Ministro Cordero por Caso Audios: «El teléfono de Luis Hermosilla puede ser una caja de Pandora»

El pasado 15 de marzo abogado Luis Hermosilla declaró ante el Ministerio Público en el caso de las filtraciones realizadas por el ex director general de la PDI, Sergio Muñoz, donde aseguró que no ha borrado conversaciones de su teléfono.

Hermosilla indicó que en 2020 conoció a Muñoz, tras ser presentado por Héctor Espinoza, quien antecedió a Muñoz como mandamás de la PDI.

“Conozco al director de la Policía de Investigaciones Sergio Muñoz, así como conozco muchos funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (…) No soy amigo de él, lo conocí como funcionario de la PDI”, declaró Hermosilla,, consignó diario La Tercera.

Desde el Ministerio Público le preguntaron al abogado si recordaba las conversaciones que mantuvo a través de Whatsapp, a lo que respondió que tiene más de mil contactos en su celulares y que no ha eliminado mensajes.

“Tengo más de mil contactos en mi teléfono, no tengo un recuerdo específico, pero no he borrado conversaciones, por lo que todo debe constar en él”, afirmó.

También fue consultado sobre los mensajes que le envío Muñoz-quien se encuentra en prisión preventiva acusado del delito de violación de secreto-, donde asegura que recibió información sobre la causa contra el también ex director de la PDI, Héctor Espinoza. Sin embargo, el jurista se negó a entregar detalles.

“Efectivamente me lo manda a mí Sergio Muñoz, y en mi calidad de abogado defensor de Héctor Espinoza Valenzuela, no me puedo referir”, aseguró Hermosilla.

«El celular de Luis Hermosilla puede ser una caja de Pandora»

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a las investigaciones en contra Luis Hermosilla por el Caso Audios.

Cabe recordar, que dicho caso surgió tras la filtración de una conversación que involucra al abogado, en supuestas coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a favor de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, dueños de SFT y Factop, empresas acusadas de una serie de irregularidades en el mercado financiero.

Al respecto, el secretario de Estado se refirió a los posibles vínculos que podrían salir a la luz en medio de las diligencias que lleva a cabo el Ministerio Público.

En conversación con Radio Infinita, Cordero advirtió que “el celular de Luis Hermosilla puede ser una caja de Pandora”.

“Primero por el perfil de él, era un abogado reconocido en la plaza que tenía su práctica en materia penal, que además tuvo este tránsito también asesorando a dos administraciones”, explicó.

El titular de Justicia planteó que las “posibilidades de contactos profesionales que el pueda tener son muchos, de sus clientes también, y probablemente la posición en la cual se encontraba, también en relación a decisiones o autoridades públicas u otro tipo de autoridades”.

Sobre los mil contactos que podría tener Luis Hermosilla en su celular, el ministro planteó que se podrían descubrir “conversaciones completamente impropias, excesos de confianza, y hay otras que pueden ser genuinamente constitutivas de delito”.

“Hasta ahora lo que tenemos que el exdirector Sergio Muñoz reveló información que era secreta”, añadió.

Además, recalcó que esta es una investigación que “está recién comenzando”, la cual tiene una dimensión jurídica, pero además un componente de redes y vínculos que “todavía está por conocerse”.

Para cerrar, el ministro Cordero fue consultado sobre las personas que habrían recibido información por parte de Luis Hermosilla y la posibilidad de que puedan ser formalizadas. “Lo único objetivamente que sabemos es que hay violación de secreto”, afirmó al respecto.

Sigue leyendo: