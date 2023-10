Entró a robar al domicilio de la víctima: Prisión preventiva para excarabinero por asesinato de una estudiante de 16 años

El pasado jueves 19 de octubre un asesinato conmocionó a la comunidad Los Ángeles, región del Biobío. Un excarabinero de 34 años de edad entró a robar al domicilio en el que se encontraba una estudiante de 16 años y terminó asesinándola.

El exfuncionario, que además era vecino de la víctima, fue detenido y quedó en prisión preventiva este martes 24 de octubre por considerársele un peligro para la sociedad.

El caso, según la fiscal Ana María Molina, «es uno de los más graves y dolorosos que uno ha visto en los últimos tiempos, tratándose de una víctima menor de edad, que se encontraba en situación vulnerable».

Explicó que la menor de edad tenía problemas de salud y pasaba por una «situación emocional». Por esta razón, el día del robo estaba en su casa y no había ido al colegio. «En ese contexto, entra el imputado por la puerta, toma en la cocina un cuchillo carnicero y se dirige al dormitorio principal en donde se encontraba la víctima», agregó.

Según el mismo relato del imputado, indicó la fiscal, la adolescente estaba acostada en la cama y se asustó al ver al hombre en la habitación. Él le dijo que necesitaba dinero, por lo que la menor «concurre a buscar una cantidad de plata que tenía en el dormitorio de ella, alrededor de 20 mil pesos. Le entrega ese dinero y el imputado lo considera insuficiente, se molesta y le dice que necesita más dinero», consignó Meganoticias.

Fue en ese momento donde el excarabinero se puso más agresivo. Entonces, narró la fiscal, intimidó a la menor, amarrándola de pies y manos con una cinta de género, para, posteriormente, obligarla a realizarle una videollamada a su madre, que en ese momento estaba trabajando.

«Toma él el teléfono, porque la víctima estaba amarrada, y contacta a la madre. La estudiante, desesperada, le pide la suma de 200 mil pesos, tratando ella de justificar que era para ciertas compras del colegio. La madre no logra entender esto, dice que no tiene y que no le va a pasar el dinero, y corta la llamada», agregó la persecutora.

Esto provocó la ira del imputado, procediendo a apuñalar a la adolescente en cuatro oportunidades. Le robó el teléfono, dejándola inhabilitada para poder pedir auxilio, y además se llevó el arma homicida. Finalmente, se dio a la fuga.

La madre notó que algo no andaba bien y en menos de 15 minutos llegó a la vivienda. Encontró a su hija con vida, ella «alcanza a señalar el apodo del imputado, porque lo ubicaba, no había ningún tipo de relación, ni de amistad ni sentimental, pero sí lo ubicaba porque era un vecino que había llegado hace poco tiempo ahí, hace algunos meses».

La joven falleció minutos después en el domicilio pese a los esfuerzos del personal médico.

