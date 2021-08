Joven imputado por caso Vivanco: «Nosotros en ningún momento andábamos con un arma de fuego, no tenía pólvora en mi cuerpo»

El caso por la muerte de la subinspectora de la Policía de Investigaciones (PDI), Valeria Vivanco, quien fue baleada el pasado 13 de junio en un operativo en La Granja sigue causando controversia, luego de que el director de la PDI, Sergio Muñoz, reconociera que el disparo que terminó con la vida de la joven, efectivamente salió de un arma policial.

En torno a esta situación, la Fiscalía determinó liberar de la prisión preventiva a los únicos dos imputados por el caso, quienes desde el primer momento negaron su participación en el acto fatal contra la funcionaria de la PDI.

Tras su liberación -con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional- Miguel Alejandro Caniupán, de 19 años, ofreció su versión de los hechos.

“Le dije, tú no vas a poder dormir tranquilo con tu conciencia, que tú mataste a tu compañera. Acuérdate de mí, que yo voy a estar preso y yo sí voy a poder dormir tranquilo con mi conciencia de que yo no la maté”, relató Caniupán, acerca del momento en que fue acusado de haber causado la muerte de la subinspectora.

“Ese día ellos dicen que nosotros íbamos en persecución con ellos, en ningún momento pasó eso, ellos no se identificaron como policías y nosotros en ningún momento andábamos con un arma de fuego, no tenía pólvora en mi cuerpo”, declaró a CNN Chile y CHV Noticias.

Consultado sobre quién habría generado el disparo que acabó con la vida de Vivanco, el joven descartó tener el nombre del responsable.

“Mira, yo no podría decirte porque yo no lo vi. No puedo echarle la culpa a una persona que yo no vi, pero si te puedo re-confirmar, que en el momento nosotros no andábamos trayendo ninguna pistola”, dijo Caniupán quien estuvo 57 días en prisión preventiva.

Caniupán sigue siendo indagado por la Fiscalía por el crimen, sin embargo, se desató un escándalo institucional luego de que se fueran revelando nuevos antecedentes de la muerte de la subinspectora.

Los tres funcionarios que la acompañaban el día de su muerte fueron dados de baja y se les investiga por su presunta participación en el crimen, al determinarse con los peritajes que el tiro fatal fue percutado desde un arma institucional, y al encontrar rastros de pólvora en las manos de uno de ellos.

Es por este motivo que se solicitó la realización de una reconstitución de escena, lo cual derivó en la remoción del jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, y que se revocara la prisión preventiva de los dos imputados civiles. Por lo que todo apunta a los compañeros uniformados de la fallecida.

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, confirmó ayer viernes que la bala que mató a la joven subinspectora Vivanco efectivamente fue disparada desde un arma policial.

En entrevista con Radio BioBío, Muñoz indicó que “hay una pericia que relaciona a un arma de uno de nuestros funcionarios con el proyectil que habría dado muerte a Valeria, eso está dado porque se estableció que hay restos orgánicos ahí».

Al ser consultado sobre si el peritaje mencionado es concluyente, afirmó que «el balístico sí, el balístico que dice que el arma disparó este proyectil, eso es una pericia y es una pericia colegiada, hay tres peritos que concuerdan con esa precisión y es la que nos da la certeza científica, que buscamos en cada una de nuestras investigaciones”.

Cabe recordar que uno de dichos uniformados, Leonel Contreras, decidió renunciar a su derecho a guardar silencio, por lo que declarará ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, el próximo 10 de septiembre.



