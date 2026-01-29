Exministra Letelier simuló robo de celular para obstruir investigación por tráfico de influencias: Fiscalía desmontó la farsa y ordenó allanar su vivienda

Un informe policial al que tuvo acceso Reportea.cl reveló que el supuesto asalto nunca ocurrió: no hay registros en cámaras, el conserje ubicó a la exministra María Teresa Letelier en su domicilio y el chip del teléfono fue traspasado al celular de su hija, actual ministra de la Corte de Apelaciones, en menos de una hora. Durante el allanamiento se recuperó el equipo.

La exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, habría inventado el robo de su teléfono móvil para evitar entregarlo a la Fiscalía de Valparaíso, que lo requería como prueba clave en una causa en su contra por los delitos reiterados de tráfico de influencias, prevaricación y violación de secretos. La coartada, sostenida durante 43 días, fue desmantelada por una investigación policial que no encontró rastro del asalto, situó a Letelier en su departamento a la hora del supuesto hecho y demostró que el chip de su celular fue activado en el equipo de su hija, también magistrada, menos de 60 minutos después de la denuncia.

Así se armó el robo fake

Según reveló el medio de investigación Reportea, todo comenzó el 29 de octubre de 2025, cuando a las 16:15 horas, la entonces ministra del máximo tribunal del país fue notificada a través de su secretario de que la PDI, por encargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancic, tenía un «requerimiento presencial» para ella. La orden concreta era solicitarle la entrega voluntaria de su computador y, crucialmente, de su teléfono celular, además de autorizar el acceso a sus correos electrónicos, en el marco de la investigación por tráfico de influencias vinculada a los nombramientos en el Poder Judicial.

La entrega nunca se produjo y en su lugar, a las 07:28 del día siguiente, Letelier informó por correo a la directora de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que durante la noche anterior le habían robado el celular. A las 08:50 formalizó la denuncia ante Carabineros en la Corte Suprema, narrando un robo sorpresa.

En concreto, declaró que a las 21:15 del 29 de octubre había salido de su departamento en Providencia para ir a un local Oxxo, que atendió una llamada en la calle y que un hombre joven, delgado, atlético y de pelo oscuro que pasaba en bicicleta le arrebató el aparato.

«Producto del hecho, y sin saber qué hacer, regresé inmediatamente a mi domicilio», relató en la ocasión.

De acuerdo con el medio citado, esta versión la mantuvo ante la PDI el 10 de noviembre, añadiendo que desde la Suprema le habían dado un teléfono de reemplazo y que no se había podido rescatar información del equipo hurtado.

La Investigación que desarmó el relato de Letelier

Paralelamente, la fiscalía indagó la veracidad del robo. Las conclusiones, plasmadas en un contundente informe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI del 11 de diciembre y al que tuvo acceso Reportea, echaron por tierra la historia de Letelier.

Las conclusiones del informe son categóricas: «no se ha logrado establecer la efectividad de los hechos denunciados».

El análisis de las cámaras de seguridad del sector en el horario señalado no mostró a Letelier, ni el supuesto robo.

El conserje de turno de su edificio declaró que la exministra «no había salido ni ingresado a su departamento después de las 19:00 horas» del día del hecho, contradiciendo su versión de haber abandonado el domicilio pasadas las 21:00.

El golpe más decisivo vino del tráfico de llamadas. La investigación estableció que a las 21:58 del 29 de octubre, apenas 43 minutos después del supuesto robo, la tarjeta SIM del teléfono de Letelier fue cambiada a otro dispositivo. Según los registros de la empresa Movistar, el equipo receptor estaba asociado a Bárbara Quintana Letelier, hija de la exministra y actual ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

El informe policial también reveló que Letelier no había devuelto un dispositivo iPhone que la Corte Suprema le entregó en 2022, sustituido posteriormente por otro, lo que constituía otra irregularidad.

“Se entrevistó al conserje del edificio de la víctima (…) quien estaba de turno el día de los hechos. Declaró no haber visto salir ni ingresar a la víctima después de las 19:00 horas”, y que “a partir del tráfico de llamadas y georreferencia, el análisis arrojó que el día del robo a las 21:58 horas, la tarjeta SIM del teléfono robado a María Teresa Letelier fue cambiada a otro dispositivo (…) el que consultado a la empresa Movistar, informó que el equipo está asociado a Bárbara Quintana Letelier, hija de María Teresa Letelier y actual ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua”, consignó el documento.

El allanamiento y la resistencia

Con estas pruebas, la fiscal Perivancich solicitó y obtuvo del 7° Juzgado de Garantía de Valparaíso una orden para allanar el departamento de Letelier. La jueza Isabel Margarita Correa consideró que la diligencia era «útil y necesaria para el éxito de la investigación». El allanamiento se ejecutó el pasado 14 de enero de 2026, incautándose dos teléfonos celulares que actualmente son periciados.

La solicitud de allanamiento también detalló la falta de colaboración de Letelier. Aunque inicialmente autorizó el acceso a su correo Gmail, luego se retractó. Su secretario comunicó a los investigadores: «En cuanto a su cuenta de correo Gmail, se reserva el acceso a este por ser de índole privado», señaló Reportea.

Los hechos que pesan sobre la exministra

Letelier, quien se jubiló del máximo tribunal el 24 de diciembre pasado por límite de edad, está formalmente imputada.

La investigación, a cargo de la fiscal Claudia Perivancich, busca establecer la existencia de posibles maniobras ilícitas en designaciones de magistrados. La presencia de Letelier en la causa se debe a sus contactos con dos figuras centrales: el abogado penalista Luis Hermosilla, imputado como autor de delitos tributarios, soborno y lavado de activos por Caso Audios., y el exjuez de la Corte Suprema Juan Antonio Poblete, quien actualmente arriesga 20 años de cárcel por su participación en la denominada Operación Topógrafo.

La fiscalía sostiene que, entre 2021 y 2023, votó en al menos cinco oportunidades a favor de Poblete, sin inhabilitarse j pese a la «estrecha relación de amistad» y a que, según la investigación, el exjuez realizó gestiones políticas para apoyar su ingreso a la Suprema.

En declaraciones a CIPER el año pasado, la entonces magistrada justificó su proceder y anunció que a partir de ese momento sí se inhabilitaría, atribuyendo la medida a «la escandalera periodística» generada en torno al tema.

En una entrevista con The Clinic, abordó el tema del lobby para su nombramiento argumentando: «Recomendar no es pecado ni es delito. Si el delito está cuando usted ofrece algo a cambio».

En su declaración judicial, Letelier reconoció haber sostenido dos encuentros con Hermosilla. El primero, y crucial, ocurrió el 12 de abril de 2021, mientras ella ya integraba la quina para el cargo.

«Yo no conocía al abogado Hermosilla. Mis amistades no están en el entorno del Poder Judicial… Mario Carroza me dijo un día que el abogado Luis Hermosilla quería hablar conmigo porque estaba en condiciones de ayudarme. Yo ya estaba en la quina… Luis Hermosilla fue a mi casa a mediados de abril del 2021. Fue solo. Sostuvimos una reunión de una media hora, no se tomó ni un café. Él me dijo que conocía mi trayectoria judicial y que quería apoyarme pues dijo conocer a mucha gente. No, no me dijo con quién hablaría o cómo me iba a ayudar», declaró ante la justicia.

Aseguró que, tras ser nombrada, solo volvió a verlo en una cena social en agosto de ese mismo año, junto a Carroza, para «aprovechar de agradecerle su apoyo».

Respecto a los detalles de la gestión, afirmó: «Él no contó detalles y yo tampoco pregunté… Lo digo categóricamente, Luis Hermosilla no me pidió ningún favor o apoyo en razón de algún proceso judicial pendiente ante la Corte»

Los chats de Poblete y del abogado Luis Hermosilla, revelados previamente por Ciper y Reportea, muestran esas gestiones. En uno, Poblete la describe a un contacto político como «de centro derecha, dispuesta a trabajar y ayudar». Letelier reconoció en la entrevista con The Clinic que Hermosilla, a través del ministro Mario Carroza, le ofreció ayuda para su nominación, argumentando: «esto es así, porque de otra manera las cosas no funcionan en los nombramientos».

Silencio de Letelier

Al ser consultados por Reportea, tanto María Teresa Letelier como su abogado defensor, Juan Felipe Letelier, no respondieron. Mientras que su hija, la ministra Bárbara Quintana, se limitó a decir: «no tenemos nada que comentar».

La pericia de los celulares incautados podría develar nueva información crucial para una investigación que sigue en desarrollo y que ya ha incluido declaraciones de varios exministros de Estado, senadores y altos personeros del Poder Judicial. La fiscal Perivancich busca establecer si existió una coordinación ilícita para influir en nombramientos clave a cambio de favores judiciales.