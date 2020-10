Oposición exige salida de Mario Rozas tras video que comprueba que carabinero empujó a joven de 16 años al Río Mapocho

Durante la noche del viernes se difundió por redes sociales un video que muestra el momento en el que un joven de 16 años fue empujado por un carabinero hacia el Río Mapocho, durante las protestas registradas en los alrededores de la Plaza Dignidad.

El hecho, que fue luego verificado por otro video desde otra perspectiva, dejó en evidencia la brutalidad con la que actuó el uniformado.

Tras el incidente, la víctima fue rescatada por voluntarios de Bomberos y trasladada de urgencia a la Clínica Santa María, donde se encuentra internada.

Esta nueva agresión no sólo desató la condena de la ciudadanía, sino también de personeros políticos de la oposición, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, quienes solicitaron, una vez más, la salida del director general de Carabineros, Mario Rozas, de la institución.

Rozas se encuentra envuelto en la polémica por su gestión durante las protestas registradas en el país desde el 18 de octubre de 2019, enmarcadas en el estallido social, la cual ha sido motivo de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros.

Incluso, organismos como la ONU o Amnistía Internacional han cuestionado el proceder del cuerpo policial.

Luego de visitar al niño afectado en la Clínica Santa María, en la comuna de Providencia, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, informó que se encuentra estable y anunció que el organismo independiente oficiará a Carabineros por su actuar.

La Defensoría de la Niñez también anunció que presentará una querella por del delito de homicidio frustrado contra el funcionario de Carabineros que empujó al adolescente al lecho del río.

Por su parte, el teniente coronel Rodrigo Soto, de la Prefectura Santiago Oriente, señaló que «la totalidad de los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público».

«Afortunadamente existe un video que muestra que este lamentable accidente se produjo en un contexto intenso de detención de personas que causaban desórdenes y que ahora la Fiscalía deberá evaluar con todos los antecedentes a su disposición», dijo el oficial en un video subido por la policía militarizada en su cuenta de Twitter.

«Los hechos ocurrieron en el contexto de un procedimiento con incidentes y el carabinero que aparece en el video está claramente identificado», recalcó.

Más temprano, previo a esta declaración, el mismo teniente coronel Soto remarcó a la prensa que «Carabineros jamás arrojó esta persona en el río», explicando que el hecho se dio «en este contexto de restablecer orden público: la persona huye y por causas que se van a investigar cae al lecho del río».

Salida de Rozas

Desde la DC, el diputado Matías Walker afirmó que las imágenes conocidas hasta ahora en Pío Nono «hacen aún más insostenible» la permanencia de Rozas como general director de Carabineros.

Su correligionaria Ximena Rincón, senadora, exigió «una investigación y que se apliquen responsabilidades a los responsables de este hecho, de ser efectivo, es de máxima gravedad», haciendo un llamado a La Moneda: «No puede el gobierno guardar silencio».

«Claramente hay una sensación de impunidad, se ha avanzado muy poco en justicia, nuevamente frente a casos de protesta social, surgen nuevos casos gravísimos de violaciones a los derechos humanos. Es urgente una refundación profunda a Carabineros de Chile, el general Rozas no puede continuar al mando, ha amparado, ha tolerado las violaciones a los derechos humanos, no puede haber impunidad. Es urgente una política de estado que reconozca la verdad, haga justicia, reparación integral a las víctimas y garantías de no repetición», sostuvo sobre lo ocurrido el senador Juan Ignacio Latorre (RD).

En la misma línea, el diputado Gabriel Boric (CS), afirmó que “esto es un intento de asesinato, quienes lo hicieron son criminales, y quienes lo defienden cómplices”.

«Ante el actuar criminal de Carabineros, condenamos el hecho que afectó hoy a adolescente de 16 años, exigimos la renuncia de Rozas y proponemos iniciar ahora la refundación de la institución para que de una vez por todas respete los derechos humanos”, dijo.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), comentó por su parte que “este registro del horror debiese ser suficiente para que ministro del Interior y director de Carabineros pongan sus cargos a disposición”.

En la misma línea se expresó la diputada comunista Camila Vallejo, quien fustigó contra «la impunidad de este país que llamamos patria», y pidió responsabilidades del ministro de Interior Víctor Pérez.

En tanto, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) anunció la presentación de una querella por homicidio frustado contra el carabinero que protagonizó el incidente en Mapocho.

El presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, preguntó: “¿Dónde estuvieron los protocolos de derechos humanos de Carabineros en la represión en el puente sobre el Mapocho y el joven empujado al río?» y sostuvo que «el gobierno debe remover de inmediato al general Mario Rozas«.

«Exigimos, una vez más, la renuncia del general director de Carabineros, baja inmediata a los involucrados y que las autoridades civiles asuman su responsabilidad por represión criminal», urgió, por su parte, el Partido Socialista.

El senador y ex ministro del Interior José Miguel Insulza (PS) en tanto, señaló que el hecho que “la evidencia es clara: un carabinero empuja a un joven desde el puente; eso es un delito grave y el mando debe responder”.

El senador Alejandro Guillier expresó que «las horrorosas imágenes de un carabinero empujando al río Mapocho a un joven manifestante reflejan la profunda descomposición de Carabineros”, llamando a remover al general director de Carabineros y nombrar “urgentemente a interventor civil de la institución”.

Para el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, los hechos ocurridos este viernes demuestran la «imperiosa necesidad de profunda reforma de Carabineros y exhaustiva formación en prácticas y protocolos de control del orden público, sin violar DDHH».

«Nunca, y menos en Democracia, puede ocurrir esto«, enfatizó el dirigente radical, pidiendo «responsabilidad institucional y sanciones por este inaceptable caso».

El Frente Amplio (FA), por su parte, emitió una declaración en la que remarca que «ante el actuar criminal de Carabineros, condenamos el hecho que afectó hoy a adolescente de 16 años, exigimos la renuncia de Rozas y proponemos iniciar ahora la refundación de la institución para que de una vez por todas respete los derechos humanos».

Con información de El Desconcierto y Cooperativa.

Sigue leyendo: