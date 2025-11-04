Jeannette Jara por fin de Punta Peuco: «No puede haber cárceles especiales para quienes torturaron, mataron e hicieron desaparecer a otros compatriotas»

Tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric del fin de Punta Peuco como cárcel especial para exmilitares condenados por crímenes contra la humanidad, la candidata de Unidad Por Chile, Jeannette Jara, valoró la decisión y anunció que en caso de ser electa, en su gobierno consolidará la medida.
«El cierre Punta Peuco es correcto y necesario. En Chile no puede haber cárceles especiales para quienes torturaron, mataron e hicieron desaparecer a otros compatriotas», escribió Jeannette Jara en su cuenta de la red social X.
Seguidamente, planteó que «en mi gobierno consolidaremos esta transformación teniendo a la vista que todos los reos, todos los criminales y los condenados deben cumplir penas con la rigurosidad que la ley dispone».
Variadas reacciones trajo la medida anunciada por el Presidente Boric este lunes. Delirantes declaraciones -como las de Johannes Kaiser a favor de los criminales- hasta críticas del mundo democrático a la Derecha por su apoyo a Pinochet, en el mundo político nadie quedó indiferente. Compartimos a continuación algunas opiniones recogidas de la red social X:
