Convergencia Social denuncia ante Contraloría nula respuesta de Carabineros e Interior a 70 oficios enviados por su actuar represivo

La bancada de Convergencia Social denunció ante la Contraloría a Carabineros y el Ministerio del Interior por su nula respuesta a los 70 oficios enviados por su actuar represivo entre 2029 y 2020.

El documento de 182 páginas expone que “es una situación muy grave que atenta con el principio de eficacia y probidad que deben mantener un organismo público, además de que se encuentra en una infracción directa a la constitución al no responder dentro de los plazos legales a un organismo como es la Cámara de Diputados de la Republica”.

La diputada Gael Yeomans afirmó “en un contexto donde el actuar de la institución de Carabineros de Chile ha estado profundamente cuestionada, es más urgente que respondan a las instituciones civiles, no puede ser que simplemente decidan no ser fiscalizados. Los parlamentarios oficiamos a Carabineros con el fin de asistir y obtener información, en casos vinculados a vecinas y vecinos de nuestros distritos y a personas que han sufrido horribles apremios por parte de la institución”.

“Como bancada de Convergencia Social hemos presentado, desde el 18 de octubre, 70 oficios de fiscalización por su actuar represivo a Carabineros y al Ministerio del Interior, y ninguno ha recibido respuesta. Es inaceptable que no respondan por sus acciones como deben hacer todas las instituciones, por eso hemos decidido recurrir a Contraloría para que se haga cumplir la ley”, detalló el diputado Gabriel Boric.

El jefe de Bancada de la CS, Gonzalo Winter, aseguró: “Después de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido, la institución de Carabineros no ha contestado a ningunos de nuestros requerimientos de fiscalización, esto demuestra que la institución cree que está por sobre el poder civil y eso no corresponde en una democracia. Es evidente que no podemos avanzar sin una refundación de Carabineros”.

“Hoy día Carabineros ha perdido la legitimidad con la que alguna vez contó y una de las máximas expresiones de esta crisis ha sido su absoluta falta de transparencia. Para este tipo de situaciones no debemos dejar espacio a la duda: las policías, sobre todo con los oscuros antecedentes que han dejado en los últimos años, deben rendir cuentas. Esquivar esos procesos debe ser objeto de una revisión acuciosa de parte de Contraloría, órgano a la que la ley le ha dado estas atribuciones”, explicó el diputado Diego Ibañez.

Doble rasero de Carabineros

Entre los oficios, destacan denuncias alusivas a las agresiones recibidas por transeúntes y profesionales de medios de comunicación durante las convocatorias a favor de la opción Rechazo del Plebiscito del 25 de octubre.

Se hace referencia una situación particular, ocurrida el 5 de septiembre del año en curso. «A través de los medios de comunicación, distintas redes sociales y vecinos/as nos enteramos de la declaración del abogado Sr. Raúl Meza quien agradece públicamente al General Carlos Ricotti Velásquez haber autorizado una manifestación de apoyo a la opción “rechazo” del próximo Plebiscito», se lee en uno de los documentos adjuntos.

Respecto de Meza, desde Convergencia Social destacan que en su declaración, “menciona que el gobierno le ha entregado todas las facilidades para realizar dicha actividad en la comuna de Las Condes”.

“En periodos legales de campaña, es un valor fundamental que el gobierno y las instituciones no deliberantes y obedientes al poder político entreguen garantía de seguridad e imparcialidad a las distintas manifestaciones de apoyo a la opción Apruebo y Rechazo”, plantean.

En este sentido, la intención de colectivo es que se les informe cómo se opera para hacer este tipo de convocatorias. «Solicitamos que el Ejército indique el protocolo para solicitar permisos para actividades de campaña. De igual forma, solicitamos se nos señale el documento oficial que presentó el Sr. Raúl Meza para contar con la venia del Ejército para este acto», especifican.

De igual modo, solicitan al Ministerio del Interior que garantice la igualdad de trato a las opciones Apruebo y Rechazo para el plebiscito y que el desde el Ministerio del Interior y Defensa “se nos informe sobre los memorandos u oficios entregados por el gobierno para indicar tanto a Carabineros como las FFAA la igual de trato e imparcialidad en periodo de campaña”, agregan.

Represión a profesionales de la Salud

En otra de las denuncias, se hace mención a hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre.

“Fuimos testigos de la represión por parte del personal de Carabineros a la manifestación pacífica del personal Técnico de la Salud”, argumentan los parlamentarios, al tiempo que destacan que esta actividad les permitió constatar «”que la policía uniformada mantiene la misma forma que pone en riesgo a manifestantes y personas que circulan por dicha zona. Se mantiene un modus operandi de hacer daño directo a la persona, fuera de todo protocolo y contra la ley vigente en Chile”.

Ajuicio de Convergencia Social, las agresiones, tienen un responsable identificado. “Se ejerce un accionar de fuerza desmedida por el teniente Erazo, quien violentamente agredió con gas pimienta a los ojos de una manifestante, sin motivo, provocación ni justificación alguna”, condena

“Una medida así, debe responder a un principio de necesidad y proporcionalidad y no ser un recurso inmediato al cual se acude para dispersar una manifestación”, plantean los parlamentarios en el texto.

Con información de El Desconcierto.



