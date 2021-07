Fabiola Campillai tras reunirse con general director de Carabineros: “Aquí no hay apoyo, no hay nada”

Foto: Agencia Uno

“Aquí no hay apoyo, no hay nada”, afirmó Fabiola Campillai este viernes, tras reunirse con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en la dirección general de la institución uniformada.

Campillai acudió al encuentro en compañía de su abogada y el diputado socialista, Leonardo Soto, con el objetivo de solicitar acciones de parte de la institución, colaborar efectivamente con la investigación de su caso, hacer presente también la ausencia de sanciones administrativas contra todos los responsables en su caso; y en especial exigir libertad, justicia y reparación.

“Lo que queremos es justicia, aquí no hay apoyo, no hay nada, lo único que esperamos es que ustedes, la gente, la prensa nos siga apoyando porque sin ustedes no vamos a poder tener justicia, y en estos momentos la vemos muy lejana”, manifestó Fabiola quien el 26 de noviembre de 2019 mientras se dirigía a su trabajo recibió el impactó en su rostro de una bomba lacrimógena lanzada por los uniformados en San Bernardo, que le dejó sin visión en ambos ojos.

Por el hecho se indaga al exoficial de Carabineros, Patricio Maturana.

Además, tras el encuentro, Campillai señaló que “hay cosas que a uno le dan mucha pena y el que no haya justicia para nosotros es terrible, pero sin duda vamos a seguir luchando, vamos a seguir adelante no solo por nosotros sino por todas las personas que han sido dañadas por este Gobierno”.

La víctima de trauma ocular también tuvo duras palabras contra el presidente Sebastián Piñera, a quien responsabilizó por las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social.

“Disculpen por no poder hablar porque hay cosas que a uno le dan mucha pena y el que no haya justicia para nosotros es terrible, pero sin duda vamos a seguir luchando, vamos a seguir adelante no solo por nosotros sino por todas las personas que han sido dañadas por este gobierno, porque el principal culpable de todo esto es el Presidente, él es un asesino, es el que manda a su gente a disparar como su fuésemos delincuentes, él declaró una guerra que solo existe en su mente”, dijo, citada por ADN.

Yáñez justificó el actuar de Carabineros

La abogada de Fabiola Campillai, Alejandra Arriaza dijo que si bien el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, lamentó lo que le ocurrió a su representada, no hubo una disculpa formal de parte de la institución que lidera.

“Dice que en el caso de Fabiola en evidente, él empatizó con la familia, el dolor, sin embargo justificó bastante el actuar de Carabineros y a nuestro juicio no fue categórico en asumir una responsabilidad de la violación a los derechos humanos que ha cometido su institución», afirmó.

Video de Cristian Hugo García.

«La tardanza de esta reunión se debe a que ha existido poca colaboración de la institución en aclarar los hechos, hemos venido a exigir que exista justicia para Fabiola Campillai”, acotó.

