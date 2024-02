Tras reportaje de El Ciudadano: Concejales apelaron a sobreseimiento del exfuncionario que puso una bomba en La Florida

En agosto de 2023, El Ciudadano publicó un reportaje que rompió el hermetismo en torno al exfuncionario municipal, que colocó una bomba en la vía pública en la comuna de La Florida, y que reveló que Osmel Montilla -de nacionalidad venezolana-, quien trabajaba en el equipo de seguridad ciudadana de dicho municipio, mintió a Carabineros respecto al artefacto explosivo y su procedimiento.

El incidente que sacudió la tranquilidad de la comuna, se registró el 28 de julio pasado, cuando un motorista del equipo de seguridad ciudadana abandonó una bomba en la calle, que supuestamente era una reliquia militar.

El artefacto fue rápidamente embolsado y retirado por el motorista, desapareciendo en la noche hacia un destino desconocido.

Carter no se presentó como querellante

A pesar de las cambiantes versiones de los hechos presentadas por el exfuncionario municipal, Osmel Montilla, el tribunal finalmente decidió sobreseer su caso, dejando muchas interrogantes sin resolver, entre las que figura la ausencia notable del alcalde Rodolfo Carter como querellante, tal y como reveló este medio.

A pesar de que desde el municipio se interpuso una querella contra el autor del hecho, el acalde de La Florida no se presentó en ninguna de las audiencias, ni demostró interés en la gravedad de los hechos ocurridos.

“Simplemente lo que tenemos es un artefacto de práctica, aparentemente de la fuerza aérea de los años 70. Es un marcador de posiciones de los aviones y no tiene riesgo explosivo, lo cual no implica que haya una responsabilidad porque es un artefacto de guerra”, llegó a decir Carter ante el Concejo Municipal, agregando que desde Fiscalía le indicaron que no era una bomba, y que el acto cometido por Osmel Montilla, era un “error administrativo”.

Las mentiras de Osmel Montilla

Sin embargo, los antecedentes a los que tuvo acceso El Ciudadano, permitieron confirmar que Montilla le mintió a Carabineros respecto a la obtención de la granada de tipo mortero. Incluso, en las conclusiones del Informe del OS9 de Carabineros, se puede constatar que cambió la versión de los hechos en diferentes oportunidades, evidenciando incongruencias en cada uno de sus relatos.

Adicionalmente, en el análisis de las cámaras de vigilancia de la empresa de gas ubicada al frente del sitio del suceso, se logró visualizar que un «funcionario municipal llegó en una motocicleta de Seguridad Ciudadana, quien al descender de la motocicleta, dejó en el suelo una bolsa de nylon negra, solicitando cooperación de sus colegas, los que llegan a los minutos posteriores».

El «Reporte de Intervenciones y Atención a la Comunidad», detalló que Montilla indicó que mientras patrullaba, observó a un sujeto que al mirarlo dejó botada una bolsa de color negro para huir del lugar. No obstante, y pese a las declaraciones del funcionario municipal, el informe de Carabineros concluyó que en efecto llegó hasta el sitio del suceso y dejó la bolsa contenedora del artefacto explosivo.

Además, en el Informe del GOPE se determinó que es una bomba de aviación para práctica, de uso restringido, debido a que está destinada para uso bélico y/o militar, pero que por su condición actual no posee riesgo de peligrosidad, puesto que, no posee sistemas de activación, por lo que la bomba no iba a estallar.

En conversación con El Ciudadano, la concejala de La Florida, Verónica Miranda Bustos, planteó que a este caso se le ha bajado el perfil, por insistencia del alcalde Rodolfo Carter, quien incluso, no compareció en ninguna de las audiencias.

«Lamentamos que se haya acogido el sobreseimiento definitivo, sin considerar las diligencias pendientes que permitirían esclarecer un caso que, si bien pasó desapercibido en los medios, generó gran controversia en la comunidad que habita el sector», indicó.

«Fueron horas de operativo, las que provocaron temor e inseguridad en la población», enfatizó.

Más allá de la colocación del artefacto y la posibilidad de que explotara, nos preocupa que no se consideren otros elementos que podrían configurar el delito de desórdenes públicos», explicó Miranda.

«El tribunal no acogió la solicitud de continuar con las diligencias pendientes solicitadas, dando paso al sobreseimiento definitivo de la causa. Finalmente, lamentamos también que el abogado querellante de la Delegación Presidencial acogiera el sobreseimiento y no se sumara al requerimiento de continuar con la investigación», dijo Verónica a través de sus redes sociales.

Concejales apelaron a sobreseimiento del exfuncionario

Tras la publicación de los reportajes realizados por El Ciudadano sobre este caso, un grupo de concejales de La Florida apelaron al sobreseimiento del exfuncionario Osmel Montilla.

«Apelamos a la decisión del tribunal de no perseverar», afirmaron.

El recurso de apelación fue presentado ante el Juez de Garantía Santiago (14º), por la abogada Gabriela Calzadillas Asenjo, en representación de los concejales Verónica Miranda Bustos, José Seves, Marcela Abedrapo Iglesias y Reinaldo Rosales.

En el documento, solicitan que se revoque la resolución de US. de Garantía, dictada en audiencia de fecha 09 de febrero de 2024, por la cual se acogió el sobreseimiento definitivo y se dio cierre a la investigación en contra del imputado Osmel Montilla.

Esto con el objetivo de que la Corte de Apelaciones de Santiago, previa vista del recurso, se sirva de revocar la resolución, y se ordene al Ministerio Público seguir con el procedimiento e investigación respecto de las diligencias pendientes.

En el recurso de apelación, la abogada Calzadillas, indicó que con base en los antecedentes, es posible señalar «que, sin lugar a dudas, se puede constatar la existencia de dolo eventual, toda vez que el imputado sabía de las consecuencias de su actuar en un lugar concurrido y residencial. Se lo pudo representar, y como tal, de todas maneras decidió colocar el artefacto, a pesar de que probablemente iba causar conmoción y temor en la población».

A continuación, puedes leer el contenido íntegro del recurso de apelación:

Sigue leyendo: