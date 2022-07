Confirman presidio perpetuo para Carlos Méndez «La Bestia» por femicidio de María Isabel Pavez

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este jueves la condena de presidio perpetuo calificado contra al ciudadano mexicano Carlos Humberto Méndez González, conocido como «La Bestia», autor del femicidio de su expareja María Isabel Pavez perpetrado en diciembre del 2020.

La corte rechazó , de forma unánime, el recurso de nulidad que había interpuesto la Defensoría Penal pública de «La Bestia», que alegaba que la sentencia – emitida por el Cuarto Tribunal de Juicio oral en los Penal el pasado mes de junio – carecía de una exposición completa y lógica de los hechos.

Para la Sala, la resolución de primera instancia «contiene la exposición clara, lógica y completa de los hechos que se dieron por probados y los que no, a los que arriban los sentenciadores del grado tras valorar los medios de prueba que fundan tales conclusiones, sin infringir en dicha tarea los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados».

“En efecto, la sentencia que se revisa, hace un desarrollo explícito y claro en los considerandos décimo al duodécimo que llevan al Tribunal a la calificación jurídica del delito de femicidio, previsto y sancionado en el artículo 390 bis inciso segundo del Código Penal, y ello lo hace porque han quedado suficientemente acreditados los elementos del tipo penal (…)”, añade la sentencia del Poder Judicial.

Cabe recordar que, la condena de presidio perpetuo calificado es la máxima sanción existente la legislación actual, la cual se traduce a 40 años de prisión sin derecho a beneficios para acortarla.

De esta condena, «La Bestia» ya cumplió con 512 días de cárcel, tiempo en el que estuvo con prisión preventiva mientras se realizaba la investigación del caso.

Durante el juicio, Méndez decidió prescindir de su derecho a guardar silencio y confesar que el ataque que acabó con la vida de la joven María Isabel, fue “en un momento de rabia”.

“En cuanto al elemento subjetivo, la sentencia también se hace cargo, señalando que la acción no puede considerarse como accidental, o como una conducta ausente de dolo y por tanto atípica, ya que a todas luces constituye una acción homicida con dolo directo de matar. Agrega el pronunciamiento, que la víctima no estaba armada, no contaba con defensa alguna, estaba en el dormitorio del ofensor, recibiendo la herida mortal y certera por la espalda, deslizando el autor el cuchillo en el cuello de la víctima, con tal profundidad y longitud que seccionó músculos, vena yugular derecha, arteria carótida derecha, cartílago tiroideo, es decir, la lesión fue en un lugar vital imposible de no contar el agente con el claro conocimiento que su acción ocasionaría la muerte de la víctima en escasos minutos, y cuya conducta posterior fue además ocultar el cuerpo dentro de un clóset, efectuar una serie de maniobras distractivas al enviar mensajes a la mamá y amigos de la occisa, limpiando el lugar, huyendo a otra ciudad, con una clara conciencia de lo ocurrido”, añade la sentencia del Poder Judicial.

María Isabel, que cursaba obstetricia en la educación superior, fue asesinada por Méndez y su cuerpo fue hallado días después.

Sobre ‘La Bestia’ recae otra denuncia de femicidio, en México, por la cual escapó a Chile.