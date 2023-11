Detención de Jordhy Thompson: Ministra de la Mujer anuncia que buscarán representación jurídica de la víctima

Este lunes 6 de noviembre se concretó la detención por violencia intrafamiliar del jugador de Colo Colo, Jordhy Thompson, tras una denuncia de la pareja del futbolista, Camila Sepúlveda, a quien agredió nuevamente.

Después de que se conoció la noticia, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió al caso e hizo algunos anuncios.

«Vamos a buscar la representación jurídica de la víctima. Ustedes saben que legalmente el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no puede ser parte del juicio si la víctima no nos da su patrocinio, que es algo que estamos buscando cambiar a través de la ley integral», explicó.

La ministra se refirió a la «reincidencia grave en el caso de este jugador de fútbol» y también mencionó el caso de «un alcalde prófugo (Juan Carlos Reinao), con el cual se insistió en hacer una audiencia por Zoom pese a que es evidente que un alcalde tiene muchas redes en la zona y que por ejemplo existía un riesgo de fuga alto».

«Queremos señalar nuestra preocupación por la poca medición de riesgo que están teniendo las instituciones a cargo de las persecución y sanción de este tipo de delito. Queremos hacer el llamado a dejar de minimizar los riesgos que involucra para la mujeres este tipo de decisiones», dijo.

Finalmente, recordó que las víctimas de uno de los delitos más denunciados a nivel nacional, como es el de maltrato en contexto de violencia intrafamiliar y de pareja, suelen estar en una situación de dependencia emocional y falta de autonomía que es bastante grave, consignó Meganoticias.

Por lo que llamó a «no hacer juicio, a no revictimizar, y a todas las instituciones, incluyendo a las deportivas, a tomar esto como lo que es, un delito y no un problema de camarín, no un problema personal, sino un delito, probablemente uno de los más denunciados en el país y que en este caso tuvo una reincidencia grave».

