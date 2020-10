Nueva denuncia del capitán Harvey: General Martínez Menanteau realizó tour a China con su esposa con dinero del fisco

El capitán del Ejército Rafael Harvey denunció nuevos y más graves antecedentes de corrupción y fraudes que involucran al actual Comandante en Jefe de las institución castrense, general Ricardo Martínez Menanteau.

En una comunicación enviada el miércoles 30 de septiembre de 2020 al Comando de Educación y Doctrina del Ejército de Chile, a la que tuvo acceso El Ciudadano, el capitán Harvey presenta tres denuncias por eventuales irregularidades administrativas cometidas por Martínez Menanteau.

En el texto, Harvey solicita al ministro de Defensa Nacional, Mario Desbordes Jiménez respuestas sobre el oficio de antecedentes y denuncias presentados en la audiencias que sostuvieron el pasado 2 de septiembre de 2020.

Asimismo, aporta nuevas denuncias sobre las graves faltas e incumplimientos a las leyes y reglamentos por parte del actual actual Comandante en Jefe del Ejército.

Tour a China con su esposa

La primera denuncia concierne a las eventuales irregularidades administrativas de Martínez respecto a viajes realizados entre enero de 2016 a marzo de 2018.

El capitán Harvey planteó que existen antecedentes que dan cuenta de que mientras ejercía el cargo de Jefe de Estado Mayor del Ejército, Martínez realizó múltiples comisiones de servicio por breves períodos de tiempo al extranjero.

Una de esas comisiones la habría realizado en representación del general Humberto Oviedo, quien a finales de abril pasado fue procesado por fraude de $60 millones destinados a viajes oficiales.

Harvey explicó que aunque la comisión a la República de China debió ser de 3 semanas, el viaje se limitó a dos días de visita, mientras que el resto habría sido un tour pagado por el fisco de Chile.

De acuerdo con la denuncia, Martínez habría ido a China con su cónyuge, empleando para este fin un decreto Ministerial que permitió su viaje con otro oficial del Ejército, quien al final no concurrió, siendo reemplazado por la esposa del general.

En el texto, el capitán Rafael Harvey le sugiere y solicita al ministro Desbordes y superior jerárquico de los comandantes en jefe una serie de medidas para que pueda ejercer un mayor control y abordar una investigación sobre el caso denunciado.

Entre estas acciones figuran:

-Solicitar en el mismo Ministerio de Defensa, que se le entregue el detalle de los decretos ministeriales que disponen las comisiones de servicio del denunciado, desde enero de 2016 hasta marzo de 2018.

–Verificar si efectivamente viajaron los oficiales que figuren en compañía del denunciado.

-Oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de obtener copia y registro del pasaporte diplomático del denunciado y así cruzar las fechas de viajes con;

-El dato que se obtenga de oficiar a la PDI, a fin de que le sea entregado el registro de las salidas del país de la cónyuge del denunciado en las fechas indicadas.

Faltas graves de las juntas de Generales

La segunda denuncia presentada por el capitán Harvey se refiere a las faltas graves de las juntas de Generales que ha integrado y presidido el general Ricardo Martínez Menanteau, las cuales han sido declaradas ilegales y arbitrarias.

Indicó que en el Portal del Poder Judicial, existen los siguientes roles de la Corte Suprema , por los cuales se sentencia aun actuar ilegal y arbitrario de la junta de generales de los últimos años, las cuales todas han estado integradas por el denunciado y las del año 2018 a la fechhan sido presididas por el denunciado, a saber:

-Rol 58. 976-2016 CS. Protección.

-Rol 128. 509-2016 Ica Stgo. Protección.

-Rol 77163-2018 Ica Stgo. Protección.

Rol Contencioso Administrativo Nº13.868-2016 Ica Stgo.

“No olvide señor Ministro que las injusticias del presente son consecuencia de la impunidad del pasado, y así, mientas mantenga impune este actuar grosero de inconstitucionalidad de generales insubordinados a las leyes e irrespetuosos de los Derechos Humanos, a futuro las consecuencias serán peores”, afirmó el capitán Rafael Harvey en su denuncia.

Uso indebido de la insignia militar

La tercera de las denuncias presentadas por el también abogado se refiere a la falta administrativa del actual CJE general Ricardo Martínez Menanteau respecto al uso indebido de la insignia militar.

Señaló que tal y como había informado en el suscrito con fecha del pasado 02 de septiembre, se ha evidenciado que Martínez Menanteau públicamente ha portado y usado el distintivo de “Paracaidista militar experto”, que consiste en los laureles que bordean la piocha insignia de paracaidista, la cual no le corresponde por falta de requisito.

“A tal efecto, sólo corresponde que US, ordene, si se atreve a ejercer el cargo de Ministro de Defensa, sin temores como su antecesor, a solicitar el registro de los requisitos cumplidos por el denunciado para portar dicha piocha, los cuales no existen porque no los cumple”.

En el texto, el capitán Harvey insta al ministro de Defensa Mario Desbordes a «actuar en consecuencia» de las denuncias formuladas y a «no evadir la responsabilidad«, como ya lo hizo el ex ministro Alberto Espina, al ser «cómplice y encubridor de graves hechos de corrupción, haciéndose parte de ella».



Sigue leyendo: