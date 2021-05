Asesinato de hermanos en El Bosque: Tribunal decreta prisión preventiva contra imputado y acredita violación de la menor

El 11 Juzgado de Garantía de Santiago realizó hoy la formalización en contra de Fernando Behm, imputado y único sospechoso del asesinato de dos hermanos registrado el pasado 17 de mayo en la comuna de El Bosque,

En la audiencia, la jueza de garantía estimó que «en esta etapa procesal (…) por ahora, puedo dar por justificados los dos ilícitos por los cuales fue imputado (…) el delito de homicidio y un delito de violación con homicidio en grado de consumado»

«En ambos ilícitos le corresponde la calidad de autor», señaló la jueza del tribunal.

Entiende el tribunal que sí se puede dar la alevosía (…) se configura el ilícito de homicidio calificado en relación a la alevosía», indicó el tribunal, estimando, además, que pudo haber consumo de droga al momento de los ilícitos.

En ese sentido, dijo que «no advierto por ahora que se pueda descartar que se pueda llegar a esa conclusión».

La jueza también aseguro que «en cuanto a la violación de la menor (…) la forma en cómo estaban sus prendas en el lugar y el informe del Servicio Médico Legal (…) se puede concluir que hubo violación y homicidio».

Indicó que existen pruebas suficientes para acreditar los dos ilícitos por los cuales el imputado fue formalizado y deberá cumplir la medida cautelar durante los siete meses de plazo fijados por el tribunal para realizar la investigación.

«El tribunal va a acoger la petición de la Fiscalía, va a decretar la medida cautelar de prisión preventiva del imputado, por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad», sostuvo la jueza.

Sobre el final de la audiencia, el tribunal solicitó un informe al Servicio Médico Legal para esclarecer si es que sufre alguna alteración mental que pudiera tener incidencia en el caso y si, además, pudiese representar algún riesgo para sí mismo u otras personas.

El lamentable crimen que ha conmocionado al país, se produjo la noche del lunes 17 de mayo, cuando la propia madre encontró a sus dos hijos, Rubén y Catalina, fallecidos al interior del domicilio en el que residían, ubicado en Gran Avenida con Capitán Ávalos.

Sigue leyendo: Tío de hermanos asesinados en El Bosque afirma que presunto autor asistió al funeral vestido de mujer

En ese momento, el mayor Luis Olivares de Carabineros detalló que: «Fue encontrada una menor de 14 años y un joven de 18 años, tendidos, uno en la cama y otro en el suelo, al interior de un dormitorio con evidentes signos de haber sido violentados, lamentablemente fallecidos».

Audio revelador

Durante la audiencia, el fiscal Christian Toledo reveló la existencia de un audio que el imputado, Fernando Behm, habría enviado a un primo la madrugada del 18 de mayo y en el cual reconoció haber cometido el crimen.

Según el persecutor, la madre del imputado “había recibido durante la madrugada del 18 de mayo un llamado telefónico de parte de una hermana de ella, donde un sobrino de la mamá del imputado, primo del imputado, había recibido un audio de parte del imputado donde reconocía que tenía participación en el homicidio tanto de la niña como del niño”.

El audio “escuchó que reconoció los hechos, sin embargo, no recordaba todo lo que había sucedido, que solo veía imágenes, que le pedía perdón a la niña y que sabían dónde lo podían encontrar”.

El fiscal también se refirió a la declaración del primo que recibió el audio, señalando lo siguiente: “Dice que él se enteró la madrugada de esos hechos debido a que su mamá lo había llamado porque la Policía de Investigaciones había concurrido hasta su domicilio preguntando por Fernando, pero a su mamá no le habían dicho los motivos”.

“Él llega a su casa después de terminar su jornada, después de las 8 de la mañana y le pidió a su mamá que le compartiera internet para revisar su celular (?), él refiere que cuando ya empieza a recibir la conexión de datos, le llega un mensaje de un teléfono celular que para él era desconocido y cuando escucha ese audio reconoce de inmediato que era la voz de su primo Fernando, el imputado”, explicó Toledo, citado por Meganoticias.

“En términos generales hace referencia a que pasó lo que nadie quería que pasara, pasó lo mismo que cuando tú te volaste la última vez. Dice que se descontrolaron y salió todo mal. Que el Rubén estaba agresivo y que se le pasó la mano a él. Pide disculpas, que no era su intención ni la forma de actuar, que espera que algún día lo perdonen y le dice que si después quieren darle venganza o hacerle lo que ellos quieran lo pueden buscar”, subrayó.

El fiscal indicó que en el audio Fernando Behm manifestó que “Rubén no puso de su parte, que esto se había descontrolado y que fue en un momento en que no debió haber hecho lo que pasó, que fue un momento malo en que ocurrieron estas cosas. Indica que tiene como imágenes de lo que pasó pero que no lo recuerda completamente. Dice que él estaba en mejores condiciones que Rubén, pero que lo siente, que no era su intención, que debió haberse controlado”.