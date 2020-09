Familiares de Fabiola Campillai: “Nadie se ha acercado a nosotros, ni Carabineros, ni el gobierno”

Fabiola Campillai quien el 26 de noviembre de 2019 perdió la visión de ambos ojos y sufrió daños neurológicos al ser impactada en el rostro por una bomba lacrimógena, cuando se dirigía a su trabajo, fue hospitalizada el viernes de urgencia por complicaciones en una de las heridas en su cabeza.

La información fue confirmada el domingo por su esposo Marco Cornejo, quien indicó que se encuentra internada en el IST con meningitis (inflamación de las membranas del cerebro).

En conversación con Biobío, el esposo de la víctima además apuntó contra el gobierno. Afirmando que, contrario a las versiones de La Moneda, ninguna autoridad de gobierno se puso en contacto con su familia.

“Nadie, ni del Estado ni de Carabineros. Jamás he recibido un llamado de ellos. Son puras mentiras. El otro día Víctor Pérez dijo que tenía toda la intención de comunicarse con la familia, pero lo dijo para la tele. Jamás lo ha hecho, ni para saber nosotros ni para cooperar con algo. Nada.”, señaló.

Consultado sobre el tema a la salida del Te Deum evangélico este domingo, el ministro del Interior, Víctor Pérez, indicó que el gobierno ha estado abierto al diálogo, pero que hay víctimas o sus familias que han rechazado los acercamientos.

Sin puntualizar sobre el caso de Fabiola Campillai agregó que: «nosotros siempre hemos tenido los canales abiertos para conversar con las víctimas. Hay algunas que han estado dispuestas y otras que no. Podemos discrepar con el INDH, pero la intención del gobierno ha sido clara en ese sentido”.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que el Ejecutivo intentó acercarse sin éxito a Fabiola Campillai y su familia.

Sin embargo, AnamAría, hermana de Campillai reiteró este domingo que “nadie se ha acercado a nosotros, ni Carabineros, ni el gobierno, nadie. Ni a la casa, ni al hospital, nosotros no hemos tenido ayuda de nadie del gobierno ni de Carabineros, entre la familia no más. No ha venido nadie a preguntarnos cómo estamos como esta mi hermana”.

Cabe recordar que el pasado fin de semana, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la prisión preventiva que cumplía hasta entonces el ex capitán Patricio Maturana, único imputado como presunto autor material de lesiones graves gravísimas que le arrebataron la visión, el olfato y el gusto a Fabiola Campillai, sustituyendo esa cautelar por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Con información de El Desconcierto.

Sigue leyendo: