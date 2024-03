Chats de Luis Hermosilla revelan cómo influyó en nombramientos de ministros del Poder Judicial

Cada día surgen nuevos antecedentes que involucran al Luis Hermosilla en la trama de corrupción política y filtración de información sensible. Conversaciones de WhatsApp del abogado revelan su influencia en los nombramientos de ministros en las cortes del Poder Judicial.

Hermosilla es investigado, tras la filtración de una conversación que lo involucra, en supuestas coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a favor de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, dueños de SFT y Factop, empresas acusadas de una serie de irregularidades en el mercado financiero. Así como por recibir datos reservados de causas penales por parte del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz.

El pasado 15 de marzo el jurista prestó declaración en calidad de testigo ante los fiscales Felipe Sepúlveda y Francisco Lanas, quienes investigan la filtración de antecedentes judiciales por parte Muñoz.

En esa oportunidad Hermosilla seguró que “tengo más de mil contactos en mi teléfono (…) No he borrado conversaciones”.

Un reportaje de Ciper sacó a la luz las pruebas que comprueban el rol que desempeñó el abogado en los nombramientos de ministros del Poder Judicial,

Según este medio, en el informe pericial al teléfono celular iPhone 14 de Hermosilla, el cual está en manos de la Fiscalía Oriente, figuran detalles de una serie conversaciones que sostuvo con senadores, jueces y personal de La Moneda.

Aunque Fiscalía Oriente no ha concluido la revisión del informe de 777.256 páginas con las transcripciones de los cientos de chats de Hermosilla, ya han podido identificar conversaciones que evidencian la influencia que tuvo el abogado a la hora de posicionar ministros en la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones

Las pruebas de las gestiones que realizó Hermosilla para lograr que Jean Pierre Matus llegara a la Corte Suprema en 2021, y para que Antonio Ulloa integrara la Corte de Apelaciones de Santiago el mismo año, se encuentran en estos chats.

Influencia de Hermosilla en La Moneda

La influencia de Hermosilla dentro del Gobierno comenzó a hacerse evidente entre octubre de 2012 y febrero de 2014 (primer período presidencial de Sebastián Piñera), cuando ejerció como asesor del entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla y entre otras acciones, representó a dicha cartera ,en la querella que presentó el Gobierno por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Dicho periodo coincidió con la designación de Andrés Chadwick como ministro del Interior, cargo que el primo de Piñera, ostentó entre el 5 de noviembre de 2023 y el 11 de marzo de 2014, lo que contribuyó a que el penalista siguiera representando al Gobierno en importantes causas y suscribiendo millonarios contratos.

A partir del 2018, durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, Hermosilla pudo aumentar su influencia dentro de la cartera del Interior, llegando a nombrar a personal de su confianza en dicho ministerio e incorporando al Ejecutivo a colaboradores claves de su oficina de abogados, como Patricio González, quien se encargó del área de la PDI en dicha repartición.

Vínculo entre Luis Hermosilla y Jean Pierre Matus

Cuando en 2021, Luis Hermosilla se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera su intromisión en los nombramientos generó ruido, consignó Ciper.

Jean Pierre Matus reconoció a este medio, que habló con Hermosilla respecto a su postulación, pero que desconocía las gestiones que realizaba.

“No le pedí gestiones a mi favor, y desconozco que las hubiese hecho. Solo lo puse al tanto de los antecedentes, dada su cercanía con el Presidente Piñera, quien tenía que proponer uno de los nombres de esa quina al Senado”, indicó,

Cabe recordar que a finales septiembre de 2021, el Senado ratificó a Matus como nuevo ministro de la Corte Suprema, tras la jubilación del ministro Carlos Künsemüller Loebenfelder, en una votación en la que contó con 30 votos a favor, 3 abstenciones y 4 en contra.

Cuando Matus debió comparecer ante la Comisión de Constitución del Senado para defender su postulación, fue consultado por posibles conflictos de interés que enfrentaría en el cargo. En esa oportunidad, el abogado contestó que si hay “una causa en la que intervenga, por ejemplo, el general (Schafick) Nazal, yo no puedo intervenir (…) haber sido abogado patrocinante de un imputado en una causa, o emitido un informe en derecho sobre otra, me inhabilita en el futuro para intervenir como juez en ellas”.

¿Cómo influyó Hermosilla en el nombramiento de Antonio Ulloa?

De acuerdo con el reportaje de Ciper, en varios chats de WhatsApp se muestran evidencia de las gestiones realizadas por Hermosilla para que Antonio Ulloa Márquez pudiera ser designado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Cabe recordar que hubo dos campañas, una realizada en 2019, donde no se logró su nombramiento y la de 2021, cuando Ulloa llegó a ser ministro, cubriendo el cupo que dejó vacante Leopoldo Llanos.

“Yo a Luis lo conozco desde hace unos cuatro o cinco años, cuando yo era ministro en Copiapó, y en esa oportunidad postulé como ministro a Santiago, quedé en terna, y bueno, hay un amigo me dijo ´tengo contacto con Luis Hermosilla y él te puede ayudar para que te nombre el Presidente Piñera’”, declaró Ulloa al medio digital.

El 19 de abril de 2021 Ulloa juró como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y a mediados de 2022 se enfrentó a un sumario por manifestarse a favor de la opción “Rechazo” en el plebiscito constitucional, pero fue absuelto.

Sobre el sistema de nombramientos judiciales, el ministro Ulloa comentó que nunca se ha modificado, y por tanto, se replica el uso de las influencias.

“Como está diseñado el sistema de nombramientos, siempre va a haber ayuda externa, siempre se va a buscar esa ayuda (…) Entonces mientras no tengamos un sistema objetivo, va a existir esto, y no solamente en el Poder Judicial ¿Tú crees que cuando se hacen ternas para elegir fiscal regional a mí no me recomiendan determinadas personas? Claro que sí, a mí y a todos”, señaló al medio citado.

Ulloa reconoció que existen pagos a cambio de nombramientos, pero aseguró que no fue caso.

“Yo no tengo una relación de confianza ni íntima amistad con don Luis Hermosilla. Tampoco una relación económica. Y no creo que él estuviera pagándole a alguien, o recibiendo dinero, por un nombramiento judicial. Eso significaría un acto de corrupción, y yo no soy corrupto”, enfatizó.

Sin embargo, de acuerdo con los chats de WhatsApp registrados en el teléfono de Hermosilla, Antonio Ulloa Márquez daba muestras de cercanía con el abogado y todos los días durante las mañanas le enviaba un poema, de distintos autores, para desearle una buena jornada.

