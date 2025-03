Jueza Capello, especialista en «retirar» cosas: Piedras en Chicureo y ahora los dispositivos de Karol Cariola

La jueza Carla Capello -del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago-quien autorizó la incautación de un computador portátil y un teléfono celular de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), protagonizó una controversia en agosto de 2024, luego de que saliera a la luz un video captado por vecinos del sector de Chicureo, en la comuna de Colina, en el que aparece junto a su pareja recogiendo piedras ornamentales de la vía pública y subiéndolas en un auto de lujo.

A las 7.00 horas del lunes, un grupo de detectives de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta el domicilio de Cariola, en la comuna de Providencia, portando una orden de entrada y registro otorgada por Capello, tras una solicitud de la Fiscalía Regional de Coquimbo, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias.

La medida ocurrió cuando la diputada aún se encuentra hospitalizada, en medio de su recuperación tras dar a luz a su hijo, y forma parte de una causa iniciada de oficio, relacionada con el caso «Sierra Bella».

En concreto, la medida tiene como objetivo recabar pruebas para esclarecer eventuales delitos de carácter funcionarial.

Desde el centro de salud, la parlamentaria confirmó que no ha sido formalizada ni forma parte de ningún proceso judicial y que, pese a su estado, hizo entrega voluntaria de su celular y computador a través de familiares. “Estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial”, señaló en un comunicado.

“Por la naturaleza de mi situación actual, no tengo mayores antecedentes sobre la investigación en curso ni las razones que supuestamente me vincularían a ella, ya que no he sido formalizada ni soy parte de ningún proceso judicial”, agregó.

Jueza Capello y la controversia con el «retiro» de “piedras Vip” en Chicureo

Alrededor de las 8:00 de la mañana del 21 de agosto de 2024, los vecinos de los condominios Camino El Mirador de Chicureo, captaron en un registro a una pareja cargando piedras ornamentales en una camioneta marca BMW, las cuales habían recolectado en la vía pública del Parque Chamisero, ubicado en este exclusivo sector de la Región Metropolitana,

El hecho generó molestia y rápidamente las imágenes se viralizaron en los grupos de WhatsApp, donde las y los residentes exigían que se identificar a los culpables.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando tras publicar un acercamiento a la patente del auto de lujo se descubrió que se encontraba a nombre de Carla Capello, quien se desempeña como jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Lo que más despertó la indignación de los vecinos es el hecho de que más allá del valor de las piedras ornamentales, que en el mercado tiene un precio cercano a los 15 mil pesos por cada 25 kilogramos de granito rojo o negro, es que hayan sido recogidas de la calle por una persona encargada de impartir justicia en el país.

El polémico registro fue compartido en redes sociales y luego se viralizó, sumándose más críticas a la magistrada.

El caso que involucra a la jueza Capello fue bautizado por los cibernautas como el “robo de piedras Vip” y rápidamente llegó al conocimiento del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago. El tribunal de alzada decidió abrir un cuaderno administrativo para conocer la situación registrada en Chicureo. Asimismo, solicitó tanto a la magistrada, como a la Municipalidad de Colina, la presentación de un informe sobre los hechos.

Luego de dos meses, en octubre de 2024 se dio a conocer la resolución del caso. A través de un estrecho fallo dividido, de 10 ministros a favor versus nueve en contra -entre ellos el del presidente de la Corte, Omar Astudillo- el tribunal de alzada decidió archivar la causa por “estimarse que los hechos materia de este asunto no comportan una falta o infracción de entidad tal que amerite el ejercicio de la potestad disciplinaria”.

En el documento se consignó que tras haberse solicitado un informe a Capello, la jueza “expuso que el día de los hechos, alrededor de las 8:00 horas, se detuvo junto a su cónyuge en camino Del Mirador con avenida Chamisero, de la comuna de Colina, para recoger unas piedras de la vía pública con el fin de construir un altar en conmemoración de su mascota recientemente fallecida, acción que realizó a plena luz del día, sin ocultamiento y que en ningún momento consideró que las referidas piedras fueran ornamentales”.

Asimismo, la magistrada expresó su “preocupación por las publicaciones en medios que le atribuían la comisión de un delito sin pruebas, manifestando su intención de contactar a la Municipalidad de Colina para ofrecer explicaciones y la reposición de las piedras en cuestión”.

El tribunal de alzada señaló que había solicitado una versión a la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, quien informó que el 10 de septiembre, Carla Capello se había comunicado con el municipio para exponer sus disculpas por lo ocurrido. Un hecho que resultó suficiente para los jueces., consignó T13.

A pesar de que la causa fue archivada, en la resolución de Corte de Apelaciones se dejó consignado un llamado de atención para la magistrada: “Implicó una actuación de la jueza señora Capello Valle que no se condice con el modelo de conducta que se espera que desempeñe una magistrada, lo que debe ser representado”.