Movilh condena que Comisión del Senado postergara votación sobre matrimonio igualitario debido a largas presentaciones de sectores homofóbicos

"Una vez más las personas LGBTIQ+ debemos ser testigos de humillaciones y faltas de respeto por quienes , en nuestra cara, no dicen que no merecemos la igualdad legal porque nuestra forma de amar, según ellos, es contraria a la naturaleza. Estos mismos sectores llaman además a ser tratados con respeto. Es un abuso injustificable, que esperamos no siga ocurriendo”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.