Fiscalía pide prisión preventiva para el líder de la CAM Héctor Llaitul

Este jueves se lleva a cabo audiencia de control de detención de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en el Juzgado de Garantía de Temuco, tras haber sido detenido por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una investigación desarrollada por Ley de Seguridad del Estado en 2020, presentada por el Gobierno del ex presidente Sebastián Piñera.

Llaitul está siendo imputado por los delitos de robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad (amparados bajo la Ley de Seguridad del Estado), por cinco hechos ocurridos entre enero de 2020 y mayo este año.

Tanto la Fiscalía como el Gobierno, querellante en la causa, pidieron la medida cautelar de prisión preventiva para el comunero.

En la instancia, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, presentó un registro de llamadas telefónicas que vincularían a Llaitul con la presunta ocupación de predios.

Según Garrido, «estas conductas que han sido investigadas desde el año 2020 por el Ministerio Público y hasta recientemente, donde se destacan una serie de comportamientos del imputado que contradicen precisamente ese principio. No son sus dichos, no son sus ideas simplemente lo que configuran los delitos (…) son acciones concretas, tienen que ver con quien es él, hacia quién va dirigido, cuál es el mensaje y cuáles son las consecuencias específicas de tales acciones».

Los hechos por los cuales Llaitul es investigado se enmarcan dentro del tipo penal contenido en el artículo 6 letra f) de la de la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, en los cuales al imputado tendría la calidad de autor, encontrándose el delito en grado de desarrollo consumado.

A dichas causas se le suma la ampliación de querella que fue presentada el pasado 17 de agosto por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, en causa en los términos del artículo 26 de la ley de Seguridad del Estado, los cuales fueron agrupados a la presente investigación.

Los 5 hechos que le imputó a Héctor Llaitul en la audiencia de formalización:



1. Las declaraciones que el líder de la #CAM hizo el 20/01/20 en que llama a las ORT a una lucha contra las forestales. (delito de Ley de Seguridad del Estado)

Por su parte, la defensa de Llaitul, encabezada por el abogado Rodrigo Román, pidió declarar ilegal la detención -solicitud que fue rechazada- y acusó «persecución política» como el motivo para la investigación.

Monsalve: «El Gobierno de Chile no va a tolerar amenazas»

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al caso y confirmó que el Ejecutivo no fue informado previamente del operativo de detención de Llaitul y que solamente recibió la noticia una vez que el integrante de la CAM se encontraba bajo custodia policial.

El subsecretario aseguró que en el Gobierno esperan que el Juzgado de Garantía de Temuco decrete prisión preventiva en su contra.

“Nos parece muy importante que por el carácter de los delitos, tipificados en la Ley de Seguridad del Estado, por el robo de madera y por la usurpación violenta, los tribunales decreten al prisión preventiva de Héctor Llaitul”, afirmó en el marco de una visita a Concepción.

Destacó que la Fiscalía “ha llevado adelante, en conjunto con la PDI, una investigación de larga data, de a lo menos dos años y medio. Ha logrado acumular evidencia suficiente como para solicitar, primero, la detención de Héctor Llaitul, que fue autorizada por un juez de garantía. Y la evidencia acumulada, tipifica delitos que tienen que ver con la Ley de Seguridad del Estado, el robo de madera, y la usurpación violenta”.

“Lo dijimos hace algunas semanas atrás cuando el Gobierno concurrió a ampliar la querella, que se podían tipificar delitos de la Ley de Seguridad Interior del Estado, y también delitos tipificados en el Código Penal. Y esperamos que hoy día, que se está llevando adelante la audiencia y se ha formalizado al sr. Héctor Llaitul, se declare prisión preventiva”, agregó.

Sobre las acusaciones de “persecución política”, Monsalve respondió que “quien ha entregado más elementos para recabar la evidencia que ha permitido su detención, es justamente el señor Héctor Llaitul. Y a nosotros nos parece, por lo tanto, que no se van a aceptar amenazas de ninguna naturaleza”, agregó.

“Ayer, hemos conocido comunicados de prensa de la CAM. Quiero reiterar: el Gobierno de Chile no acepta amenazas. No son amenazas en el aire, afectan a personas concretas, van dirigidas a quienes viven en los territorios, a trabajadores, a hombres y mujeres. Y nosotros no vamos a aceptar ese tipo de amenazas”, recalcó, citado por La Nación.

“Han ocurrido hechos que son indesmentibles, visibles y que ocupan la agenda nacional. Nosotros hemos dicho que vamos a utilizar todas las herramientas que da el Estado de derecho“, dijo.

CAM denuncia «persecución política contra el pueblo mapuche”

Hasta el cuartel de la PDI en Temuco, llegaron representantes de distintas comunidades mapuche para manifestarse por la detención del líder y vocero de la CAM Héctor Llaitul, y denunciar que es un hecho de persecución política.

En las afueras del Juzgado de Garantía de Temuco, donde se desarrolla la audiencia de control de detención, el werkén de la CAM Rafael Pichún manifestó que “la detención de Llaitul es una persecución política contra el pueblo mapuche”.

Pichún manifestó que “está siendo perseguido uno de los grandes líderes que ha tenido el pueblo mapuche, es una señal que hay una persecución en contra un pueblo”.

“El peñi es inocente, no se le puede acusar a ningún mapuche por usurpación de tierra, nosotros llevamos adelante la recuperación territorial para avanzar hacia la autonomía”, aseveró, en declaraciones recogidas por CNN Chile.

Rafael Pichún, werkén de la CAM, tras detención de Héctor Llaitul: "Todo el pueblo mapuche sabe que aquí hay una persecución"



📡 Señal en vivo: https://t.co/Esutw9Kn05 #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/fwu2jLtNhl — CNN Chile (@CNNChile) August 25, 2022

A su juicio, “el delito puede ser que los milicos, los pacos y las fuerzas especiales entren a las comunidades a reprimir, violentar a nuestra gente, violentar a los niños, a los adultos, a todo un pueblo, eso es un delito, cuando matan”.

“Nosotros, como organización, tenemos gente que ha muerto a mano de las policías, de los pacos, entonces eso es un delito”, señaló el werkén.

Desde la CAM difundieron un comunicado en el que plantean que «la decisión de este gobierno de pseudo izquierda de dar continuidad a lo que fue antes la Concertación, pone una vez más su administración al servicio de las oligarquías y conglomerados económicos que tienen sus intereses puestos en nuestro territorio ancestral mapuche”.

Por su parte, Marcelo Catrillanca, integrante de la comunidad mapuche tradicional de Temucuicui de Ercilla, también indicó que la detención del líder y vocero de la CAM responde a una persecución políotica por parte de los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

«Hay que entender hoy día la persecución política que existe desde el Estado hacia la Nación Mapuche, Creo que cada dirigente que puede un poco intervenir en esta situación va a ser perseguido y hoy día vemos el resultado que tenemos con el nuevo Presidente que tanto anhelábamos y aspirábamos que posiblemente iba a ser mejor que Piñera. Pero lo que no alcanzó a hacer Piñera lo está terminando este Presidente”, señaló Catrillanca.

“Hay que entender que la política es así, la política es sucia. por lo tanto, nosotros vamos a tener que esperar qué es lo que se pueda resolver, pero, ya claramente se está demostrando que hay una persecución política, por lo tanto, hay que asumir la responsabilidad de que el peñi está siendo perseguido y hoy día está en manos de la justicia y ojalá que la justicia, pueda transparentar lo que el Estado quiere perseguir frente a los dirigentes mapuche”, agregó, citado por La Tercera.