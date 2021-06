Marchan por «Polly» y Fer, chicas atropelladas en Itzacalco; CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) decretó brindarles medidas de protección a cargo de la policía capitalina, pues el sujeto que las atropelló, presuntamente de nombre Diego Helguera, no ha sido detenido.

La medida ocurre cuatro días después de la agresión en contra de las jóvenes en la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco, y ante las denuncias de sus familiares y amigos de que la autoridad no les ha brindado la atención necesaria.

En un video difundido en redes sociales se observa cuando un auto blanco –Ford Focus-, presuntamente conducido por Diego Helguera, se echa en reversa; y, en seguida, arrolla a las dos mujeres y las arrastra varios metros en calles de la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco.

Las víctimas son Fernanda, apodada “Polly”, y su amiga Fernanda; quienes se encuentran hospitalizadas en estado grave debido a las múltiples fracturas y lesiones que les provocó el conductor.

De acuerdo con declaraciones de sus familiares en varios medios de comunicación, “Polly” Olivares, de 26 años, quedó “atrapada entre las llantas del auto y fue arrastrada varias calles”; por lo que tiene quemaduras de tercer grado en un seno y el estómago, además de fractura en los brazos, cráneo y pómulo. Está en terapia intensiva con coma inducido, en el Hospital General Xoco.

En tanto, Fernanda Cuadra, de 31 años, se encuentra en el Hospital General de Balbuena y, de acuerdo con declaraciones de sus conocidos y familiares, estaría en riesgo de perder un ojo, así como la audición, además de tener fracturas en varias partes del cuerpo.

Denuncias en redes sociales de familiares y amigos de las víctimas señalan a Diego Armando Helguera, un presunto cadete militar, como quien atropelló a las jóvenes con su auto Ford Focus blanco en calles de la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco.

Tras la denuncia en redes sociales, la FGJCDMX informó que abrió la carpeta de información por tentativa de feminicidios “con la finalidad de judicializarla a la brevedad”.

De acuerdo con un mensaje de voz que el agresor envió a un amigo; del que da cuenta este miércoles el periodista Carlos Jiménez, Diego le agradece su amistad y señala que ya no quiere vivir.

“Yo no me voy a ver encerrado a la verg* […] no es por put* ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños ni nada y odiado por la sociedad, nel a la verga* [sic]”, se escucha en el audio obtenido por el reportero Jiménez.