Jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional es imputado e investigado por apremios ilegítimos y abusos contra particulares

Sin embargo, una querella criminal y un acta de audiencia -del 7 de abril de 2023-, confirman que Campos actualmente es imputado e investigado por el Ministerio Público, por los delitos de apremios ilegítimos y abusos contra particulares, los que se habrían cometidos hacia dos funcionarias de la Fiscalía Regional de O’Higgins en mayo de 2019, en el contexto de la investigación en contra del fiscal Emiliano Arías.

Por Josefa Barraza Díaz

El pasado 13 de marzo, el actual fiscal nacional, Angel Valencia, presentó a Eugenio Campos ante el Consejo General de Fiscales, como el nuevo director de la nueva Unidad Especializada en Anticorrupción, Infracción a la Probidad y Lavado de Activos Asociados de la Fiscalía Nacional. Cargo que desempeñaba anteriormente la fiscal Marta Herrera, a quien Valencia le solicitó su renuncia, días después de asumir la cabecera del Ministerio Público.

Sin embargo, la llegada de Campos a la Fiscalía Nacional no ha estado exenta de cuestionamientos, debido a su rol como fiscal regional de Magallanes y su participación en la investigación del caso del fiscal Emiliano Arías.

Campos: Un fiscal amenazante

El 30 de septiembre de 2021, y a través de una declaración pública, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP), reveló que el fiscal regional de Magallanes -en aquella época-, Eugenio Campos, pese a tener conocimiento de diversas situaciones de acoso laboral en la Fiscalía Local de Punta Arenas, no tomó acciones que terminaran con este maltrato, ni sancionó a los funcionarios denunciados.

“Solicitamos a la máxima autoridad nacional del Ministerio Público que instruya las investigaciones administrativas respectivas al interior de la región, y que le exija al Fiscal Regional de Magallanes, Sr. Eugenio Campos Lucero, que cumpla con su deber como jefe regional y asegure la protección de las víctimas y la erradicación de la violencia laboral al interior de la Fiscalía”, se lee en el comunicado de esta asociación.

Según Freddy González, presidente nacional de la ANFUMIP, es efectivo que en el año 2021 se realizaron diversas denuncias de acoso laboral en contra de directivos de la Fiscalía Regional de Magallanes, que era liderada por Eugenio Campos. Incluso, la asociación sostiene y cree firmemente que hubo protección a los directivos de esa región con respecto a las acusaciones que se realizaron, y que se acreditaron en diferentes sumarios administrativos.

-Lamentablemente el fiscal de esa época (Campos) no contestó, ni recibió ninguna sugerencia con respecto a que no había un debido proceso en este tipo de investigación administrativa, que iba en vulneración de funcionarios y funcionarias de esa región. Durante el período de Jorge Abbott, la protección hacia las altas autoridades del Ministerio Público era una tónica-, explica González en conversación con este medio.

No obstante, la figura de Campos vuelve a aparecer en otro caso: La investigación penal en contra del fiscal Emiliano Arías.

El 6 de febrero de 2020, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, interpuso una querella criminal en contra de Eugenio Campos y Jorge Abbott, por los delitos de apremios ilegítimos y abusos contra particulares, hacía dos funcionarias de la Fiscalía Regional de O’higgins.

Todo lo anterior habría ocurrido en el contexto de la investigación penal en contra del fiscal Arías, por supuestos hechos constitutivos de delitos e infracciones administrativas contenidos en la denuncia y ampliación de denuncia realizada por el fiscal Sergio Moya -el 19 y 22 de abril de 2019-. Respecto a la investigación administrativa -de este mismo caso-, se designó al fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala.

“Se instruyó la declaración de funcionarios y asociados a la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte pertenecientes a la Fiscalía Local de Rancagua y Fiscalía Local de Alta Complejidad de la Región de O’Higgins. Entre los funcionarios citados a declarar se encontraba nuestra asociada M.B*, abogada asistente de la Fiscalía Alta Complejidad de la Región de O’Higgins, quien pese a presentarse en reiteradas ocasiones a prestar declaración en forma voluntaria, y a colaborar en todo lo que se le solicitó, fue objeto de malos tratos, coacciones y apremios ilegítimos”, se detalla en la querella criminal a la que este medio tuvo acceso.

En el documento judicial se menciona que los hechos ocurrieron el 3 de mayo del 2019, en la Fiscalía Regional de O’Higgins, en donde Eugenio Campos, durante la toma de declaración en calidad de testigo de esta funcionaria, procedió en reiteradas ocasiones a amenazarla y realizar actos vejatorios en su contra, con el objetivo de obtener una declaración que perjudicara al fiscal regional Emiliano Arias.

“En su primera pregunta, Campos me consulta acerca de con quién mantengo una relación sentimental dentro del Ministerio Público (…) Luego, en forma directa y sobrepasando cualquier límite profesional, me preguntó si el fiscal regional Emiliano Arias era la causa del término de mi relación sentimental con un funcionario del Ministerio Público (…) me consultó directamente si había terminado mi relación debido a que tengo un vínculo amoroso o sexual con el fiscal regional, lo que negué tajantemente. Él insistió en este tema, consultándome si alguna vez el fiscal regional Emiliano Arias se había propasado conmigo o había tenido insinuaciones íntimas hacía mí, lo que volví a descartar de plano”, se lee en el documento, en el que además se revela que la funcionaria fue interrogada durante 8 horas, y que debido a los malos tratos de Campos, lloró prácticamente todo el tiempo.

Pero, el caso de M no es el único relatado en la querella. Ese mismo día -3 de mayo de 2019-, C.C* otra funcionaria de la Fiscalía Regional de O’Higgins y secretaria de Arias, también prestó declaración frente a personal policial, presentándose al término de dicha instancia el fiscal Campos, quien habría comenzado a gritarle luego de leer su declaración, preguntándole en qué momento el fiscal Arias la había llamado para recibir instrucciones -en este contexto-. C, pese a estar desconcertada con su violencia, le dijo que no había recibido ningún llamado.

Según el documento judicial, Campos siguió gritándole por considerar ambigua su declaración, amenazándola -entre gritos- que le leería sus derechos, puesto que, estaba mintiéndole, mientras el fiscal regional demostraba notorio enfado por la situación. La declaración de esta funcionaria duró aproximadamente 7 horas, sin descanso, siendo amenazada y presionada para que declarara lo que el fiscal Campos quería oír y no su conocimiento sobre los hechos.

“Mientras el oficial ordenaba la declaración me decía (fiscal Campos) que recuerde que tiene que declarar lo mismo cuando se le cite en el sumario, en mi estado tal de angustia, decía porque me advierte tanto?, me pregunta si yo tenía una hija, le digo que sí porque? Sentí que me estaba advirtiendo algo. Como puede ser posible recibir este tipo de tortura, haciéndome sentir aún más vulnerable (…) (C) quedó muy desconsolada, sin entender el origen del maltrato del cual fue víctima, gatillándosele crisis de pánico y debiendo asistir a terapia, en la que fue diagnosticada de padecer depresión aguda con indicación de medicamentos y licencia por tres meses”, finaliza la querella respecto a la responsabilidad de Campos.

En cuanto a la participación de Jorge Abbott, la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, al conocer lo ocurrido en las declaraciones de M y C, se lo informaron a la Fiscalía Nacional, con el propósito de que se iniciarán investigaciones administrativas y se remitieran a la Fiscalía. Pero, nada de esto ocurrió. Incluso, Abbott decidió desestimar la denuncia respecto a los hechos constitutivos de delitos, además de rechazar las solicitudes de instruir investigación administrativa en contra de Eugenio Campos.

-La querella es por apremios ilegítimos y abusos contra particulares, debido a cómo se realizó la diligencia (declaraciones), además de la extensión. Incluso a C se le realizaron preguntas bastante improcedentes por parte del fiscal Campos, como por ejemplo si ella tenía o no un vínculo sentimental con el fiscal Arías, lo que estaba fuera de lugar. También por la negativa de ir al baño, de comer algo, de tomar un break, un descanso, (estas funcionarias) estuvieron horas declarando, con un fiscal Campos que se paseaba y funcionarios policiales con su armamento-, explica Rodrigo Ojeda, abogado querellante en el caso, y quien se refiere a los hechos en representación de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

Ojeda también confirma que Eugenio Campos se encuentra actualmente en calidad de imputado, siendo investigado actualmente por el fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, debido a que sucedidos los hechos, Campos era fiscal regional de Magallanes, por lo que en la tramitación judicial debe ser investigado por otro fiscal regional.

Incluso, el pasado 4 de abril, en una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Rancagua -acta a la que este medio tuvo acceso-, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público de declarar el sobreseimiento definitivo de Jorge Abbott, mientras que la petición de sobreseer a Eugenio Campos, fue rechazada por el magistrado Gonzalo Celedón Bulnes.

Por lo anterior, Campos presentó un recurso de apelación -el 10 de abril- para revocar la resolución anterior y que se acoja la decisión de su sobreseimiento definitivo de la causa. Dicha tramitación fue declarada admisible por la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Actualmente, ambas funcionarias siguen desempeñando funciones al interior del Ministerio Público.

-El temor que existe a la influencia del fiscal Campos a través de la Fiscalía Nacional, porque Campos, antes como fiscal regional tenía impacto en su zona, pero ahora tiene competencia a nivel nacional. Por ese motivo, no sabemos cómo viene el asunto (…) (sobre Ángel Valencia) no hemos tenido ninguna respuesta ni reacción de la Fiscalía Nacional frente a este tema, entiendo que ya saben, pero sobre algún planteamiento, ninguno-, comenta Rodrigo Ojeda, quien además confirma la existencia de dos tutelas laborales en contra de Eugenio Campos (como fiscal regional de Magallanes), las que fueron rechazadas.

El Ciudadano contactó a la Fiscalía Nacional para conocer su versión respecto a esto. Sin embargo, decidieron no referirse al tema.

*Las identidades de las denunciantes fueron resguardadas.

