Joven que fue encarcelado injustamente por quema de bus del Transantiago exige indemnización de $ 250 millones

Luis González Valdivia, quien injustamente fue acusado, formalizado y enviado a la cárcel, en prisión preventiva, por quemar un bus del servicio Red, introdujo una demanda contra el fisco por daños y perjuicios, en la que solicita una indemnización de 250 millones de pesos.

Luis tenía 19 años de edad cuando a finales de mayo de 2019 fue acusado erróneamente de iniciar el fuego contra un bus Red del Transantiago en la intersección de Avenida Providencia con calle Huelén.

«Estaba a una calle de lograr llegar a Metro Salvador, esperando que el semáforo me diera luz verde para cruzar y lo lograría, podría finalmente luego de un arduo día de trabajo y de haber ido a cotizar materiales para terminar mi casa, llegar a esta. Pero no pudo ser, nunca en mi vida imaginé lo que sucedería y como ello cambiaría injustamente mi vida», afirmó Luis.

«Lo que sucedió mientras esperaba el semáforo fue que alguien me toco el hombro por mi espalda, me había asustado en primera instancia, al voltear me doy cuenta que era un Carabinero de Fuerzas Especiales el que me estaba tocando el hombro. No pasaron ni 10 segundos y había 5 rodeándome, realmente no entendía nada de lo que estaba pasando», relató al recordar los sucesos del 31 de mayo de 2019, tal como reseñó el portal Veritas Capitur

Tras su detención, Luis González fue formalizado al día siguiente. La Fiscalía Oriente le imputó el delito de incendio en calidad de coautor en grado de consumado.

Para el joven, esa tarde significó la destrucción de un proyecto de vida «que involucraba a toda su familia», aseguró su abogada Yasna Celis.

Posteriormente, el Tribunal de Garantía decidió enviarlo a prisión preventiva por lo que debió pasar 18 días en el penal Santiago 1.

Según el expendiente del Ministerio Público, el joven fue uno de los que «aprovechando que el bus estaba detenido en la luz roja, exigió al chofer abrir la puerta, obligó a bajar a la victima y pasajeros del bus, para luego rosear con liquido acelerante el interior de este e incendiar el mismo en plena vía pública, provocando daños avaluados en la suma de $500.000.000».

Luis aseguró que ningún momento se encontró cerca de la micro quemada en la intersección de Providencia con Huelén, y que solo una vez arriba del vehículo policial al que fue llevado tras su detención conoció a los otros tres jóvenes acusados también de la quema del Transantiago.

«Les dije a los Carabineros ahí presentes que no tenía nada que ver, lo que fue inútil, ya que no me escuchaban, traté en innumerables ocasiones dar mi versión, pero no me escuchaban, no querían ni les importaba hacerlo. Muchos carabineros de la comisaría nos amenazaban a mí y a los otros tres detenidos que iban conmigo en el retén, diciéndonos que no nos había resultado nuestro plan, que éramos “weones” y que arriesgábamos muchos años de cárcel«, relató Luis en la demanda.

Luis González Valdivia. Captura de pantalla.

Pruebas y testigos

Cuando la defensa de Luis González quiso exhibir ante el tribunal las pruebas que permitirían declarar inocente al joven, no se las aceptaron, dejando solo que las explicara «lo más brevemente posible».

Dichas pruebas incluían los mensajes de WhatsApp que el joven envió a su madre y amigos durante su recorrido y que probarían que no estuvo involucrado en las quema de la unidad del Transantiago.

Asimismo, la defensa contaba con el relato de dos testigos presenciales ratificaban la versión de Luis.

Uno de ellos es Christopher Longon, a quien también intentaron llevar detenido junto a Luis. Longon -quien sufrió un accidente cerebro vascular hace algunos años- le mostró a los uniformados su credencial de salud, explicándoles que venía saliendo de una consulta neurológica, por lo que lo dejaron ir.

«No apuntaron a Luis diciendo él fue, tomaron a cualquiera, al primero que pillaron no más», afirmó Christopher en declaraciones al matinal de Chilevisión Contigo en la mañana.

https://www.facebook.com/watch/?v=1005217576582301

Medidas cautelares

El 19 de junio de 2019 y ante la Corte de Apelaciones de Santiago, se desarrolló la audiencia en la que se revisaron las medidas cautelares contra Luis González .

El Juez de la instancia resolvió que «no resulta lógico que una persona que sale a las 19:00 horas de su trabajo pueda participar en un hecho que se produce a las 20:10 horas».

«Tal planificación por parte de quienes realizaron este ilícito se encontraban vestidos para la ocasión con estos famosos overoles blancos (…) y claramente, en el caso de Don Luis González Valdivia él no vestía este overol blanco y se le encontró con vestimenta de ropa que cualquier persona utilizaría», subrayó.

Ante estos argumentos, la Corte de Santiago le revocó la prisión preventiva y decretó firma quincenal.

Sobreseimiento definitivo

Posteriormente, en una audiencia realizada el 23 de octubre de 2019, la misma Fiscalía Oriente determinó que el joven «no tenía participación en los hechos que se investigan. Se pudo acreditar que al momento de los hechos no se encontraba en el sitio del suceso».

Dentro de las pruebas se incluyeron videos que fueron captados por las cámaras de seguridad de locales y edificios de Providencia, en los cuales se ve al joven vestido de jeans, zapatillas blancas, chaqueta negra y una bufanda caminando por otro lugar mientras ya se daba inicio al fuego.

Videos probaron que Luis se encontraba en otro lugar cuando partió el fuego. Captura de pantalla.

«Existen registros de cámara (…) que demuestran que a la hora de los hechos, en un video del edificio “Finampro” de las 20:09 horas, se observa que pasa por Providencia 1434 y otro video de galería comercial de Providencia 1308 a las 20:11 y video de los libros usados de Avenida Providencia 11106 donde se le ve pasar a este imputado, primero de oriente a poniente a las 20:17 y luego de oriente a poniente a las 20:21» refirió Veritas Capitur.

Tras los alegatos, el Juez falló: «Existen antecedentes suficientes para determinar que no tuvo participación y se accede al sobreseimiento definitivo».

Captura de pantalla.

Demanda por $250 millones

Luis González fue detenido injustamente. Un supuesto testigo lo señaló como responsable del inicio del fuego en el bus. Carabineros lo detuvo, la fiscalía lo formalizó y un tribunal de garantía lo envió a la cárcel, en prisión preventiva, a pesar de nunca haber estado involucrado en la quema de la unidad de transporte.

Por tal motivo, el joven y su abogada,Yasna Celis, presentaron una demanda contra el fisco por daños y perjuicios, solicitando una indemnización de $250 millones.

La demanda de indemnización de daños y perjuicios se introdujo en contra Fisco de Chile, que a su vez se encuentra representado por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio Poduje.

En la misma se pide que se condene a la parte demandada a pagar los perjuicios causados, por la falta de servicio de Carabineros de Chile y de Ministerio Público, a través de Fiscalía Oriente, «por la suma total de $250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos), por concepto de daño moral, o bien, en su defecto, a la suma que este tribunal considere en justicia corresponder como indemnización a los daños sufridos por el demandante, su madre y hermanos, quienes, día a día son parte de ésta etapa de dolor de Luis y que afecta al grupo familiar en total».

Dicha suma deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, y las costas de la causa.

«Hubo claramente una falta de servicio, hubo actuaciones y medidas contrarias al principio de inocencia y objetividad (…)Mi representado enfrentó y sufrió la peor pesadilla que cualquier ser humano inocente podría sufrir ante una privación arbitraria de libertad», planteó Celis.

«Tal como establece nuestra legislación debe ser reparado o indemnizado todo daño sufrido, en la especie mi representado nunca más volverá a ser el mismo; es decir de ser un hombre seguro, trabajador y tranquilo, pasó a ser temeroso, depresivo e inseguro», acotó.

Sigue leyendo: