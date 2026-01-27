Trama bielorrusa: Abogado Lagos revela cómo se planearon y pagaron las coimas a Ángela Vivanco

En una declaración ante la Fiscalía, a la que el medio de investigación Reportea tuvo acceso, Eduardo Lagos detalló la mecánica de pagos, superiores a los $115 millones, a través del pareja de la exministra, Gonzalo Migueles. Endosó la responsabilidad a su socio, Mario Vargas, y afirmó que Vivanco les asesoró directamente antes de fallar a su favor en el litigio del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) contra Codelco.



En su declaración ante la Fiscalía Regional de Los Lagos, el abogado Eduardo Lagos, actualmente en prisión preventiva, desentrañó los mecanismos de corrupción que habrían permitido al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) ganar un millonario litigio contra Codelco y admitió el pago de coimas que, según su recuerdo, suman al menos $115 millones, destinados a asegurar los votos favorables de la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a través de su pareja, Gonzalo Migueles.

Su relato, al que tuvo acceso el medio de investigación Reportea, no solo confirma la tesis del Ministerio Público, sino que la amplía, implicando directamente a la exministra— detenida el pasado domingo y que enfrenta este martes una audiencia de formalización— en la asesoría de los recursos que ella misma luego fallaría.

«Este guatón puede sacarle el voto a la Ángela»

Según el testimonio rendido el pasado 6 de enero, la idea de contactar a Vivanco nació de su socio, Mario Vargas. Lagos declaró que un día antes de la visita de Migueles a su oficina en El Regidor 66 de Las Condes, Vargas lo propuso en presencia de otro socio, el exdiputado Gabriel Silber.

“El día previo a su venida a la oficina, Mario Vargas me dice estando presente también Gabriel Silber, que ‘este guatón’, así se refiere a Gonzalo Migueles, que puede sacarle el voto a la Ángela, y que incluso nos puede ayudar en la tramitación de la causa en la Suprema, a esta propuesta la reacción y respuesta de Gabriel fue ‘encantado’, y mi respuesta fue que ‘¿Tú crees que este guatón chanta va a lograr algo así?’”, relató Lagos a los fiscales, según consignó el medio citado.

El abogado detalló la propuesta de su socio en el bufete: “Mario Vargas nos indica que lo que quería Gonzalo Migueles es plata, bajo la forma de un honorario, y además premio por conseguir la aprobación del primer recurso de apelación en el que también estaba incluida la ONI (orden de no innovar).

Aunque expresó sus dudas sobre la capacidad real de Migueles, Lagos afirmó que Vargas aseguró que era posible: “Mario nos indicó que se podía hacer y que él mismo lo había hecho en alguna ocasión”.

Asimismo, el abogado admitió haber advertido a sus socios sobre la ilegalidad del acto: “Tanto a Mario como a Gabriel les expliqué en forma tajante que es lo que significaba esto, que esto era un delito de cohecho”. Pese a ello, se acordó proceder, asignando a Vargas la gestión y fijando un límite inicial.

“Le fijamos un límite al monto total de lo que iba a recibir este gallo, que eran $20 o $30 millones. Esto fue por el primer recurso de apelación”, sostuvo.

El abogado afirmó que la “venta de fallos” de Vivanco era un secreto a voces en el ambiente jurídico.

“Yo lo pude corroborar consultando con un colega conocido que esto era verdad, que él lo había hecho, y que era una cuestión que era conocida en el medio, esto es la venta de fallos de Vivanco”, indicó.

En la reunión con Migueles, este habría sido explícito en sus capacidades. “Gonzalo nos indicó que era capaz no solo de conseguir el voto favorable de su señora, la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, sino que además ella podía ayudarnos en la tramitación de la causa”, declaró Lagos al tiempo que describió a la pareja de Vivanco como un personaje despreciado pero con influencia.

“Todo el mundo hablaba de que Migueles andaba vendiendo el voto de la ministra Vivanco… Él era como un personaje aceptado socialmente solo por su cercanía con la ministra”, planteó.

La ruta de los pagos: De $80 millones a $45 millones, siempre a través de Vargas

La declaración de Lagos detalla al menos cinco pagos, siempre negociados “pago a pago” con Migueles a través de Mario Vargas, y siempre antecediendo a los fallos clave.

Indicó que a mediados de 2023, tras el primer fallo favorable de la Suprema, CBM pagó $80 millones a los abogados. De ese monto, según Lagos, “se le deposita a Mario Vargas su parte, y además la parte de Gonzalo Migueles… Yo supongo que este pago se lo hizo en dólares, ya que siempre tenía dólares”. Una planilla de su asistente, María Pía Peñaloza, identificaba estos desembolsos como “costo”, “gastos” o fórmulas análogas.

En julio de 2023 se habrían llevado a cabo el segundo y tercer pago, luego de que se concretaran las transferencias de Codelco. al consorcio chileno-bielorruso. Lagos reconoció que Vargas fue el encargado, aunque no recordaba montos exactos ni métodos.

El cuarto pago por $70 millones se habría concretado en diciembre de 2023. Este es uno de los momentos más graves de la declaración, pues vincula directamente a Vivanco en la trama de coimas y en las asesorías que incluso habría brindado para que CBM obtuviera fallos favorables en su litigio con la cuprífera estatal.

Lagos relató que en septiembre de 2023, ante dudas sobre cómo proceder, “Mario Vargas llegó a mi casa diciéndome que Ángela decía que teníamos que cambiar el recurso”. Siguió una llamada de WhatsApp y una visita al domicilio de la entonces ministra de la Suprema.

“En su casa hablamos también de algunos nombramientos, y me pude percatar de que ella tenía pleno y cabal conocimiento y manejo de la causa, que la situación expuesta importa un contenido patrimonial importante, habían más de $4 mil millones en juego, y nos asesora en el sentido de que por la vía de la aclaración, rectificación o enmienda pueden obtener los costos de desmovilización de las maquinarias, su argumento era que para ellos era sencillo acoger esta clase de recursos”, declaró Lagos,s egún consignó Reportea.

Ese recurso, efectivamente presentado y posteriormente fallado por Vivanco, obligó a Codelco a pagar $4 mil millones adicionales a CBM. Una vez ejecutado el pago, se giraron los $70 millones para Migueles a través de una casa de cambios, dinero que fue entregado en una caja a Vargas por la asistente Peñaloza.

Según la declaración de Lagos, el quinto pago por $45 millones, se habría producido en junio de 2024 y Correspondió a otro fallo favorable.

Ante la fiscalía, el abogado detalló una dura negociación y señaló que Vargas pidió inicialmente $100 millones para Migueles, por lo que tanto él como Silber rechazaron la cifra, y que tras una reunión directa con la pareja de Vivanco se pactaron $45 millones.

Dicho pago se acordó en marzo de 2024, antes de la vista de la causa, bajo la advertencia de “aceptar sus condiciones o nos exponemos a un rechazo”. El día de la vista, Vargas recibió por WhatsApp un borrador del fallo.

Fractura del acuerdo de colaboración y formalización de Vivanco

Aunque el 2 de enero Lagos firmó un acuerdo de colaboración eficaz, su actitud cambió radicalmente. En una segunda jornada declarativa, el 7 de enero, se mostró prepotente y altanero, según testigos, negándose finalmente a firmar el acta de su declaración y despidiendo a su abogado defensor. No obstante, su testimonio completo del día 6 ya forma parte de la investigación.

«Luego activó una ofensiva comunicacional y judicial, que incluyó una querella contra el fiscal Muñoz por apremios ilegítimos», consignó Reportea.

Sin embargo, la declaración de Lagos llega en un momento crítico. La detención de Vivanco se concretó la noche del domingo por Carabineros, en cumplimiento de una orden judicial emitida tras la resolución de la propia Corte Suprema que, días antes, había acogido la querella de capítulos en su contra, habilitando así el avance del proceso penal en su contra.

Ayer lunes comenzó su audiencia de formalización ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se le imputaron los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos, en el contexto de la investigación por la llamada «trama bielorrusa» del caso Audio.

La Fiscalía sostiene que los fallos que firmó a favor de CBM entre 2023 y 2024 y que obligaron a Codelco a desembolsar más de $17 mil millones, estuvieron precedidos por coimas.

Dinero con el que, presuntamente, la empresa pagó honorarios a los abogados Vargas y Lagos, quienes a su vez canalizaron parte de esos recursos hacia la exministra y su pareja, en un mecanismo en el que, según la investigación, habrían intervenido los conservadores de Bienes Raíces Sergio Yáber (Puente Alto) y Yamil Najle (Chillán), y el cambista Harold Pizarro, quienes actualmente cumplen arresto domiciliario nocturno por su colaboración.

En sus argumentos, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, fue contundente: “Con infracción a sus deberes del cargo, durante la tramitación de recursos de protección ante la Corte Suprema, concurrió con su voto a resoluciones favorables a las pretensiones procesales y pecuniarias de CBM, que obligaron a Codelco a desembolsar sumas millonarias al consorcio, dineros con los que la empresa pagó honorarios a los abogados, procediendo estos, con parte de estos recursos, a dar beneficios económicos a la entonces ministra Vivanco y a su conviviente, Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, quien, concertadamente con ella, facilitó los medios para recibir el pago”.

Ante este escenario, el ente persecutor solicitó al tribunal que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva en contra la exministra de la Suprema.