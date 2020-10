Polémica en El Ciudadano: Ejército desmiente a Harvey pero éste insiste y contraataca

El pasado jueves 1 de octubre de 2020, El Ciudadano publicó el artículo «Nueva denuncia del capitán Harvey: General Martínez Menanteau realizó tour a China con su esposa con dinero del fisco», referente a una serie de denuncias que presentó el capitán Rafael Harvey al ministro de Defensa Nacional, Mario Desbordes Jiménez, que involucran al actual Comandante en Jefe de las institución castrense, Ricardo Martínez Menanteau.

El texto hace mención a una comunicación enviada por Harvey el miércoles 30 de septiembre de 2020 al Comando de Educación y Doctrina del Ejército de Chile, en la cual plantea tres denuncias por eventuales irregularidades administrativas cometidas por Martínez.

En concreto, el también abogado expuso las siguientes denuncias sobre graves faltas e incumplimientos a las leyes y reglamentos en las que habría incurrido el general:

1- Denuncia por eventuales irregularidades administrativas del general Ricardo Martínez Menanteau, respecto a viajes realizados entre enero de 2016 a marzo de 2018.

2- Denuncia sobre las faltas graves de las juntas de Generales que ha integrado y presidido el general Ricardo Martínez Menanteau, las cuales han sido declaradas ilegales y arbitrarias.

3- Denuncia por la falta administrativa del actual CJE, general Ricardo Martínez Menanteau, respecto al uso indebido de la insignia militar.

En el texto enviado al ministro Mario Desbordes, el capitán Rafael Harvey le solicitó respuestas sobre el oficio de antecedentes y denuncias presentados en la audiencias que ambos sostuvieron el pasado 2 de septiembre de 2020, y también le pidió realizar las diligencias pertinentes para comprobar las nuevas denuncias efectuadas sobre el general Martínez.

Por su parte, el equipo de El Ciudadano se comunicó con el titular de Defensa Nacional para conocer las acciones que tomaría su despacho para indagar sobre las denuncias formuladas sobre el actual Comandante en Jefe del Ejército, puesto que las mismas son de interés nacional.

Respuesta de la Comandancia en Jefe del Ejército

La respuesta al artículo provino de un comunicado firmado por la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile, en el que se expresa que es «absolutamente falsa» la información difundida por El Ciudadano, «que contiene un documento firmado por el Sr. Rafael Harvey, en que afirma que el Comandante en Jefe del Ejército, General Ricardo Martínez Menanteau habría realizado un viaje a China con su esposa, utilizando fondos fiscales».

Comunicado de la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile

En el comunicado, fechado el 2 de octubre de 2020, la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile planteó que «se debe aclarar que el General Ricardo Martínez Menanteau nunca ha viajado a China solo o con su esposa, ni con fondos fiscales ni particulares, ni ha incurrido en ninguna de las otras infracciones que allí se le atribuyen».

Según el texto, «el Ejército rechaza enfáticamente la publicación de un documento que emplea membretes y denominaciones para aparentar un carácter oficial del que carece, pues está siendo suscrito por una persona que no pertenece a la Institución y cuya baja fue aprobada por la Excelentísima Corte Suprema, como es de público conocimiento».

Asimismo, señaló que «el Ejército se reserva a ejercer todas las acciones legales que correspondan».

Harvey mantiene sus dichos

El equipo de El Ciudadano se puso en contacto con el capitán Rafael Harvey, quien mantiene sus dichos.

“Sobre el comunicado respecto a la noticia que publicó El Ciudadano hay varias cosas que comentar. Entre esas, es que de partida es un comunicado del general Martínez (Comandancia en Jefe del Ejército) y no del Ejército; aún no se entiende que las denuncias que yo hice y he efectuado desde el 2015, son en contra de determinados corruptos y no en contra de la ‘Institución’. En todo caso me parece muy bien que se haga un comunicado con tanta prontitud para desmentir una de las tres situaciones denunciadas, pero me hubiese gustado la misma celeridad en muchas causas que están pendientes y muchas acusaciones que he hecho fundada y formalmente, como por ejemplo:

«La red de protección a la corrupción, en la que el Ejército ha ascendido a oficiales y suboficiales que están procesados por fraude al fisco y en prisión preventiva. Los asciende como premio”, dijo.

«Sobre los actos ilegales y arbitrarios en los que ha participado el general Martínez. Yo esto lo denuncié al mismo Ministerio de Defensa actual el 08 de febrero de 2018″·.

«11.000 millones defraudados denunciado en 2019, falsedades, el propio subsecretario para las Fuerzas Armadas, don Alfonso Vargas, eso lo denuncié el 02 de septiembre de 2020. No hay ninguna respuesta sobre eso a la fecha».

«También la falsedad del actual fiscal general militar, el coronel Araya Gallo, falsedad compleja y documental lo acusé de un delito sin ninguna duda y ahí está».

«38 millones malversados por el coronel coronel Marcelo Masalleras, que también fue acreditada por la Contraloría sin ninguna respuesta; falsedad documental del actual secretario general del general Martínez, digamos su mano derecha, y que tampoco se han molestado parece con esa denuncia».

«Denuncia por eventual fraude al Fisco del mismo General Martínez efectuada en Junio de 2018 por viajes efectuados en 2011 y 2012».

«Y para que hablar del montaje y los premios ilegítimos con el que obtuvieron el montaje a la sedición (…) bueno, ninguna respuesta y de todo esto está puesto en conocimiento el ministro Desbordes, el 02 de septiembre de 2020 por escrito por denuncia y no hay nada. Así que me habría gustado la misma firmeza para eso, insisto», subrayó.

Denuncias de corrupción

Desde el año 2015 el capitán Rafael Harvey ha denunciado malversación de fondos y estafa dentro del Ejército, así como la existencia de una red de protección de la corrupción en el seno de la institución.

Incluso, se convirtió en el único oficial del Ejército que ha sido condenado por “sedición” en toda su historia y estuvo en prisión preventiva en una unidad militar, pese a ser el denunciante de casos de corrupción.

En una comunicación enviada al ministro Desbordes el pasado 02 de agosto de 2020, Harvey le solicitó la invalidación del decreto exento de retiro firmado el 22 de mayo de 2020 por el exministro de Defensa, Alberto Espina, y le informó sobre su calidad vigente de denunciante de graves hechos de corrupción.

En ese texto, le recordó su papel como denunciante en el caso de malversación de caudales públicos por parte del funcionarios del Ejército, conocido como caso “Milicogate”.

En dicha comunicación le informó y entregó a Desbordes los antecedentes documentales que involucran al actual Comandante en Jefe del Ejército, el General de Ejército Don Ricardo Martínez Menanteau en viajes y comisiones de servicio irregulares efectuadas entre los años 2011 y 2012, y que superan un monto de 23.000 USD.

Una denuncia que el propio capitán Harvey presentó en 2018 a la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford.

De igual forma, Harvey le suministró información al ministro Desbordes sobre denuncias de «falsedad reiterada documentaria y en comunicados del Cdte en Jefe del Ejército, que involucra al General Ricardo Martínez».

Asimismo, le entregó antecedentes documentales autenticados, sobre la red de protección a la corrupción «que existe actualmente en nuestro Ejército de Chile, de la cual, está en pleno conocimiento el Comandante en Jefe del Ejército».

A lo que se sumó una denuncia por el «uso fraudulento de la Ley de Inteligencia durante el año 2017, por parte Comandante en Jefe y Jefe de Estado Mayor del Ejército de Chile, para el lograr autorización judicial de interceptación de las comunicaciones» de Harvey.

Investigación del «viaje a China»

En sus declaraciones a El Ciudadano, el también abogado destacó que en su comunicado, la Comandancia en Jefe del Ejército no se refiere a ninguno de los otras dos denuncias que presentó y que son «puntos que son también bastante complejos».

«Solo se refiere a un eventual viaje a China y eso fue información que yo tuve que poner en conocimiento del ministro. Primero lo intenté poner en conocimiento de manera formal por Ley del lobby, por audiencia, de lo cual quedó el registro de que el Ministro Desbordes no aceptó la audiencia, la pedí el 25 de septiembre y luego el 29 de septiembre y las dos denegadas por escrito. Es decir, seguimos en la misma senda de encubrir y ser parte de la corrupción castrense que tuvo el corrupto de Espina, su antecesor», relató Harvey.

Explicó que envió la comunicación con las tres denuncias, ya que hasta la fecha no existe un banner de denuncia en la página web oficial del Ministerio de Defensa, tal y como prometió el ex ministro de Defensa, Alberto Espina, de quien Harvey insiste en que «es un corrupto más».

Precisó, que la denuncia principal sobre el supuesto viaje a China del general Martínez «fue planteada en esos términos, que había que investigar y obrar, como nunca lo hace el ministro de Defensa, y ese es el principal problema, cuando a un Ministro de Defensa le hacen llegar una denuncia contra un Comandante en Jefe, no hace más que preguntar al mismo denunciado si cometió alguna irregularidad y ni siquiera eso, Espina y Desbordes han sido más groseros aun; le han entregado los antecedentes de las denuncias a un subordinado del Comandante en Jefe, es decir, al fiscal general militar, un coronel, que también es un corrupto y encubridor, que su permanencia y ascenso dependen directamente del mismo denunciado».

De hecho, en la comunicación enviada por Harvey al ministro Mario Desbordes y reseñada por El Ciudadano en su artículo del pasado 1 de octubre, el también abogado le solicita al titular de Defensa Nacional que tome una serie de acciones para aclarar si Martínez habría ido a China con su cónyuge, empleando para este fin un decreto Ministerial que permitió su viaje con otro oficial del Ejército a una comisión a la nación asiática, quien al final no concurrió, siendo reemplazado por la esposa del general.

Entre estas medidas figuran:

-Solicitar en el mismo Ministerio de Defensa, que se le entregue el detalle de los decretos ministeriales que disponen las comisiones de servicio del denunciado, desde enero de 2016 hasta marzo de 2018.

–Verificar si efectivamente viajaron los oficiales que figuren en compañía del denunciado.

-Oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de obtener copia y registro del pasaporte diplomático del denunciado y así cruzar las fechas de viajes con;

-El dato que se obtenga de oficiar a la PDI, a fin de que le sea entregado el registro de las salidas del país de la cónyuge del denunciado en las fechas indicadas.

Caso Oviedo

Con relación a la repuesta emitida por la Comandancia en Jefe del Ejército a través de su comunicado, el capitán Rafael Harvey recordó la manera en la que reaccionó el Ejército con respecto el caso de corrupción relacionado con el general Humberto Oviedo.

«Hay que recordar que a propósito de un reportaje que hizo Chilevisión en el programa «En la mira» del 28 de julio de 2016, en el cual fue cuestionado el general Oviedo, actualmente procesado por el fraude y malversación de más de 4.500 millones», expresó.

Señaló que de la misma manera que ahora se publica un comunicado de la Comandancia en Jefe del Ejército sobre las denuncias al general Martínez; el 02 de agosto de 2016 «el Ejército publicó un comunicado en términos muy prepotentes y peyorativos» en el que planteó que se dedicarían a «buscar quiénes fueron los oficiales que denunciaron de manera encubierta, que tuvieron que hacerlo así porque si no hubieran recibido las mismas represalias que yo al hacerlo a cara descubierta».

«Ya es hora de que el Ministro deje de ser parte de la corrupción, deje de encubrirla y de ser cómplice, y empiece a hacer como que manda a los militares que hacen como que obedecen”, acotó.

«Fue lo único que les preocupó y el hecho que habían contratado y creado un sistema para averiguar quiénes fueron. Y además desmintieron tajantemente cualquier acto de corrupción del general Oviedo, quien años después terminó siendo procesado por la cifra enorme que sabemos de fraude. Al perecer habrá que esperar que Martínez pase a retiro para verlo responder de todas sus irregularidades, porque mientras tenga tanto poder y le sepa algunas situaciones a quienes deben contralarlo, será imposible investigarlo», subrayó Harvey.

Firma de documentos

El también abogado, se refirió en especial al punto del comunicado de la Comandancia en Jefe del Ejército en el que la institución rechaza la publicación de un documento firmado por él, alegando que «no pertenece a la Institución y cuya baja fue aprobada por la Excelentísima Corte Suprema».

«En primer lugar faltan groseramente a la verdad en afirmar que ‘la baja fue aprobada por la Corte Suprema’, eso es falso, es un interpretación antojadiza del derecho y de los hechos, además de ser un insulto para la Corte Suprema, toda vez que sería tener por sentado que la corte suprema avala y está de acuerdo con dar de baja a los denunciantes de la corrupción castrense que involucra al mismo Comandante en Jefe denunciado», indicó Harvey.

«Además, yo este tipo de documento, en forma y fondo, lo he presentado siempre y lo voy a seguir presentando (…) está firmado por mí y no es oculto como los espionajes espurios que ha hecho el Ejército contra los denunciante de corrupción y contra periodistas. Yo no tengo nada oculto acá. Si quiero lo escribo reservado o secreto, y el membrete de mi última unidad, no hay falta ni delito en eso, tanto es así, que el mismo 02 de septiembre en las múltiples denuncias que presenté ante el Ministro Desbordes, impunes a la fecha, hice el mismo oficio», acotó.

Planteó que quizás este mismo comunicado debería haberlo sacado el general Martínez «cuando ocuparon el escudo del ejército en la franja del Rechazo, pero brilló por su ausencia cómplice, porque seguramente es del rechazo, sin duda alguna ese es su sector».

Asimismo, aclaró las razones por la que firmó el documento como capitán del Ejército de Chile.

«Por supuesto que lo firmo yo como capitán porque hasta el día de hoy le he pedido al Ministerio de Defensa que me entregue el decreto de retiro como corresponde, es decir con la firma del presidente, por lo que yo no me doy por enterado que estoy en retiro. Yo estoy en servicio activo porque no está el decreto presidencial con el retiro. Así que hasta que eso no se cumpla yo sigo estando activo», afirmó.

