El tanque cayó y dejó sin agua a más de 3 mil personas

El agua potable siempre ha sido una carencia de la comunidad de San Baltazar Temaxcalac en San Martín Texmelucan. Hoy no es la excepción, un tanque que prometía resarcir el problema de generaciones, se colapsó, y a una semana de la tragedia, no hay indicios ni para repararlo ni de las autoridades municipales.

La ausencia de la alcaldesa Norma Layón Aarun agudiza el abasto del vital líquido para más de 3 mil personas. Mientras las autoridades estatales demandan una investigación, los pobladores exigen el servicio.

La mañana del 14 de septiembre el tanque de agua, ubicado en el pequeño zócalo de la comunidad, cayó y dejó un saldo de dos muertos, un herido, así como daños materiales en viviendas además de negocios.



A una semana del siniestro, aún se observan pedazos de piedra, fierros retorcidos, vigas y escombros de la estructura que recién había sido inaugurada, con una inversión de 2 millones de pesos, permaneciendo congelados en el tiempo, evocando el temor de la tragedia.

Al fondo del catastrófico escenario, resalta la presidencia de la junta auxiliar, un edificio blanco y decorado por fuera con los colores patrios, pero que su interior está vacío, tanto de mobiliario como de su principal autoridad.

Las dudas aún persisten en la población por saber quién es el responsable de la obra fallida. La alcaldesa morenista Norma Layon Aarun guardó silencio y reiteró que está “en proceso la investigación”.

Desde el día de los hechos, el alcalde auxiliar Miguel Cante Pérez no ha acudido a la alcaldía auxiliar a atender la demanda de su pueblo y se ignora su paradero.

La alcaldesa del municipio, Norma Layón, tampoco ha pisado la comunidad ni ha tenido comunicación con el gobierno auxiliar, como lo señala el secretario general y edil suplente de San Baltazar Temaxcalac, Guillermo Nieves Silva.

Guillermo Nieves Silva aseguró que desconocía el antecedente del estado del tanque de agua, ya que el gobierno anterior no le entregó el dictamen, donde se notificó que el contenedor elevado ya había cumplido su vida útil.

“Dicen que en 2019 había ese dictamen que determinó que había cumplido su vida útil, no tenemos eso que se recibió, en el acta de entrega recepción, no aparece la documentación del tanque elevado, no hay, se carece de información”

El malestar de la población originaria de Temaxcalac es evidente ante la falta del servicio de agua, la cual la tienen que acarrear para cumplir con las demandas básicas de su hogar.

“No tenemos agua, quien sabe, porque ayer pregunté para una pipa de agua y me dijeron que 500 pesos, ahorita mejor así, nos esperamos mejor de la del cielo que llovió, que ayer le dio bonito y fue que apartamos agua para lo indispensable que es el baño, pero no nos dan esperanzas para cuando haya agua”

Alicia Moreno aún recuerda el fatal día en el que perdieron la vida dos de sus vecinos.

Ella junto con su familia dependen de la venta de verduras y pese a que fueron afectados con la inundación, no recibió apoyo de la Comuna, porque solo les “daban largas en los trámites”.

Entre otras cosas, el incidente dejó daños en los cristales de su camioneta y en su vivienda, esta última sufrió algunas cuarteaduras en los muros hechos de adobe.

A un costado del derrumbe del tanque de agua, se encuentra la carnicería de Hilario, quien vivió junto con sus trabajadores y familia, el derrumbe que ocasionó daños en su cancel, cazos, motocicletas y bicicletas.

Por el desabasto, Hilario y su familia, todos los días deben de acarrear agua de los pozos aledaños a la comunidad.

“No ahorita no tenemos agua, eso sí no, pero dicen que andan pipas ahí repartiendo agua, pero a mí no me toca, ahorita estamos acarreando aquí del pueblo con la camioneta”

Hilario