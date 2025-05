León XIV: La relación del nombre del nuevo Papa con la causa social y la crítica al capitalismo despiadado

El nuevo Papa explicó este sábado las razones por las que eligió el nombre de León XIV, con base en la necesidad actual que tiene la Iglesia Católica de afrontar los desafíos de “otra revolución industrial” y reforzar su doctrina social.

Durante un discurso ante los miembros del Colegio Cardenalicio, el pontífice explicó que la elección de su nombre papal refleja su compromiso con las causas sociales defendidas por León XIII, quien durante el siglo XIX fue reconocido como defensor de los derechos de los trabajadores, ante los abusos del capitalismo.

«Elegí tomar el nombre de León XIV. Hay diferentes razones para ello, pero principalmente porque el Papa León XIII, en su histórica Encíclica Rerum Novarum, abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. En nuestros días, la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su doctrina social en respuesta a otra revolución industrial y a los desarrollos en el campo de la inteligencia artificial que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo», indicó el primer Papa nacido en Estados Unidos y el primero con doble nacionalidad, ya que es nacionalizado peruano, luego de haber desarrollado gran parte de su carrera religiosa en el país latinoamericano.

Pope Leo XIV explains his choice of name:



"… I chose to take the name Leo XIV. There are different reasons for this, but mainly because Pope Leo XIII in his historic Encyclical Rerum Novarum addressed the social question in the context of the first great industrial revolution.… pic.twitter.com/bI4F1EBIS8