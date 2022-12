Colocan «árbol de la esperanza» en espera de familiares desaparecidos

Sin importar las trabas del Ayuntamiento de Puebla, para ejercer su derecho a utilizar la vía pública, el colectivo Voz de los Desaparecidos colocó en la plancha del zócalo su «árbol de la esperanza«, con fotos de familiares que aún esperan en casa.

Por quinto año consecutivo, las familias de víctimas de desaparición forzada colocaron fotos de aquellos que un día partieron y no han regresado, como protesta ante la falta de acciones «contundentes» de las autoridades para localizarlos.

María Luisa Nuñez Barojas, fundadora del colectivo indicó que el árbol simboliza la esperanza de las personas para que sus familiares desaparecidos regresen y para sensibilizar a la población poblana de esta problemática que, según la mujer, ha alcanzado a 3 mil personas.

«Este no es un árbol de navidad común, no es el árbol de navidad que todos quisieran tener en casa, porque quienes estamos aquí y por lo menos a otras 3 mil familias en Puebla les falta un familiar, porque está desaparecido y entonces no es posible poner un árbol de navidad como todo el mundo»

María Luisa Nuñez Barojas

Fundadora del colectivo