«Este no es un ministerio corrupto»: Montes se pronuncia sobre el allanamiento a las dependencias del Minvu

"Algunos están diciendo que renuncie el ministro. Nosotros hicimos una denuncia, yo soy testigo, el Ministerio Publico me estableció como testigo porque nosotros hicimos la denuncia. Yo no me voy a ir, yo no voy a renunciar", dijo