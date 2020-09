Fabiola Campillai deberá recuperarse de meningitis para someterse a una nueva operación

View this post on Instagram

Capitán que dejo ciega a Fabiola Capillai de un disparo de lacrimógena en la cabeza. Nuestra compañera hoy se encuentra grave en UCI tras el disparo de éste potencial asesino. Además de la ceguera, Fabiola perdió el olfato y el gusto. Si no hay justicia hay funa. San Bernardo. . . . . . . #dictadurachilena #chile #ddhh #alicialira #unclavelentunombre #colectivocontraelolvido #derechoshumanos #paraquenuncamas #niolvidoniperdon #victimas #dictadura #disappeared #noolvidar #storytelling #diadeldetenidodesaparecido #memoria #chile #niperdonniolvido #memoria #journalist #periodismo #photodocumentary #documentary #fotografaschilenas #fotoperiodismo #unclavelentunombre #chiledesperto #chiledespertó #paraquenuncamas