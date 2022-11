«No se justifica»: querellantes acusan que fiscal se niega a formalizar a exjuez acusado de violar a nieto

Fotografía: Fiscal Néstor Riquelme

Los abogados Nicolás Oxman y Diego Nilo, afirmaron que el fiscal adjunto Néstor Riquelme se ha negado a formalizar a Sergio Zapata, exjuez de Policía Local de Villarrica, quien fue acusado de abusar y violar a su nieto.

Según los antecedentes entregados por Radio Bío Bío, el menor de edad pasaba vacaciones con su abuelo, quien aprovechando la relación de parentesco y confianza depositadas en él abusó del menor entre 2005 y 2012.

La acción judicial sostiene que hay una evaluación de psicóloga, psiquiatra y del Centro de Atención de Víctimas de Atentados Sexuales, donde descartan simulación de daño emocional.

Pese a esto, el fiscal argumentó que hay falta de testigos y que el relato de la víctima no tiene fechas concretas.

Nicolás Oxman, abogado de la víctima, sostuvo que hay antecedentes suficientes para formalizar al exjuez. «No se justifica la decisión del fiscal de no formalizar la investigación, pese a contar con antecedentes que no solamente serían suficientes para formalizar una investigación, sino que incluso para poder sustentar una eventual acusación», señaló Oxman a Radio Bío Bío.

Los abogados querellantes interpusieron un reclamo ante el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, y actualmente se está tramitando ante el persecutor nacional subrogante, Juan Agustín Meléndez.