnos un poco más en qué contexto se dio la detención de Juan Grabois?

GA: Sí. También hay que mencionar que Juan, además de esto que mencionás, también es una de las figuras que va a ser candidato a diputado para las próximas elecciones en octubre. Además, Juan es querellante en la causa Libra, es decir, que Juan en tanto abogado también es uno de los principales denunciantes de esta estafa cripto como le decimos en Argentina que tiene al presidente Milei como uno de los principales implicados junto a su hermana Karina Milei y que, además, ha generado una red a nivel internacional que tiene distintos terminales con sectores del mundo cripto y sectores bastante espurios.

Además, Juan es otro de los representantes de los movimientos populares frente al cierre de lo que es el Ministerio de Desarrollo y toda la política de distribución de alimentos en el país que hay que mencionar que ya se han logrado 6 sentencias favorables para que el gobierno entregue esos alimentos. Son cerca de 1800 toneladas de alimentos que están durmiendo y se están pudriendo en galpones del gobierno y no la quieren entregar. Ya 6 jueces fallaron a nuestro favor, sin embargo, el gobierno no está haciendo caso. En ese contexto Juan aparece como una figura que confronta con el gobierno en el plano político, en el plano de la comunicación, en el plano judicial y también en el plano legislativo. Entonces es una figura de una oposición directa.

En este caso lo que sucedió es que frente al desmantelamiento del Instituto Juan Domingo Perón que funciona en la casa donde vivieron en su momento Perón con Evita – donde murió Evita en el año 52 – funcionaba un instituto de memoria de reivindicación de lo que fue el proceso del peronismo, de lo que fue la figura de Evita y el gobierno libertario neocolonial de Milei, obviamente en su lógica de destrucción de símbolos históricos y populares, está con un proceso de destrucción de este instituto. Ha vendido los distintos elementos que figuraban en el archivo histórico, ha destruido ese archivo histórico.

Entonces, se definió hacer una acción simbólica de ocupar el edificio para poder elevar la voz de esta situación. Es en ese contexto donde el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dan la orden de la detención de Juan. Y esto lo sabemos porque el propio jefe de la policía lo dijo en conferencia de prensa que fue una orden directa de esta ministra y del presidente, sin ningún tipo de orden judicial. Dentro del edificio había cerca de 100 compañeros y compañeras, pero solo fueron a buscar a nuestro compañero Juan Grabois y fue detenido, llevado a una comisaría, retenido 14 horas en este establecimiento con dificultades para comunicarse con sus propios abogados y con la amenaza de represión a la gente que se congregó a las afueras de la comisaría. La policía estaba en actitud amenazante disparando gases lacrimógenos pero bueno, es la única forma de diálogo que tiene el gobierno. En ese escenario es que se da la detención de Juan.

JP: ¿Y ahora qué ocurrió con su caso? ¿Quedó formalizado, imputado o simplemente se decretó ilegal la detención?

GA: La detención no tuvo una orden, pero luego apareció un juez que es el que empezó a acomodar legalmente toda esta situación y básicamente lo que plantean es imputarle a Juan lo que sería delitos de daños, lesiones y tentativa de usurpación, porque ese es un edificio federal, entonces entraría dentro de la justicia federal cuyo establecimiento particularmente son los tribunales de Comodoro Pi. Estos son uno de los más deslegitimados dentro de la justicia argentina porque suelen ser los jueces más corruptos, más ligados al poder económico, más ligados a las corporaciones y, en este caso, más ligados al gobierno actual donde suelen operar políticamente en lo que se denomina comolawfare.

Hay que ver ahora cómo avanza, si esa causa corre. Juan hasta ahora tiene cerca de 19 denuncias que se van acumulando por distintos tipos de casos de movilizaciones, de protestas, de declaraciones públicas. Entonces, esta va a ser una más de las tantas que ya tiene. Pero bueno, es parte del pan de cada día de lo que está sucediendo en Argentina.

JP: Y una de las cosas que nos comentabas también y adelantabas de que Juan Grabois va a ser candidato a las próximas elecciones legislativas ¿podrías comentarnos cómo ven estos procesos electorales que vienen? ¿cuál es el itinerario electoral? ¿y cuál es la posición de Patria Grande en este escenario?

GA: En Argentina tenemos elecciones legislativas nacionales que es donde cada provincia elige a sus representantes ante el Congreso, con la particularidad de que este año se han desdoblado las elecciones para el Congreso Nacional de las elecciones de los órganos de representación provinciales. Entonces, ya hemos arrancado con un calendario electoral donde cada provincia define a sus diputados y senadores provinciales y la nacional va a ser en octubre. En el caso del segundo orden de importancia, para decirlo de alguna manera, porque es la provincia que condensa la mayor cantidad de población que es la provincia de Buenos Aires, vamos a tener elecciones provinciales en septiembre y las nacionales en octubre.

En ese escenario, Juan va a ser candidato para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires aún en un escenario abierto por las distintas diferencias dentro del campo popular, por las distintas figuras y como se va reacomodando. Recientemente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció su candidatura como diputada provincial en la provincia de Buenos Aires*.

Hay una serie de variables que tienen que ver con la capacidad de unidad de toda la oposición del campo popular saldando las disputas internas que hay actualmente. Por un lado está toda la figura de Cristina con todas las organizaciones y procesos que ella está dirigiendo. Por otro lado, está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Justamente el desdoblamiento de las elecciones provinciales y las nacionales tiene que ver también en parte con esa discusión y en nuestro caso tratamos de pararnos por fuera de ese debate porque entendemos que la discusión pasa por las condiciones de nuestro pueblo y no por las rencillas de cómo va a ser la definición de los marcos del poder institucional.

El foco para nosotros está en los jubilados, en el hambre de nuestro pueblo, en las tarifas, en que no se puede llegar a fin de mes y en la entrega colonial de este gobierno. Va a depender mucho de cómo se terminen de cerrar las listas para las elecciones de la Provincia de Buenos Aires para ver en función de eso cómo se terminan de conformar las listas para las elecciones nacionales.

En ese escenario nosotros de todas maneras planteamos un programa claro, una agenda de discusión que tiene que ver no solamente con las disputas palaciegas, sino con lo que está sucediendo y cómo resolver esos problemas. Pero al mismo tiempo cómo se construye una oposición frontal y radical a este gobierno que consideramos como un gobierno enemigo no somos opositores; somos enemigos de este gobierno y frente a eso hay que tener una clara política de confrontación y de ataque. Y ahí las elecciones legislativas van a definir qué tipo de oposición se le va a hacer a este gobierno: si va a ser una oposición legislativa, si va a ser una oposición de tiempos electorales o si va a ser una oposición que se ubique como una oposición enemiga que ataque contra este gobierno, que intente degradarlo y destruirlo lo antes posible, ya sea por los marcos electorales, por la lucha popular por la lucha en la calle, por los planos judiciales legales o por este tipo de acciones simbólicas que tienen que ver con algún grado de estrategia de acción directa, pero que permiten también motivar a nuestro pueblo y remoralizar a nuestro campo que viene de una derrota no solo electoral sino de una derrota política. Entonces, entendemos que estas elecciones de este año van a ser una suerte de testeo de qué quiere nuestro pueblo para resistir y pensar estrategias y alternativas para superar a este gobierno para los próximos años.

* La entrevista se realizó antes de la sentencia de la Corte Suprema sobre el caso de Cristina Fernández de Kirchner.