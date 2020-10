Por obstrucción a la justicia: Amplían querella presentada por caso del Puente Pío Nono

Los abogados Fernando Leal y Sebastián Rojas ampliaron la querella presentada en el marco de la investigación de homicidio frustrado que lleva la Fiscalía Centro Norte por el caso del adolescente lanzado desde el puente Pío Nono, en medio de manifestaciones en Plaza Dignidad.

El pasado viernes 2 de octubre el joven A.A.A. de 16 años terminó en el lecho del río Mapocho y un carabinero, Sebastián Zamora, está en prisión preventiva acusado de haberlo empujado.

En un principio los abogados habían presentado la acción criminal para perseguir criminalmente el hecho, pero decidieron ampliar la querella para que se indague el posible delito de obstrucción a la investigación.

«La petición se basa en los antecedentes revelados por la fiscal Ximena Chong cuando formalizaba a Zamora, donde dijo que Carabineros habría intentado hacer pasar como detenido a A.A.A«, reseñó Radio Bío Bío.

Chong sostuvo que el día de los hechos, funcionarios de la Primera y Cuadragésima Comisaría realizaron cuatro llamadas telefónicas entre las 21:09 y las 23:30 horas, para informar falazmente que el joven se encontraba en la Clínica Santa María —donde fue intervenido quirúrgicamente— en calidad de detenido, situación desmentida.

A esto se suma el hecho de que Zamora portaba una cámara personal el día del incidente, lo cual fue informado después de la formalización. Además, dicho elemento no era conocido por Carabineros, por lo que se le inició un proceso para expulsarlo de la institución.

¿Carabinero con un cuchillo?

Por si fuera poco, en las imágenes grabadas por otro uniformado el día del hecho, y que fueron exhibidas por la Fiscalía durante la formalización, se puede ver a un uniformado portando algo similar a un cuchillo.

“De comprobarse la efectividad de estos hechos, podría abrir una nueva línea investigativa, en tal sentido, no deja de llamar la atención que quien porta la cámara GoPro se acerca y conversa más de una vez con el funcionario que porta la supuesta arma blanca, y asimismo, que el funcionario 35-02 se encontraba rodeado de varios Carabineros en un radio de menos de cinco metros, que necesariamente debió haber sido visto por algún oficial a cargo”, sostuvieron.

Ante este escenario, los abogados piden ampliar la querella contra Zamora y contra todos quienes puedan resultar responsables del delito de obstrucción a la investigación.

Asimismo, piden d realizar distintas pericias y que se cite a declarar al ministro del Interior, Víctor Pérez ,y al general director de Carabineros, Mario Rozas.

«Jamás quise empujarlo»

El carabinero Sebastián Zamora, imputado por haber empujado al menor de edad A.A.A. al lecho del Río Mapocho aseguró q que este hecho «fue un accidente, algo absolutamente involuntario».

«Ha sido el peor día de mi vida. Jamás pensé que podría estar en una situación como esta. Tengo pena al ver en todo lo que se ha transformado mi caso», dijo Zamora, de 22 años, a El Mercurio. Y es que para el uniformado, «al fin y al cabo –dice– esto nos afectó a dos personas, que nos vimos enfrentados por problemas de otros, no nuestros».

«Chocamos», explicó Zamora al citado diario y relató su versión: «como veníamos los dos corriendo muy rápido, la fuerza y velocidad que traíamos hizo que él cayera«, indicó.

«A él le diría que nunca, nunca, jamás quise empujarlo para que se cayera», añadió.

«Mi trabajo era solo detenerlo por los destrozos que se estaban realizando ese día. Nada más. Esto fue un accidente, algo absolutamente involuntario», afirmó el carabinero, reconociendo estar «aún algo choqueado».

«No tiene perdón»

En entrevista con El Mercurio, Daisy Alvear, la madre de A.A.A. contó que su hijo no recuerda el momento del choque con Zamora, y solo tiene noción del momento cuando despertó rodeado de rescatistas en el lecho del río.

Sobre el testimonio de Zamora, donde señala que no quiso empujar al joven, la madre dice que: “Yo creo que lamentó porque lo dieron de baja, porque su sueño era ser carabinero, pero no lamenta lo que le pasó a mi hijo. Yo no le creo nada. Para mí, él no tiene perdón”.

La mujer afirmó que no sabe si Sebastián Zamora quiso matarlo, pero «sí lo quiso empujar».

Sobre los supuestos desórdenes que habría cometido su hijo durante la manifestación, Daisy Alvear dice que «si lo hizo o no, nadie tiene derecho a matarlo, porque esto es un homicidio frustrado. Nadie tiene derecho a hacerle lo que a él le hicieron«.

Asimiosmo, realizó fuertes críticas a Carabineros, señalando que «deberían sacar a Carabineros y que debería quedar solo la PDI. La verdad es que Carabineros perdió el respeto hace mucho tiempo. El pueblo ya no los quiere, porque uno se da cuenta de todos los engaños que hacen».

