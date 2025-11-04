Jeannette Jara por fin de Punta Peuco: «No puede haber cárceles especiales para quienes torturaron, mataron e hicieron desaparecer a otros compatriotas»

Tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric del fin de Punta Peuco como cárcel especial para exmilitares condenados por crímenes contra la humanidad, la candidata de Unidad Por Chile, Jeannette Jara, valoró la decisión y anunció que en caso de ser electa, en su gobierno consolidará la medida.

«El cierre Punta Peuco es correcto y necesario. En Chile no puede haber cárceles especiales para quienes torturaron, mataron e hicieron desaparecer a otros compatriotas», escribió Jeannette Jara en su cuenta de la red social X.

Seguidamente, planteó que «en mi gobierno consolidaremos esta transformación teniendo a la vista que todos los reos, todos los criminales y los condenados deben cumplir penas con la rigurosidad que la ley dispone».

Variadas reacciones trajo la medida anunciada por el Presidente Boric este lunes. Delirantes declaraciones -como las de Johannes Kaiser a favor de los criminales- hasta críticas del mundo democrático a la Derecha por su apoyo a Pinochet, en el mundo político nadie quedó indiferente. Compartimos a continuación algunas opiniones recogidas de la red social X:

Convertir Punta Peuco en penal común es un acto de coherencia institucional: los violadores de DDHH no pueden tener privilegios. En momentos en que la derecha relativiza las atrocidades del pasado reciente de Chile, la igualdad ante la ley es reafirmar nuestra democracia. pic.twitter.com/Sn4sE3WSN9 — Alejandra Placencia (@AlePlacenciaC) November 3, 2025

Se termina Punta Peuco. Un acto de justicia que veníamos exigiendo desde hace mucho tiempo y que acaba con los privilegios a los peores criminales de nuestra historia. Un importante avance por la memoria y los derechos humanos — Tomas Hirsch (@tomashirsch) November 3, 2025

Punta Peuco siempre ha sido sinónimo de privilegios para militares quienes cometieron los crímenes más horrendos que tengamos memoria.



Con el anuncio del gobierno espero que estos criminales salgan de Punta Peuco y vayan a cárceles comunes, con las mismas condiciones que… https://t.co/PxAHlxWM8J — Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) November 3, 2025

🔴 El cierre de Punta Peuco es un acto de justicia, memoria y dignidad. No pueden existir cárceles de privilegio para quienes usaron al Estado para torturar y exterminar a sus opositores políticos.



Convirtiendo a Punta Peuco en un penal común aportamos a es un paso más para una… pic.twitter.com/GGLb6xBWbt — Daniela Serrano Salazar (@SerranoDaniela_) November 3, 2025

Hasta hoy, ex agentes del Estado que participaron en torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones durante la dictadura gozaban de privilegios penitenciarios vergonzosos e inadmisibles.



Que Punta Peuco sea un penal común no solo es justo, también es lógico: no puede existir… https://t.co/a6KoZHSiWt — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) November 3, 2025

Diputado Héctor Barría, @hectorbarria , Jefe de Bancada DC por anuncio del gobierno sobre el uso que se dará a Punta Peuco:



"Nos parece positivo que se declare a Punta Peuco como una cárcel para todo tipo de delincuentes. Aquí no pueden existir personas que sean tratado de una… pic.twitter.com/5WtIDVrCSm — Bancada DC (@DiputadosDC) November 3, 2025

