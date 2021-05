«No puedo trabajar y no tengo vista ni olfato, solo pido justicia y reparación»: Fabiola Campillai expuso ante comisión investigadora de la Cámara

La Cámara de Diputadas y Diputados escuchó este martes los testimonios de Fabiola Campillai y Manuel Véliz, víctimas de trauma ocular tras el accionar de Carabineros durante la revuelta social de 2019.

Los parlamentarios presentes en la Comisión Investigadora sobre la actuación de las policías durante el estallido social, calificaron los relatos como “duros y tristes”, mientras aseguraron que es necesario que se haga justicia.

El país tiene una “enorme necesidad de hacerse cargo de gravísimos, múltiples y reiteradas y masivas violaciones a los derechos humanos producidas por funcionarios públicos, la mayoría de ellos funcionarios policiales, aunque también hay militares”, expresó diputado del PS, Leonardo Soto.

Durante su declaración, Fabiola Campillai aseveró que, hasta el día de hoy, no ha tenido respuesta ni justicia, por el daño que le causaron a su persona, así como a su familia, porque al ser agredida, su familia tuvo que recibir ayuda psicológica.

“No puedo trabajar y no tengo vista ni olfato debido a las lesiones y fracturas múltiples que me ocasionaron. A ello se suma que no puedo hacer ejercicios ni fuerza excesiva. Solo pido justicia y reparación. Los carabineros ni siquiera me prestaron ayuda y, al contrario, se fueron del lugar el día que me dispararon”, manifestó Campillai quien el 26 de noviembre de 2019 mientras se dirigía a su trabajo recibió el impactó en su rostro de una bomba lacrimógena lanzada por los uniformados, que le dejó sin visión en ambos ojos.

“A pesar de eso, quiero salir adelante y seguir luchando por la justicia que merecemos las víctimas, porque esto no debió ni debe ocurrir. Esto ha sido un daño enorme para mis hijas y toda mi familia que ha requerido ayuda psicológica. El Estado no se ha hecho cargo de nada, sólo la gente del IST, a quienes agradezco enormemente y, por supuesto, a mi familia”, añadió Fabiola, citada por El Desconcierto.

Manuel Véliz fue otra de las víctimas que compadecieron hoy ante la instancia de la Cámara de Diputados, con un único clamor: ayuda, justicia y verdad.

“Esto ha sido horrible porque el día que sufrí el ataque de Carabineros me dirigía a mi casa. A eso de las 19 horas caminaba por el bandejón central de La Alameda (…) Había mucha gente y en un momento me di vuelta y ahí sentí el impacto en el ojo (…) Una persona me llevó a un puesto de la Cruz Roja y luego a lo que es el Cine Arte Alameda. Carabineros nos seguía disparando y lanzaron bombas al cine”, expresó Véliz ante la instancia.

En la Clínica Alemana, “sacaron a las enfermeras y médicos de un box y sólo con el arribo de la Policía de Investigaciones se retiraron del lugar«, agregó

Recalcó que hasta la fecha, no ha recibido ayuda por parte del Estado para poder afrontar la situación.

“Lo único que pido es ayuda, justicia, verdad y reparación, porque hasta el momento no hemos tenido nada de ayuda… para qué hablar de apoyo psicológico… nada”, cerró..

Respecto a la Comisión, el diputado Nino Baltolu, dijo que próximamente también se presentarán en la instancia miembros de la Fiscalía para exponer las investigaciones por estos casos y otros.

“Relatos que duelen en el alma”

Luego de escuchar estos relatos, varios diputados de la Comisión aseguran que son desgarradores y que duelen en el alma, además, de ver que el programa creado por la administración de Sebastián Piñera no ha contribuido en brindar atención, tal y como se había acordado.

La presidenta de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Maya Fernández del PS, calificó estas declaraciones como un “relato trágico” y lamenta que las víctimas de Carabineros no estén recibiendo ayuda alguna.

“Es muy importante para esta comisión saber si el país ha estado a la altura y estás personas han recibido ayuda (…) Por lo que nos dijeron, eso no ha ocurrido y si bien hay iniciativas como la del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) esto no se ha materializado de buena forma y por ello hemos remitido diversos oficios”, indicó, citada por El Desconcierto.

Demanda al Consejo de Defensa

Cabe destacar que durante la jornada, el diputado del PS, Leonardo Soto, demandó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se hagan las investigaciones y las querellas correspondientes contra todos los funcionarios policiales y militares, quienes violaron los derechos humanos durante las manifestaciones.

“Me gustaría saber si el CDE tiene claridad en esta función, si ha ejercido acciones penales directas a propósito de estas masivas violaciones a los DDHH causadas por policías”, recalcó, citado por InfoGate.

Según el presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio, existen 51 formalizados por el Ministerio Público donde también el CDE ha presentado querellas, lo cual equivale al 43% de los casos.