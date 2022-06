Presidente Boric entregó antecedentes a Fiscalía sobre violaciones a DDHH durante el estallido social: Incluyen a los responsables materiales y el «eventual» rol de Piñera

El presidente Gabriel Boric, informó este jueves que entregó a la Fiscalía “todos los antecedentes” para determinar las responsabilidades en las causas por derechos humanos vinculadas al estallido social de 2019.

Entrevistado por radios regionales, el presidente Boric fue consultado por su frase en el debate, donde afirmó que el entonces mandatario Sebastián Piñera estaba «avisado» de las acciones que tomaría, si llegase al Gobierno, debido a las violaciones a los derechos humanos durante su mandato.

Ante esto, el mandatario recalcó que «nosotros lo que hemos señalado es que en Chile no puede haber impunidad. Uno de los grandes dolores que tiene nuestro país es que todavía no hemos podido sanar la herida de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar”, consignó El Dinamo.

Asimismo confirmó que ya entregaron antecedentes sobre las violaciones alos DDHH durante el estallido socal Ministerio Público, los que no solo apuntan a los responsables materiales de estos casos, sino también a las responsabilidades políticas, que incluyen el eventual rol del ex presidente Sebastián Piñera.

“Nosotros no solamente vamos a poner todos los antecedentes de quienes sean responsables materialmente de la muertes durante el estallido social, sino también de las autoridades políticas, ese es nuestro deber como Estado y que no haya impunidad. No soy yo el encargado de juzgar”, añadió.

En este sentido señaló que la Fiscalía envío una comunicación para pedir todos los antecedentes que se tengan sobre el tema, y se encuentra en proceso.

Durante la entrevista, Boric se refirió sobre otros hechos que marcaron el estallido social, como los ataques a las estaciones del Metro de Santiago.

Al respecto, aseveró que, pese a que se designó un nuevo director de Inteligencia, no se cuenta con la suficiente información para fortalecer las investigaciones sobre los hechos registrados durante el estallido.

«La inteligencia en Chile está muy debilitada y es algo que hemos buscado fortalecer. Designamos recién a un nuevo director de inteligencia para esto, ahora, yo no puedo dar por la prensa información que sea sensible, pero hay menos (información) de lo que a mí me gustaría”, puntualizó.

Ministro Giorgio Jackson confirma que @FiscaliadeChile solicitó antecedentes por posibles violaciones a los DDHH durante el Gobierno de Sebastián Piñera.@meganoticiascl #DDHH #RevueltaSocial pic.twitter.com/Sc4Z8H2Gqn June 2, 2022

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, se refiró al tema y explicó que se trataría de una solicitud “en la que el gobierno tiene que recopilar distintos antecedentes que haya en todas las reparticiones públicas”, ya sea de “comunicaciones, de acciones que se hayan realizado, de sumarios que puedan existir en torno a lo que derivó después en graves violaciones a los derechos humanos”.

Por su parte, el otrora ministro de la Segpres durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Juan José Ossa, aseguró que -cuando estaban en La Moneda- entregaron todos los antecedentes solicitados al Ministerio Público.

“En una democracia con Estado de Derecho como es Chile, deben investigarse todas las situaciones, especialmente aquellas referidas a derechos humanos”, señaló y agregó que “el gobierno siempre debe colaborar con el Ministerio Púbico, tal como siempre lo hicimos durante nuestro gobierno, entregando todos los antecedentes solicitados”, dijo, citado por La Tercera.

Indicó que durante la administración de Piñera “instruimos permanentemente a las Fuerzas de Orden y Seguridad respecto del absoluto y total respeto de los derechos humanos de todos”.