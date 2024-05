Fiscal Valencia confirma que sitio donde ocurrió crimen en Cañete «habría sido manipulado por sus autores»

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a los avances en la investigación relacionada con el crimen de los tres carabineros registrado durante la madrugada del sábado en la comuna de Cañete, región del Biobío.

En conversación con Tele13 Radio, aseguró que, de acuerdo a los últimos análisis, “hay evidencia de que el sitio (donde ocurrieron los hechos) habría sido manipulado por sus autores» y que «habría habido gente que recogió las vainillas para los efectos de distraer la acción policial».

Cabe recordar que las víctimas fueron halladas calcinadas en el pick up de una camioneta policial blindada, cuando en momentos previos habían concurrido a un procedimiento de verificación de medidas cautelares.

Al respecto, el timonel del Ministerio Público, señaló que en torno al crimen existen “patrones que no son comunes, que no son habituales”, con respecto a otros hechos de violencia en la Macrozona Sur.

Sin embargo, destacó “hay otras circunstancias que sí dan cuenta de que hay expertiz en esto y de que no son novatos”.

“Hay ciertas cosas que sí se han visto y otras cosas que son inusuales. No cabe duda que, yo creo que es evidente para todos nosotros que el poner los cadáveres ordenados a bordo de una pick up e incendiar la pick up y con los cadáveres sobre la camioneta en una ruta pública, eso no lo habíamos visto. ¿No es cierto? En Carabineros decían que es el acto más brutal de ensañamiento en contra de funcionarios de Carabineros en su historia institucional. Pero hay otras cosas que sí hemos visto. Sí hemos visto emboscadas en zonas rurales”, planteó en la entrevista.

Sobre el avance de la investigación, Valencia indicó que se está “avanzado”, pero aclaró que “todavía no existen detenidos».

«Son investigaciones siempre complejas, por la ruralidad, por la experticia de las personas que los cometen, pero esperamos poder esclarecerlo», enfatizó.

Carabineros habrían fallecido de impactos balísticos

En conversación con Tolerancia Cero, la autoridad planteó que «toda la evidencia, al menos científica, de análisis forense, las autopsias, arrojan (…) que los carabineros habrían fallecido de impactos balísticos».

«Es decir, no hay indicios, no hay evidencia del punto de vista forense de que hayan estado vivos o con signos vitales, cuando se provocó el incendio en la camioneta», dijo.

Señaló que el desarrollo de la investigación deberá esclarecer los motivos del ataque y entre ellas mencionó una escalada de violencia en la zona o crimen organizado asociado a demandas territoriales o no.

«Podrían ser actos terroristas, (..) pero esa es una hipótesis. También podrían ser bandas de delincuentes comunes que estén tratando de controlar territorios. De hecho, algunos de los actos más violentos ocurridos en la zona son bandas de delincuentes comunes», sentenció.

