«Qué vergüenza el lavado de imagen”: redes cargan contra Canal 13 por darle pantalla a Cathy Barriga el día de la acusación

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, protagonizó una aparición televisiva en Canal 13 que ha desatado una intensa polémica mediática y un aluvión de críticas en redes sociales.

El hecho calificado como un «lavado de imagen» ocurrió este lunes en el programa “Hay Que Decirlo”. espacio donde Barriga, entre lágrimas por la pérdida de su perro y un final bailando cumbia, encontró una plataforma de expresión emocional y apoyo, justo en la misma jornada en que la Fiscalía Metropolitana Oriente, presentó formalmente la acusación en su contra por una serie de graves delitos vinculados a su gestión como jefa comunal.

Según informó el Ministerio Público en un comunicado oficial, la ex edil enfrenta cargos por fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. La acusación constituye un paso decisivo en un proceso judicial que, de culminar en condena, podría acarrear una pena de hasta 23 años de cárcel, tal como había solicitado previamente la Fiscalía.

Cathy Barriga en Canal 13: de las lágrimas al baile

El episodio televisivo tuvo un origen singular. Según relató el propio programa, su equipo se presentó sin previo aviso en la casa de Barriga para intentar una declaración sobre temas de actualidad que la involucran directamente: su eventual regreso al contenido para adultos o la reciente solicitud fiscal de 23 años de prisión. Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo.

Sin embargo, lo único que obtuvieron fue la noticia de que la exedil había perdido a su perrito ‘Daddy’», lo que derivó en la invitación y posterior llegada de Barriga a los estudios de Canal 13 para una entrevista en vivo.

Ya en el set, rodeada de la animadora Karla Constant y algunos panelistas, la ex chica Mekano rompió en llanto. Entre abrazos y pañuelos, recordó con voz entrecortada el turbulento año que atraviesa: “Yo hace un año atrás estaba en una cárcel viviendo el año nuevo”, afirmó. Lanzando además un indirecto a la prensa que según ella la ha criticado, agregó: “siento que la vida es mucho más que lo que dicen”.

En medio de la conversación Constant, optó por evitar en todo momento cualquier pregunta relacionada con el proceso judicial o la acusación de la Fiscalía. En su lugar, se centró en el relato de Barriga sobre su dolor por la pérdida de la mascota.

Ante las cámaras, la conductora plantéo que “más allá de las últimas noticias o la polémica”, Cathy Barriga“es un ser humano que durante horas vivió la angustia de perder un perrito” y que para la producción del espacio sería “inapropiado” entrar en temas judiciales.

Este enfoque fue interpretado por una gran parte de la audiencia y usuarios en redes como un intento explícito de “blindar mediáticamente” a la exautoridad para realizar un «lavado de imagen”

El clímax del segmento fue tan inesperado como el propio tono del mismo. Tras confirmarse que el perro “Daddy” había sido encontrado y devuelto, el ambiente del estudio viró hacia lo festivo. Se escuchó música de cumbia, los panelistas comenzaron a bailar y la propia Cathy Barriga se sumó al baile en vivo, mientras las cámaras corrían para capturar la escena.

Críticas en redes: «Qué vergüenza el lavado de imagen”

La aparición de la ex edil en Canal 13 gatilló un mar de críticas en redes sociales . El contraste entre la gravedad de la acusación fiscal –con delitos que atentan contra el patrimonio público– y la narrativa de “drama personal” y celebración televisiva, fue el eje del reproche.

Varios usuarios acusaron al medio televisivo de Andrónico Luksic, de realizar un “lavado de imagen” y de “normalizar” a una figura política con graves cargos judiciales.

“Que curioso que Canal 13 buscara y encontrara en una/dos horas al perro de Cathy Barriga y la tengan en estudio toda arreglada y preparada, justo el día en que se decreta juicio contra ella. Un lavado sin precedentes en la historia de la tv chilena”, lanzó Sebastián Sandoval (@supaatweets).

Valeria Cárcamo tildó a la aparición de Barriga en la planta televisiva como «una brutalidad».

«Canal 13 llevó a Cathy Barriga al estudio porque perdió a su perrito, y justo que hoy la fiscalía presentó una acusación en su contra. Arriesga 23 años de cárcel y la noticia es que se le perdió el perrito.», afirmó la integrante Comité Central Nacional del Frente Amplio en un mensaje compartido en su cuenta en X.

«Qué vergüenza el lavado de imagen que hizo el canal de Luksic hoy a Cathy Barriga… Y lo hizo el mismo día que la Fiscalía presentó acusación contra la exalcaldesa de Maipú, por fraude, malversación, negociación incompatible y falsificación arriesgando casi 20 años de cárcel», planteó Vagabundo Ilustrado (@vagoilustrado).

@hernan_sr calificó como «bochornoso» el contenido de la entrevista televisiva a la cuestionada ex jefa comunal.

«Mientras fiscalía presentaba acusación contra Cathy Barriga, arriesgando a más de 23 años de cárcel, canal 13 la tenía bailando cumbia en un programa de TV», señaló.

En la misma línea, @BotCheckerCL y Santos Allegro @santozallegro condenaron que justo el día en que la Fiscalía acusó a Cathy Barriga de cometer cuatro delitos de corrupción y solicitó penas que juntas suman más de 20 años de presidio, «Canal 13 sale con este lavado de imagen» y muestra a la exmodelo bailando cumbia en televisión abierta.

@FakePlasticP, por su parte, arremetió contra Luksic por intentar lavarle la imagen a la exalcaldesa UDI, tras ser acusada de cometer los ilícitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

«La cloaca de Luksic lavándole la imagen a la corrupta, no hay sorpresa…», afirmó.

Una crítica que fue compartida por Rodrigo Saavedra (@R_SaavedraM).

Lo que queda en evidencia es que, más allá de los memes y las críticas, la aparición de Cathy Barriga ha reavivado preguntas incómodas sobre el poder de la televisión para configurar narrativas y la responsabilidad que conlleva dar pantalla en momentos de definición judicial. El caso contra la exalcaldesa de Maipú sigue su curso, pero la imagen que perdurará en muchos chilenos de este lunes será la de una ex autoridad acusada de graves delitos bailando cumbia en un estudio de televisión, mientras las redes sociales estallaban en reproches hacia el medio que intentó lavar su imagen ante la opinión pública.