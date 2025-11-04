Jeannette Jara por fin de Punta Peuco: «No puede haber cárceles especiales para quienes torturaron, mataron e hicieron desaparecer a otros compatriotas»

Candidata de Unidad Por Chile valoró la decisión y anunció que en caso de ser electa, consolidará la transformación del recinto y su integración al sistema penitenciario como un penal común, sin privilegios.

Jeannette Jara por fin de Punta Peuco: «No puede haber cárceles especiales para quienes torturaron, mataron e hicieron desaparecer a otros compatriotas»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

Tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric del fin de Punta Peuco como cárcel especial para exmilitares condenados por crímenes contra la humanidad, la candidata de Unidad Por Chile, Jeannette Jara, valoró la decisión y anunció que en caso de ser electa, en su gobierno consolidará la medida.

«El cierre Punta Peuco es correcto y necesario. En Chile no puede haber cárceles especiales para quienes torturaron, mataron e hicieron desaparecer a otros compatriotas», escribió Jeannette Jara en su cuenta de la red social X.

Seguidamente, planteó que «en mi gobierno consolidaremos esta transformación teniendo a la vista que todos los reos, todos los criminales y los condenados deben cumplir penas con la rigurosidad que la ley dispone».

Variadas reacciones trajo la medida anunciada por el Presidente Boric este lunes. Delirantes declaraciones -como las de Johannes Kaiser a favor de los criminales- hasta críticas del mundo democrático a la Derecha por su apoyo a Pinochet, en el mundo político nadie quedó indiferente. Compartimos a continuación algunas opiniones recogidas de la red social X:

Sigue leyendo:

Boric: «Cumplimos con el fin de Punta Peuco como penal especial y avanzamos en justicia para las víctimas y familiares»

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Jeannette Jara: Dichos de Juan Sutil sobre la dictadura "demuestran falta de comprensión de lo que significa la democracia"

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Se le achacan cosas que no tienen nada que ver con ella”: Diputado Barrios defiende a Jeannette Jara ante las críticas

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Nuestra meta y desafío más grande es ganar en primera vuelta”: Comando de Jeannette Jara anuncia nuevos focos en salud y vivienda

Hace 1 mes
El Ciudadano

Arranca el desafío “Agarra la Pala” con premios y reconocimientos simbólicos para voluntarios de Jeannette Jara

Hace 2 meses
El Ciudadano

Boric: "Cumplimos con el fin de Punta Peuco como penal especial y avanzamos en justicia para las víctimas y familiares"

Hace 11 horas
El Ciudadano

Segundo portazo: Corte rechaza amparo e Iturriaga Neumann sigue en Punta Peuco con 515 años y 42 causas

Hace 2 meses
El Ciudadano

Jeannette Jara suma a exfutbolista Rodrigo Goldberg como encargado deportivo de su equipo

Hace 1 mes
El Ciudadano

"Desde afuera es fácil criticar": Jara le gana round a Johannes Kaiser en nuevo debate presidencial

Hace 1 semana
El Ciudadano

Vocera de Jeannette Jara por 'Rol Único de Vándalos' anunciado por Kast: "Infórmenle que eso ya existe desde 1925"

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano